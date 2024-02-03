НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи

Теги результаты Атланта Чикаго Кливленд Даллас Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Нью-Йорк», одержавший девять побед подряд, примет в «Мэдисон-сквер-гардене» «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Бруклин
Дата проведения
4 февраля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Атланта – Голден Стэйт
Дата проведения
4 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Сакраменто
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Кливленд
Дата проведения
4 февраля, 04.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Даллас – Милуоки
Дата проведения
4 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Лейкерс
Дата проведения
4 февраля, 04.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев
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Любую НБАшную ветку фанатов на спортсе лучше всего характеризует классик: "Они сошлись. Вода и камень. Стихи и проза, лёд и пламень"
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О Джи "под вопросом", Граймс аут.
И куда более важная новость: вчера Рич Пол встречался с Леоном Роузом, пишет Стефан Бонди (обозреватель Никс в Нью-Йорк Пост). Стороны урегулировали разногласия.
По идее, препятствий к переходу Маррея больше нет.
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Ответ Яма
Любую НБАшную ветку фанатов на спортсе лучше всего характеризует классик: "Они сошлись. Вода и камень. Стихи и проза, лёд и пламень"
Вот сейчас сложно было
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Ответ banderos
Вот сейчас сложно было
Да ладно Илья, ты-то точно прекрасно понял.
Ты на этом сайте старожила и прекрасно знаешь, что будет на этой ветке при матче типа ЛАЛ - ГСВ.
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Что-то сегодня не густо.
Мне только интересно сольет ли Чок Риверс третий матч подряд.
У Далласа по ходу не будет Дончича, но это Милуоки.
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Ответ Light Yagami
Жаль, не успел сразу поставить, когда линию выкатили, уже просели кэфы. Победа лэйкэз, изи мани
Сегодня вроде бы Лебр играет, тут бабушка на двое сказала, ну или дедушка.
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