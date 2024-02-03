Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Владислава Дикиджи в петербургском метро

Теги сборная России происшествия мужское катание Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на Дикиджи.

Накануне фигурист Владислав Дикиджи написал в телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро: «Нож у моего горла был достаточно близко, думаю, что среагировал бы я немного позже, и все».

По информации Mash, инцидент произошел в перегоне между станциями «Пионерская» и «Черная речка».

«Вечером 2 февраля по подозрению в нападении на Дикиджи задержан 60-летний житель Петербурга. Мужчину задержали по месту жительства, у него изъяли ножницы», – сообщил источник РЕН ТВ.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Да, он задержан. Следователи ведут расследование. Что будет дальше я, честно говоря, пока не знаю. Там скорее всего предъявляют 119-ю статью (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», – цитирует «Спорт-Экспресс» тренера Дикиджи Олега Татаурова. 

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер настолько культурный, что вместо ножей тут угрожают ножницами
+52
-4
+48
Ну тут, очевидно, крыша поехала. Трудно представить 60-летнего инженера-гопника.
+31
-1
+30
Ответ Аля Иванова
На мужчину, угрожавшего убить российского фигуриста в метро Петербурга, составлен протокол за "мелкое хулиганство". Нападавшим оказался 60-летний инженер Иван Юхтенко. Примерно через четыре часа нападавшего задержали в его квартире. Им оказался сервисный инженер компании, которая производит судовое оборудование. У мужчины изъяли ножницы (фигурист подумал, что это нож). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
мелкое хулиганство, серьёзно?
+27
-1
+26
Ответ Аля Иванова
На мужчину, угрожавшего убить российского фигуриста в метро Петербурга, составлен протокол за "мелкое хулиганство". Нападавшим оказался 60-летний инженер Иван Юхтенко. Примерно через четыре часа нападавшего задержали в его квартире. Им оказался сервисный инженер компании, которая производит судовое оборудование. У мужчины изъяли ножницы (фигурист подумал, что это нож). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В квартире неожиданно не нашли нож, но смогли хотя бы ножницы найти )
+25
-2
+23
На мужчину, угрожавшего убить российского фигуриста в метро Петербурга, составлен протокол за "мелкое хулиганство". Нападавшим оказался 60-летний инженер Иван Юхтенко. Примерно через четыре часа нападавшего задержали в его квартире. Им оказался сервисный инженер компании, которая производит судовое оборудование. У мужчины изъяли ножницы (фигурист подумал, что это нож). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
+23
-2
+21
Футбольная ветка: трансферы, обсуждение матчей, часы Джорджине.
Фигурка: покушение на убийство, допинг, суд, скандалы...
+21
-2
+19
Проверить его на вменяемость, не у всех такая реакция, как у Влада.
+20
-4
+16
Ответ Fellina
Как в квартире не может быть ножа? При чем здесь ножницы?
В каждом вагоне метро от 2 до 6 камер. По камерам посмотрели и определили, что он угрожал ножницами. И по камерам же быстро определили личность.
+16
0
+16
Ответ Aryna Lapko
Комментарий скрыт
Это два ножа и гвоздь
+18
-2
+16
Ножницы, потому что нож не нашли, или он ими угрожал нашедшим? Несколько бессвязная история, если честно.
+14
-2
+12
Ответ Юркин Клоп
Питер настолько культурный, что вместо ножей тут угрожают ножницами
Профессор студентку частями отправлял купаться в Неву . Где там культура , если учесть что не только профессор из этого города из подворотен
+15
-8
+7
Ответ Baltika
Профессор студентку частями отправлял купаться в Неву . Где там культура , если учесть что не только профессор из этого города из подворотен
ну очевидно же что комментарий шуточный, а вы давай нудеть на полном серьезе 😁
+7
-1
+6
Да, ножницы, но они были у горла. Хорошо, что быстро среагировал, пошел в полицию, лучше перебдеть чем недобдеть
+6
0
+6
Ответ Юркин Клоп
А наушники проводные были? Может инженер хотел провода перерезать, чтоб Влад его услышал?)
Не думаю, что много 19-летних с проводными ходит)
+6
0
+6
Как в квартире не может быть ножа? При чем здесь ножницы?
+6
-1
+5
По предварительным данным, нападавший — 60-летний сервисный инженер крупной компании по обслуживанию и эксплуатации водного транспорта. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
+6
-1
+5
Нищета! В доме уже ножей нет, батон режут ножницами!!! :)))
+4
-1
+3
В любом случае хорошо, что задержали. Угрожать лезвием это неадекват. Проверят хотя бы мужика, будет по нему инфа.
+4
-2
+2
А наушники проводные были? Может инженер хотел провода перерезать, чтоб Влад его услышал?)
+5
-4
+1
Ответ polinarmax
мелкое хулиганство, серьёзно?
"Когда убьют, тогда и приходите" (с)
+2
-1
+1
Ответ Бунтарь без идеала
Ножницы, потому что нож не нашли, или он ими угрожал нашедшим? Несколько бессвязная история, если честно.
Да, бред, вообще.
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Комментарий скрыт
Ну Влад, как мне думается, вряд ли бы стал борзеть. Но вот если мужчина уставился на него, как на новые ворота, Влад вполне мог пошутить, скорчиив рожицу, например. Ну а мужчина, судя по всему, на весёлый лад не был настроен. имхо
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Получается он в вагоне ему угрожал, если речь идёт о перегоне между станциями. Со свиделями не должно быть проблем. Вряд ли они ехали в пустом вагоне.
Там камеры везде, даже если вагон пустоц
0
0
0
Ответ Baltika
Профессор студентку частями отправлял купаться в Неву . Где там культура , если учесть что не только профессор из этого города из подворотен
Ну так профессор же)
0
0
0
Ответ Baltika
Профессор студентку частями отправлял купаться в Неву . Где там культура , если учесть что не только профессор из этого города из подворотен
Тяжёлый случай, Вы там лечитесь! По паре людей, которые попали в преступные сводки с какой-то дикой историей, судить о жителях всего города.
+1
-1
0
Ответ Ann P
Да, ножницы, но они были у горла. Хорошо, что быстро среагировал, пошел в полицию, лучше перебдеть чем недобдеть
Ножницы к горлу это нормально в представлении некоторых. Особенно какие-нибудь острые профессиональные из нержавеющей стали.
+1
-1
0
Ответ MyCA
Это два ножа и гвоздь
ничосе, это целый арсенал выходит
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
Он мог не увидеть что конкретно ему приставили к горлу
0
0
0
Ответ Федя2024
Это точно! На Украине почему-то постоянно так делают. Да ещё и улицы и проспекты в их честь называют!
Тебе нужно подселить какого-нибудь "героя", ранее помилованного
0
0
0
Ответ Alexander2022
Это уже национальная традиция оправдывать преступников, что военных, что уголовных
Это точно! На Украине почему-то постоянно так делают. Да ещё и улицы и проспекты в их честь называют!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий