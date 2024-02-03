Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на фигуриста Дикиджи в метро

Теги сборная России происшествия мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Против мужчины, напавшего на фигуриста Дикиджи, возбуждено уголовное дело.

Накануне серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи заявил, что неизвестный напал на него в метро и угрожал ножом. 

«2 февраля около 19:30 в в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне метрополитена, на перегоне между станциями «Черная речка» и «Пионерская» неизвестный, ударив молодого человека по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом.

У потерпевшего было принято заявление. Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан.

Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером.

По словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, в ходе которого мужчина достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – Sports.ru).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ножницы изъяты», – сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Владислав Дикиджи: «Меня чуть не зарезали в метро. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление»

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88 комментариев
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Ответ Железная Леди
Места женщинам конечно надо уступать, но не под дулом пистолета. это вопрос воспитания. была свидетелем сцены. двое мальчишек лет 10 12 сидели в метро, а перед ними стояла женщина с новородженным на рука. ребят попросили уступить место, на что получили ответ : мы с тренировки, устали. тогда один из стоявших мужчин взял их за шиворот и выгнал из вагона.
Заметила, что чаще всего "просят" уступить детям, молодым девушкам.

И никто не осмелится подойти к суровым мужикам, которые два места занимают. Ибо страшно. Их за шиворот не выкинеш
+51
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+50
Ножницы это всё ещё холодной оружие
Даже если бы Влад того инженера матом покрыл - это не причина для насилия и подобных угроз.

