Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»
Витор Роке удален в своем седьмом матче за «Барселону».
Новичок «блауграны» вышел на замену на 59-й минуте игры с «Алавесом» в Ла Лиге. На 63-й он забил, воспользовавшись передачей защитника Эктора Форта – 3:1.
На 67-й минуте бразилец получил желтую карточку за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.
На 72-й форвард был предупрежден во второй раз. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина.
Подробно со статистикой 18-летнего футболиста, забившего в двух матчах подряд, можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции
«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция
Потому что с ним никогда не обращаются как с Роке.
Сначала жёлтая за то, что человек бежал, потом жёлтая за то, что человек вступил в борьбу за мяч.
И судья решил, что ему нельзя так играть и нужно отдохнуть.
Но Роке молодец, что забил во втором матче подряд !
Надеюсь, Барселона подаст апелляцию на удаление и его отменят.
По поводу первой еще можно спорить, но за подобные "фолы" на Левандовском ни один игрок Алавеса карточку не получил,. А вот вторая - чистейшая выдумка судьи.
Такие ошибки не случайны, зато сливки будет плакать дальше про негрейду и покупать весь Вар оптом в свою сторону.
Грубо пошел в подкат, а как самому прилетело - изобразил страшные муки
Я такого еще не видел
Летит прямой ногой в Роке, Виктор уворачивается, задевая Рафу, который изображает страшные муки
Там таких не берут, там люди в 16 за сборную начинают играть