Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фигуриста Дикиджи в метро
Против мужчины, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбуждено уголовное дело.
Накануне серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи заявил, что неизвестный напал на него в метро и угрожал ножом.
«2 февраля около 19:30 в в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне метрополитена, на перегоне между станциями «Черная речка» и «Пионерская» неизвестный, ударив молодого человека по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.
У потерпевшего было принято заявление. Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан.
Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером.
По словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, в ходе которого мужчина достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – Sports.ru).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ножницы изъяты», – сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»
И никто не осмелится подойти к суровым мужикам, которые два места занимают. Ибо страшно. Их за шиворот не выкинеш
Даже если бы Влад того инженера матом покрыл - это не причина для насилия и подобных угроз.
Влад молодец что пошёл в полицию и не стал умалчивать о случившемся.
вообще не понимаю, с какого перпуга я должен уступать место тёткам 50 лет, которые разъели бока, пьют, жрут килограммами печенье, выглядят на 65, косят под бабок и вечно и так сидят)
фигурист ехал после тренировки, весь день на ногах, устал парень. Ему эти ноги хотя бы нужны для чего-то, а не только для того чтоб толстую пятую точку отрывать и тащиться к холодильнику за докторской
Там, когда женщины входят в вагон метро, сидящие там мужчины вскакивают все!
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была свидетелем сцены. двое мальчишек лет 10 12 сидели в метро, а перед ними стояла женщина с новородженным на рука. ребят попросили уступить место, на что получили ответ : мы с тренировки, устали. тогда один из стоявших мужчин взял их за шиворот и выгнал из вагона.