Влад молодец что пошёл в полицию и не стал умалчивать о случившемся.
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-4
+30
Ответ Железная Леди
Места женщинам конечно надо уступать, но не под дулом пистолета. это вопрос воспитания. была свидетелем сцены. двое мальчишек лет 10 12 сидели в метро, а перед ними стояла женщина с новородженным на рука. ребят попросили уступить место, на что получили ответ : мы с тренировки, устали. тогда один из стоявших мужчин взял их за шиворот и выгнал из вагона.
Уверен, что в этом вагоне были взрослые люди, которые могли уступить место. Но какой-то взрослый бугай просто испугался их за шиворот выкинуть, а детей тронул.
+33
-3
+30
Ответ Viks
Понятно, что борзота молодых всех достала, но излишеств с ножницами не должно быть.
борзота молодых)
вообще не понимаю, с какого перпуга я должен уступать место тёткам 50 лет, которые разъели бока, пьют, жрут килограммами печенье, выглядят на 65, косят под бабок и вечно и так сидят)
фигурист ехал после тренировки, весь день на ногах, устал парень. Ему эти ноги хотя бы нужны для чего-то, а не только для того чтоб толстую пятую точку отрывать и тащиться к холодильнику за докторской
+42
-17
+25
Ответ Железная Леди
Места женщинам конечно надо уступать, но не под дулом пистолета. это вопрос воспитания. была свидетелем сцены. двое мальчишек лет 10 12 сидели в метро, а перед ними стояла женщина с новородженным на рука. ребят попросили уступить место, на что получили ответ : мы с тренировки, устали. тогда один из стоявших мужчин взял их за шиворот и выгнал из вагона.
Во всем вагоне было только 2 места, где сидели уставшие дети? Там только мест для инвалидов и пассажиров с детьми целая скамья. А мужик не имеет право не только за шиворот, но даже пальцем трогать их, и вышвыривать из вагона ОПЛАЧЕННОГО ими. По хорошему, на него надо было тоже заводить дело. Жаль, те дети не известные фигуристы. Уровень агрессии в обществе - просто ужасен.
+31
-6
+25
Понятно, что борзота сервисных инженеров с режущими предметами у горла всех достала, но уступать пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и престарелым гражданам надо.
+32
-13
+19
Интересно, что Дикиджи в начале превратил нож в ножницы и умолчал о причине конфликта, зато громко заявил, как его чуть не зарезали
+33
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+15
Не, ну место в транспорте уступать женщинам, конечно, надо, но угрожать ножом из-за этого попахивает опасной формой шизы..
+18
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+15
что за дичь в комментариях! Влад спокойный и душевный парень, ни за что не поверю, что он конфликтовал в метро с пенсионером. Психи были, есть и будут всегда. Владу не повезло, что ему попался один такой неадекват, но в то же время повезло, что не пострадал. Вспомнилась жуткая трагедия с Денисом Теном...
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Ответ Локуся
Комментарий удален модератором
Угрожать режущими предметами противозаконно, если вы не в курсе
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+8
Какая разница нож или ножницы????. Он мог убить человека.
+10
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Понятно, что борзота молодых всех достала, но излишеств с ножницами не должно быть.
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+7
Ответ Ренат Довлятчин
вам, как понимаю, уже не понять, что значит быть мужчиной, и уступать барышням место, независимо от их возраста
Был год назад в Узбекистане.
Там, когда женщины входят в вагон метро, сидящие там мужчины вскакивают все!
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+6
Ответ Alex Rhea
борзота молодых) вообще не понимаю, с какого перпуга я должен уступать место тёткам 50 лет, которые разъели бока, пьют, жрут килограммами печенье, выглядят на 65, косят под бабок и вечно и так сидят) фигурист ехал после тренировки, весь день на ногах, устал парень. Ему эти ноги хотя бы нужны для чего-то, а не только для того чтоб толстую пятую точку отрывать и тащиться к холодильнику за докторской
вам, как понимаю, уже не понять, что значит быть мужчиной, и уступать барышням место, независимо от их возраста
+19
-13
+6
Ответ Alex Rhea
борзота молодых) вообще не понимаю, с какого перпуга я должен уступать место тёткам 50 лет, которые разъели бока, пьют, жрут килограммами печенье, выглядят на 65, косят под бабок и вечно и так сидят) фигурист ехал после тренировки, весь день на ногах, устал парень. Ему эти ноги хотя бы нужны для чего-то, а не только для того чтоб толстую пятую точку отрывать и тащиться к холодильнику за докторской
Ты видел объект их конфликта? --- В транспорте речь всегда идёт о женщинах с детьми, беременных, инвалидах и старых и немощных.
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Ответ Локуся
Комментарий удален модератором
А с какой стороны смотришь на того, кто размахивает ножницами?
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Ответ Viks
Уровень хамства и бескультурья ужасен не меньше.
Да, мужик еще и хам, и трус. И все поблизости в вагоне, кто приветствовал, что детей вышвыривает бугай. И даже женщина с ребенком тоже хороша, если она села на эти места, не одернув мужчину. Бескультурие. А дети поняли, что даже за нормальное объяснение, почему они не могут уступить ("мы устали, нам тяжело", а не "да иди ты") могут получить тумаков... кем они станут года через 3? Прокачаются на тренировках и в ответ будут уже бить сами. Отличная картина.
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Ответ Yumi
Во всем вагоне было только 2 места, где сидели уставшие дети? Там только мест для инвалидов и пассажиров с детьми целая скамья. А мужик не имеет право не только за шиворот, но даже пальцем трогать их, и вышвыривать из вагона ОПЛАЧЕННОГО ими. По хорошему, на него надо было тоже заводить дело. Жаль, те дети не известные фигуристы. Уровень агрессии в обществе - просто ужасен.
когда-то я была в Германии и меня удивило, что там женщинам не уступают место. спросила у немки почему так? Ответ -равенство полов, равенство во всем.
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Ответ Alex Rhea
борзота молодых) вообще не понимаю, с какого перпуга я должен уступать место тёткам 50 лет, которые разъели бока, пьют, жрут килограммами печенье, выглядят на 65, косят под бабок и вечно и так сидят) фигурист ехал после тренировки, весь день на ногах, устал парень. Ему эти ноги хотя бы нужны для чего-то, а не только для того чтоб толстую пятую точку отрывать и тащиться к холодильнику за докторской
можно подумать этот дикий джи занят чем-то полезным для общества. сервисный инженер и то полезнее
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Ответ Alex Rhea
почему именно парень должен уступать? Там наверняка кроме него были другие люди, которые могли место уступить - молодые девушки, другие парни, женщины лет 40, "настоящие мужики" всех возрастов и размеров) Но уступать почему-то должен парень молодой, даже если он устал или у него болит что-то)
Совсем логикой и соображалкой обделен? Девушки и женщины, кстати, чаще уступают.
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какие то странно похожие комменты... борзота, уступать женщинам - че за атака ботов?
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уроком это будет для инженера: достал ножницы - стриги ногти! не можешь - не доставай
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Сложная ситуация.. Конечно,мальчики должны уступать женщинам. Но мужик явно агрессивный попался. Агрессией дело не исправишь, воспитание страдает, в последнее время особенно.
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Многие пишут, что в вагоне было полно свободных мест. А этот сумасшедший пристал к Владу. Видимо, вымещая свою озлобленность на жизнь на молодого , красивого человека. Еще и инженер, а не какой-то бродяга. Зачем он носит ножницы в кармане? Чтоб кого-нибудь убить? Наказать по всей строгости. Или в психушку. Чуть не потеряли парня.
+10
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Хех, как же легко меняется настроение публики)) В прошлой новости было 95% против инженера, в этой - 50 на 50. Интуиция подсказывает мне, что через несколько новостей инженер станет героем))
+5
-2
+3
Ответ Когда-то
Понятно, что борзота сервисных инженеров с режущими предметами у горла всех достала, но уступать пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и престарелым гражданам надо.
тем более инженеров за 60) их в транспорт только по фанайди пускать надо
+6
-3
+3
Если вспомнить Дениса Тена....
+4
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+3
Ответ $-AGROHIM-$
Был год назад в Узбекистане. Там, когда женщины входят в вагон метро, сидящие там мужчины вскакивают все! ,
))))А почему же в нашей стране эти "узбекские мужчины" ведут себя совершенно по-другому?
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Склонна больше верить Владу, ибо если там была бы наглость и нежелание уступить место, то не пошел бы он ни в какую полицию, тем более писать заяву и тем более сидеть там до ночи и ждать отца.... неа
+6
-3
+3
Места женщинам конечно надо уступать, но не под дулом пистолета. это вопрос воспитания.
была свидетелем сцены. двое мальчишек лет 10 12 сидели в метро, а перед ними стояла женщина с новородженным на рука. ребят попросили уступить место, на что получили ответ : мы с тренировки, устали. тогда один из стоявших мужчин взял их за шиворот и выгнал из вагона.
+19
-16
+3
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