Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»

Витор Роке удален в своем седьмом матче за «Барселону».

Новичок «блауграны» вышел на замену на 59-й минуте игры с « » в . На 63-й он забил, воспользовавшись передачей защитника – 3:1.

На 67-й минуте бразилец получил желтую карточку за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

На 72-й форвард был предупрежден во второй раз. Главный судья посчитал, что сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника .

Подробно со статистикой 18-летнего футболиста, забившего в двух матчах подряд, можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции

«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция