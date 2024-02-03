Камилу Валиеву защищала в CAS французская юридическая фирма Pinna Legal. Юристы рассматривают возможность подачи апелляции

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла французская фирма Pinna Legal.

Основателем фирмы, которая находится в Париже, является юрист Андреа Пинна. 

«Команда юристов Валиевой заявила, что рассматривает вердикт CAS, прежде чем решить, стоит ли обращаться в федеральный суд Швейцарии, отметил в своем заявлении Андреа Пинна.

Его юридическая компания отвечала за защиту Валиевой на слушаниях в сентябре и ноябре», – сообщает канадское издание Sportsnet. 

Cпортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го – дня, когда в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин. 

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка

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206 комментариев
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Байден, можешь пока отдыхать, это французский заговор.
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Сразу назначили виновного. И это Французы!
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Ответ Федя2024
Даже если бы вообще не было ни одного юриста со стороны Камилы, то все равно бы результат не мог быть бы хуже чем сейчас. Можно было с таким же успехом нанять студента 3 курса юрфака
Не согласен. Студенты взяли бы дешевле.
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Ой, а как же комментарии, утверждающие, что ее имела право защищать только российская компания? Коротко о том, что в комментариях постоянно утверждают всякую чушь.
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Даже если бы вообще не было ни одного юриста со стороны Камилы, то все равно бы результат не мог быть бы хуже чем сейчас. Можно было с таким же успехом нанять студента 3 курса юрфака
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Ответ babai4304
Сразу назначили виновного. И это Французы!
Объективно, если те сливы от the times правдивы, то это полнейший провал юристов и в максимальном сроке дисквалификации в таком деле виноваты они в том числе.
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Француз Шарль Перро известен как первый литературный автор сказки о маленькой девочке, которая несла пирожки через лес.
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Ответ Утренняя Аврора
Значит, додумались сказать, дедушка пек круассаны, и маханул туда препарат. Спасибо, с задачей справились. Идиоты.
Историю с дедом придумали Тутберидзе со Шветским ещё на ОИ. И как они ее могли защитить, если сам дед отказался давать показания в суде?
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Ну хоть сумели найти спустя пару дней, кто защищал ! А то подумал, уже и этого не узнаем! И на том спасибо!
+20
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Опять клятый запад виноват, не смогли защитить россиянку, или даже не хотели. Теперь ищем того, кто их назначил.
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Ответ Sportsfan
Ой, а как же комментарии, утверждающие, что ее имела право защищать только российская компания? Коротко о том, что в комментариях постоянно утверждают всякую чушь.
У нас нет в стране такого института как спортивная юриспруденция. Да уже и как многих других институтов..
+31
-12
+19
Ответ Sportsfan
Объективно, если те сливы от the times правдивы, то это полнейший провал юристов и в максимальном сроке дисквалификации в таком деле виноваты они в том числе.
Мы ничего не знаем. нужно знать, что там было , на заседаниях ,на самом деле, а РуСАДА этого не хочет. Не думаю, что адвокаты плохи.
+28
-9
+19
Интересно, если бы никакой защиты не было вообще, был бы хуже? По крайней мере денег бы сэкономили немало
+21
-3
+18
А я хочу сказать, что не всегда проигранное дело - вина адвокатов или слабых доказательств. Также важное значение имеет состав судебной панели (я об этом уже писал в другом комментарии).
Вот пример. Осенью 2017 года судебная панель Освальда признала виновными 43 российских спортсменов из 46. Им всем дали пожизненную дисквалификацию, хотя до этого проблем с допингом ни у кого не было. Наших спортсменов защищали швейцарские адвокаты.
Далее эти же швейцарские адвокаты подали от имени наших спортсменов иски в КАС. Рассматривались дела 39 спортсменов из 43. В итоге КАС полностью оправдал 28 россиян, а остальные 11 спортсменов вместо пожизненной дисквалификации получили всего по два года.
Вопрос: как одни и те же дела с одними и теми же доказательствами, которые вели одни и те же швейцарские адвокаты, получили абсолютно противоположные решения? Может, всё дело в составе судей в судебных панелях и их индивидуальные отношения к российским спортсменам?
Вот все данные:
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/1028676-cas-udovletvoril-apelljacii-28-rossijan-pozhiznenno-diskvalificirovannyh-mok?ysclid=ls5tltc29x200648394
Как мы видим, итоговое решение также может быть зависимо от судей и их политической ангажированности. В составе панели КАС по делу Валиевой были британец и американец. А в случае дисквала Камилы именно сборная США претендует на золото командника!
+20
-4
+16
Ответ Lilia Sadykova
А милую, но дурацкую версию про пироженки сами придумали или наши помогли?
А что тут дурацкого? У нас в семье мало кто может глотать таблетки, все дробят, измельчают и в воду и тд. Может, странно, но это так.
+17
-4
+13
Ответ Федя2024
Даже если бы вообще не было ни одного юриста со стороны Камилы, то все равно бы результат не мог быть бы хуже чем сейчас. Можно было с таким же успехом нанять студента 3 курса юрфака
Знаете... Студенты может и лучше защитили бы. Они молодые, охочие до профессии, постарались бы, а не спустя рукава работали.
+15
-2
+13
Ответ Sportsfan
Объективно, если те сливы от the times правдивы, то это полнейший провал юристов и в максимальном сроке дисквалификации в таком деле виноваты они в том числе.
Они дело завалили тоже, это бесспорно. Но давайте не забывать, что они на момент начала работы уже имели дело с версиями стакана и пирожными. Тут чудес ждать уже нельзя было похоже) Но как не удалось не скостить дискву до 2-х лет, я вообще не представляю.
+17
-4
+13
Импортозамещение на уровне. Спасибо. Не хочется читать больше Новсти по этой теме.. Одна грязь
+15
-3
+12
Представляю как это было -Ками и доказательства,которые надо собрать в России,Ками не говорит по французски))), французская фирма во Франции, связного ответственного лица между Ками и фирмой-не было от слова совсем, юристы франц.фирмы скорее всего опирались на псевдо расследования ДАК РУСАДА-а те в период расследования вообще не занимались сбором доказательств,сомневаюсь,что кто-то из юристов приезжал в Россию,занимался сбором доказательств))
Понятно,что этери отстранилась. чинуши ФФКР и ОКР-не почесались назначить контактное лицо и даже переводчика-между Ками и французами.....
А теперь РУСАДА-весь этот слив Ребенка,свою несостоятельность,несостоятельность ДАК РУСАДА, чинуш ФФКР,ОКР- мечтает закрыть от россиян.
+19
-7
+12
"Pinna Legal - юридическая фирма, основанная в 2022 году Андреа Пинной после многолетней практики международного арбитража и судебных разбирательств во французских и международных юридических фирмах.

