За случайный выстрел Лагрейда в отеле Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали на 2500 евро. Всю сборную обязали пройти инструктаж по обращению с оружием
Союз биатлонистов Норвегии наказали за случайный выстрел Лагрейда в отеле.
В декабре во время этапа Кубка мира в Швейцарии норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в стену отеля. Спортсмен готовился к гонке, но не знал, что винтовка была заряжена.
Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) провел расследование по факту нарушения правил безопасности.
В итоге норвежская федерация была оштрафована на 2500 евро, а сам Лагрейд – на 500. Также ему сделали выговор и обязали, как и всех остальных членов команды, пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.
«Все оказалось хорошо, как и ожидалось. Я доволен, что обошлось без чего-то более строгого. Считаю, что штраф и курсы по обращению с оружием – это подходящее наказание», – отметил олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Лагрейд.
Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением
3 суток ареста. И в отпуск не поедет.
Что там расследовать было? Штраф можно было сразу выписать и голову не морочить никому.