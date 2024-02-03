За случайный выстрел Лагрейда в отеле Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали на 2500 евро. Всю сборную обязали пройти инструктаж по обращению с оружием

Союз биатлонистов Норвегии наказали за случайный выстрел Лагрейда в отеле.

В декабре во время этапа Кубка мира в Швейцарии норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в стену отеля. Спортсмен готовился к гонке, но не знал, что винтовка была заряжена.

Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) провел расследование по факту нарушения правил безопасности.

В итоге норвежская федерация была оштрафована на 2500 евро, а сам Лагрейд – на 500. Также ему сделали выговор и обязали, как и всех остальных членов команды, пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.

«Все оказалось хорошо, как и ожидалось. Я доволен, что обошлось без чего-то более строгого. Считаю, что штраф и курсы по обращению с оружием – это подходящее наказание», – отметил олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Лагрейд.

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением