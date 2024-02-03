Роман Ротенберг: «Сборная играет, трибуны полные, дети влюбляются в хоккей. Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – и Олимпиаду, и серию с белорусами»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Олимпиада-2026 Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о сборной России.

– Важна ли майская серия с белорусами для подготовки сборной России к возможному участию в Олимпиаде?

– Вы даже не представляете, насколько это важно! Это международный уровень, совсем другая история. Даже психологически, когда ты надеваешь свитер сборной России, у тебя на груди – герб страны, то это совсем другая ответственность. Очень важно, чтобы ребята обязательно ее чувствовали, играли за сборную – против сборной Белоруссии, других национальных команд.

Это хоккей высочайшего уровня. И он дает нам развитие. Мы видим, как здорово прибавили ребята, которые участвовали в серии с белорусами в мае 2023 года. И я говорю не только о СКА, но и других клубах КХЛ. Они ведь вышли на другой уровень!

А потом мы в декабре победили на международном турнире, вернув себе титул спустя пару лет. Мы взяли хороший реванш у сборной Белоруссии. И по ребятам мы замечаем, что они развиваются в этих играх.

Это переносится в КХЛ, как вот матч ЦСКА – СКА (1:2) был высочайшего накала. Это хоккей уровня НХЛ, причем плей‑офф Кубка Стэнли. Ребята чувствуют ответственность, выдерживают ее, играют с огоньком, забивают важные голы. Радуют болельщиков и всю страну. И мы видим счастливых детишек, которые улыбаются, получают удовольствие от хоккея.

В этом и есть смысл нашей работы. Сборная играет, трибуны полные, все радуются. Дети влюбляются в хоккей, идут в спортивные школы. ФХР продвигает инициативу по строительству катков, и там нельзя свободный лед найти.

А в итоге это все приводит к тому, что Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – что Олимпиаду, что серию с белорусами. Мы стремимся побеждать в каждом матче.

И мы постоянно придумываем что‑то новое, как сделать себя лучше. Вот в субботу мы едем со СКА к детям на открытую тренировку, чтобы открыть новый проект «Хоккей плюс шахматы». Ведь хоккей – это интеллектуальная игра.

Нужно развивать игровое мышление, и это идет с советских времен. Еще у Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова все хоккеисты играли в шахматы. И мы побеждали на международном уровне! Так что это все взаимосвязано, – сказал тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

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51 комментарий
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Теперь только и остаётся что побеждать на олимпиаде исключительно с белоусами))
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+55
А в итоге это все приводит к тому, что Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – что Олимпиаду, что серию с белорусами (с).

АХАХАХАХХААХХА, в золотой фонд цитат просто.
+48
0
+48
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?!
+36
-1
+35
возможно, в истории российского спорта не было более конченного персонажа чем р.р.
хоть в чем-то он первый
+23
0
+23
Россия настолько развила хоккей что может выиграть даже соревнования в которых не участвует.
+16
0
+16
Д...
+14
-1
+13
Какой же балабол. Надо сюда какого-нибудь духа, чтоб статистику привёл - 900е интервью, слово система прозвучало 13234 раз, дифирамбы Путину в пятом интервью подряд…
+13
0
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Ответ Asl Ali
Д...
О
+11
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+10
Белорусы теперь наравне с канадцами, выросли.
+8
0
+8
Ответ Lisic
Л
Б
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Ответ Asl Ali
Д...
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Ответ Lindelmann
Комментарий удален пользователем
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Ответ ggooner
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Ответ anton Golubev
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Интересно это он сам придумывает или ему кто-то пишет?
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Просто дилер дал попробовать что то новое
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А как же первенство водокачки?!
+5
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Можем выиграть любой турнир: хоть серию с белорусами, хоть серию с казахами, хоть ещё одну серию с белорусами)
+5
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+5
Похоже на абсолютный бред.
+3
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Остапа опять понесло!!!
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Ну если на олимпиаду приедет только сборная белорусии, то шансы несомненно есть)
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тотальный ротенхоккей
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+1
Ответ Anti S
Просто дилер дал попробовать что то новое
ахах))))🤣🤣🤣
+1
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+1
Ответ Dizzod
Интересно это он сам придумывает или ему кто-то пишет?
Сам...его просто остановить не могут...да и спичрайтер, похоже, уже махнул рукой)))
+1
0
+1
Ответ Asl Ali
Д...
Х2
+1
0
+1
Выписка из анамнеза
+1
0
+1
Мне кажется что раньше больше любили хоккей, либо я постарел)
+1
0
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клоун
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Россия все может, только вот тебя з-ткнуть не может...
+1
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Скоро договорится до того, что это он , вместе с ночным голеодором, хоккей придумали.
+1
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