НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

« », одержавший девять побед подряд, примет в «Мэдисон-сквер-гардене» « », « » сыграет в гостях с «Атлантой».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.