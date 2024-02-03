За случайный выстрел Лагрейда в отеле Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали на 2500 евро. Всю сборную обязали пройти инструктаж по обращению с оружием

Теги сборная Норвегии происшествия Союз биатлонистов Норвегии Стурла Хольм Лагрейд Biathlon Integrity Unit (BIU) Биатлон

Союз биатлонистов Норвегии наказали за случайный выстрел Лагрейда в отеле.

В декабре во время этапа Кубка мира в Швейцарии норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в стену отеля. Спортсмен готовился к гонке, но не знал, что винтовка была заряжена.

Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) провел расследование по факту нарушения правил безопасности.

В итоге норвежская федерация была оштрафована на 2500 евро, а сам Лагрейд – на 500. Также ему сделали выговор и обязали, как и всех остальных членов команды, пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.

«Все оказалось хорошо, как и ожидалось. Я доволен, что обошлось без чего-то более строгого. Считаю, что штраф и курсы по обращению с оружием – это подходящее наказание», – отметил олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Лагрейд.

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11 комментариев
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Плохо изучал устав гарнизонной и караульной службы.
3 суток ареста. И в отпуск не поедет.
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Как в армии. Накосячил Лагрейд, а отвечает вся рота.
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Так они в конце концов разорят и так небогатую норвежскую федерацию. :)
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Ответ dinm 8
в армии нет ничего хорошего от слова совсем.
Тогда поздравляю тебя с наступающим...8 марта!
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Ответ Сергей Маслов
Сейчас начнется, расстрелять, пожизненно отстранить, и т д. . По сути он уже столько потерял, этапы, нервы, имидж для рекламы, теперь деньги, что более чем достаточно
Да в этой истории прикол-то не в этом. Тут смешно, как BIU тужится и пыжится, чтобы свою значимость и нужность показать. Что они там 1,5 месяца тщательное расследование проводили...
Что там расследовать было? Штраф можно было сразу выписать и голову не морочить никому.
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Наверно забыл ингалятором дыхнуть)).
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Сейчас начнется, расстрелять, пожизненно отстранить, и т д. . По сути он уже столько потерял, этапы, нервы, имидж для рекламы, теперь деньги, что более чем достаточно
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Он не виноват. Можно на астму сослаться. Мол, таблеток переел. 😁
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Ответ dinm 8
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