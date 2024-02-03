Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»

Теги Барселона Ла Лига дисквалификации судьи Алавес Хуан Мартинес Мунуэра Науэль Теналья Рафа Марин Витор Роке Эктор Форт Футбол

Витор Роке удален в своем седьмом матче за «Барселону».

Новичок «блауграны» вышел на замену на 59-й минуте игры с «Алавесом» в Ла Лиге. На 63-й он забил, воспользовавшись передачей защитника Эктора Форта – 3:1.

На 67-й минуте бразилец получил желтую карточку за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

На 72-й форвард был предупрежден во второй раз. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина.

Подробно со статистикой 18-летнего футболиста, забившего в двух матчах подряд, можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции

«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция

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124 комментария
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Если среди болельщиков Реала есть приличные люди, сейчас они признают, почему "Реал никогда не ноет про судейство"

Потому что с ним никогда не обращаются как с Роке.

Сначала жёлтая за то, что человек бежал, потом жёлтая за то, что человек вступил в борьбу за мяч.
+288
-47
+241
Ответ cektor
За что красная ? Я не понял
За то, что Роке забил во втором матче подряд.
И судья решил, что ему нельзя так играть и нужно отдохнуть.
+230
-15
+215
Позорище! Судья просто слепой!
+137
-10
+127
За что красная ? Я не понял
+127
-11
+116
Судья - это что-то с чем-то: сначала не свистит ничего за задержку Педри, а потом через пару секунд сразу дает желтую Роке за «муки» защитника Алавеса, которого бразилец даже не коснулся.

Но Роке молодец, что забил во втором матче подряд !
Надеюсь, Барселона подаст апелляцию на удаление и его отменят.
+76
-6
+70
Левейшее удаление. Ни одной из желтых не было.
По поводу первой еще можно спорить, но за подобные "фолы" на Левандовском ни один игрок Алавеса карточку не получил,. А вот вторая - чистейшая выдумка судьи.
+64
-1
+63
Ответ Natan Pilkin
Если среди болельщиков Реала есть приличные люди, сейчас они признают, почему "Реал никогда не ноет про судейство" Потому что с ним никогда не обращаются как с Роке. Сначала жёлтая за то, что человек бежал, потом жёлтая за то, что человек вступил в борьбу за мяч.
Судья ещё и не видел фол на Педри перед "фолом" Роке
+69
-6
+63
У рефери отец основатель клуба болельщиков сливок, сам он болельщик мадрида.
Такие ошибки не случайны, зато сливки будет плакать дальше про негрейду и покупать весь Вар оптом в свою сторону.
+59
-9
+50
Ответ cektor
За что красная ? Я не понял
За то, что «заехал шипами по ноге», хотя он убирал ноги и если фол и был, то со стороны игрока Алавеса.
+40
-8
+32
Рафа Марин по заветам дяди Рамоса сыграл
Грубо пошел в подкат, а как самому прилетело - изобразил страшные муки
+38
-7
+31
Позорнейшее удаление сезона, обязаны подавать аппеляцию
Я такого еще не видел
+33
-3
+30
Судья в данном матче главная героиня получается, в общем не судейство, а позор, Ямаля, Роберта можно бить и наказание отсутствует, а то что Роки наоборот пытался уйти от столкновения в которое полез именно защитник алавеса, да и фол на Педри неопровержимый был
+21
0
+21
Ответ falkao2013
Позорище! Судья просто слепой!
У него перед глазами стояла какая-то БЕЛАЯ пелена🤓
+25
-6
+19
Позорная карточка. Мало того, что сначала на педри сфолили, так и фола не было. https://twitter.com/centregoals/status/1753857090597396971?t=L-RRFofszelnwsQbGJChtg&s=19
+27
-9
+18
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Сходи в церковь. Умойся святой водой. Может прозреешь.
+19
-1
+18
Роке набрал ход, пора значит тормузнуть.
+18
-2
+16
Судья конечно дно пробил.Жаль парня. Нужен,как никогда.
+16
0
+16
То, как судят матчи Барсы в этом сезоне-это позор. Постоянные ошибки, которые напрямую влияют на результат и ход матча
+19
-3
+16
Ну а как здесь не жаловаться на судейство? Парнишка пытался избежать фола и едва коснулся ноги соперника, это явно не повод давать вторую желтую.
+16
-1
+15
Рафа Марин - воспитанник лучшей актерской академии
Летит прямой ногой в Роке, Виктор уворачивается, задевая Рафу, который изображает страшные муки
+22
-7
+15
Пройдёт лет 10 и Мадридские боты будут рассказывать как Барсу тянули судьи .
+16
-2
+14
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
в ветках про барсу не комментируем ты забыл написать
+10
-1
+9
Просто позор, у барсы и так столько травм, игроки в плохой форме. А тут так удаляют просто так.
+11
-2
+9
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Конечно
Там таких не берут, там люди в 16 за сборную начинают играть
+10
-1
+9
Яхудею с этого судейства. Незауйсобачий удалили пацана.
+10
-2
+8
Какой же уровень судейства, просто отстой лютый😡😡😡
+8
0
+8
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Матчи не смотрим,но под всеми новостями сидим,да?)
+9
-2
+7
Две сомнительные жк
+6
0
+6
Нелепое удаление.
+6
-1
+5
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Поэтому ты кушаешь силос на всех ветках Барсы? И это не упоминая чем ты в душе с реалом занимаешься ....
+8
-4
+4
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