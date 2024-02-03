НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Нью-Йорк», одержавший девять побед подряд, примет в «Мэдисон-сквер-гардене» «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Атлантой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 4 февраля, 04.30, «Madison Square Garden»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И куда более важная новость: вчера Рич Пол встречался с Леоном Роузом, пишет Стефан Бонди (обозреватель Никс в Нью-Йорк Пост). Стороны урегулировали разногласия.
По идее, препятствий к переходу Маррея больше нет.
Ты на этом сайте старожила и прекрасно знаешь, что будет на этой ветке при матче типа ЛАЛ - ГСВ.
Мне только интересно сольет ли Чок Риверс третий матч подряд.
У Далласа по ходу не будет Дончича, но это Милуоки.