Роман Ротенберг: «Сборная играет, трибуны полные, дети влюбляются в хоккей. Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – и Олимпиаду, и серию с белорусами»

Роман Ротенберг высказался о сборной России.

– Важна ли майская серия с белорусами для подготовки сборной России к возможному участию в Олимпиаде?

– Вы даже не представляете, насколько это важно! Это международный уровень, совсем другая история. Даже психологически, когда ты надеваешь свитер сборной России, у тебя на груди – герб страны, то это совсем другая ответственность. Очень важно, чтобы ребята обязательно ее чувствовали, играли за сборную – против сборной Белоруссии, других национальных команд.

Это хоккей высочайшего уровня. И он дает нам развитие. Мы видим, как здорово прибавили ребята, которые участвовали в серии с белорусами в мае 2023 года. И я говорю не только о СКА, но и других клубах КХЛ. Они ведь вышли на другой уровень!

А потом мы в декабре победили на международном турнире, вернув себе титул спустя пару лет. Мы взяли хороший реванш у сборной Белоруссии. И по ребятам мы замечаем, что они развиваются в этих играх.

Это переносится в КХЛ, как вот матч ЦСКА – СКА (1:2) был высочайшего накала. Это хоккей уровня НХЛ, причем плей‑офф Кубка Стэнли. Ребята чувствуют ответственность, выдерживают ее, играют с огоньком, забивают важные голы. Радуют болельщиков и всю страну. И мы видим счастливых детишек, которые улыбаются, получают удовольствие от хоккея.

В этом и есть смысл нашей работы. Сборная играет, трибуны полные, все радуются. Дети влюбляются в хоккей, идут в спортивные школы. ФХР продвигает инициативу по строительству катков, и там нельзя свободный лед найти.

А в итоге это все приводит к тому, что Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – что Олимпиаду, что серию с белорусами. Мы стремимся побеждать в каждом матче.

И мы постоянно придумываем что‑то новое, как сделать себя лучше. Вот в субботу мы едем со СКА к детям на открытую тренировку, чтобы открыть новый проект «Хоккей плюс шахматы». Ведь хоккей – это интеллектуальная игра.

Нужно развивать игровое мышление, и это идет с советских времен. Еще у Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова все хоккеисты играли в шахматы. И мы побеждали на международном уровне! Так что это все взаимосвязано, – сказал тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.