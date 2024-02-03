Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Владислава Дикиджи в петербургском метро

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на Дикиджи.

Накануне фигурист Владислав Дикиджи написал в телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро: «Нож у моего горла был достаточно близко, думаю, что среагировал бы я немного позже, и все».

По информации Mash, инцидент произошел в перегоне между станциями «Пионерская» и «Черная речка».

«Вечером 2 февраля по подозрению в нападении на Дикиджи задержан 60-летний житель Петербурга. Мужчину задержали по месту жительства, у него изъяли ножницы», – сообщил источник РЕН ТВ.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Да, он задержан. Следователи ведут расследование. Что будет дальше я, честно говоря, пока не знаю. Там скорее всего предъявляют 119-ю статью (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», – цитирует «Спорт-Экспресс» тренера Дикиджи Олега Татаурова.