Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фигуриста Дикиджи в метро

Против мужчины, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбуждено уголовное дело.

Накануне серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию заявил, что неизвестный напал на него в метро и угрожал ножом.

«2 февраля около 19:30 в в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне метрополитена, на перегоне между станциями «Черная речка» и «Пионерская» неизвестный, ударив молодого человека по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.

У потерпевшего было принято заявление. Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан.

Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером.

По словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, в ходе которого мужчина достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – Sports.ru).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ножницы изъяты», – сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»