Практика Андреа в основном сосредоточена на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Он участвовал в качестве юрисконсульта в более чем 50 арбитражных разбирательствах в нескольких различных областях, включая сделки по слияниям и поглощениям, соглашения о совместных предприятиях, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, военное дело и спутники.
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То есть спортивных дел она НИКОГДА не вела((
+11
0
+11
Так а почему не российская, господа патриотичные?? Зачем же брать юристов из треклятого запада и потом его же обвинять во всех грехах?
+10
0
+10
а французов ни Навка часом подтянула?там в учредителях-партнерах-нет Лизоньки Песковой?
+14
-5
+9
Ответ Утренняя Аврора
Сдается мне перед этим, был совет в Филях,- врач, тренерский штаб, родители, конечно, дедушка( главный герой) и бабушка. Придумали самую дурацкую версию из всех возможных.
Конечно, версия со спермой, губной помадой с поцелуями убедила суд (это солидно, по-взрослому, мужчины сразу все приняли), а вот версия пирожное для 15 летней девочки - неубедительна.
+10
-1
+9
Ответ Lilia Sadykova
А милую, но дурацкую версию про пироженки сами придумали или наши помогли?
этот феерический вариант был придуман еще в Пекине, тогда был стакан, но дедушка уже присутствовал, убрать деда возможности не было, стакан не прокатил, придумали пироженку
+12
-3
+9
Ответ Anariel
этот феерический вариант был придуман еще в Пекине, тогда был стакан, но дедушка уже присутствовал, убрать деда возможности не было, стакан не прокатил, придумали пироженку
честно, стакан был правдоподобнее. Тем более в Пекине дед уже давал показания, показывал таблетки, рассказывал как плохо с сердцем, о том, что операцию хотят делать. Нужно было эту версию и раскручивать, искать врачей, приносить справки деда, может и прокатило бы. Но нет же, в суд пришли с туповатой версией про пироженки, которые для любимой внучки готовил дедуля и как то насыпал туда свои таблетки, которые он резал ножом, но таблетки и так маленькие и их не надо резать. Короче полный бред, при этом нет ни справок от врача, ни самого деда, ни рецепта на лекарство. Видимо единственный рецепт, который принесли в суд, был рецепт пироженок.
+9
-1
+8
Ответ alexnew
Не согласен. Студенты взяли бы дешевле.
Ну я именно это и имел в виду. Результат тот же - максимально возможное наказание, а цена за услугу в 1000 раз меньше.
+10
-2
+8
Ответ Гуго Капет
У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Наконец-то начали вылазить на свет Божий защитники Валиевой. А кто со стороны России помогал Валиевой? А Тутберидзе? Ах да, она же уже сказала, что я не я и лошадь не моя.
тренер всея Руси ничего не знает, виноваты юристы, Валиева, ретроградный Меркурий, а она ничего не знает. Какая удобная позиция. Вообще это похоже на коллективный слив Вали, ни мама, ни тренер в защиту ничего не сказали, дед вообще пропал. Бросили Валиеву с дурацкой версией про пироженки, что судьи обалдели и 4 года вкатали, за то теперь вся Москва в баннерах Камилы.
+17
-9
+8
Ответ Лизавета Анна -Мария
"Pinna Legal - юридическая фирма, основанная в 2022 году Андреа Пинной после многолетней практики международного арбитража и судебных разбирательств во французских и международных юридических фирмах. Практика Андреа в основном сосредоточена на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Он участвовал в качестве юрисконсульта в более чем 50 арбитражных разбирательствах в нескольких различных областях, включая сделки по слияниям и поглощениям, соглашения о совместных предприятиях, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, военное дело и спутники. --------------------------------------------- То есть спортивных дел она НИКОГДА не вела((
"нефть и газ, горнодобывающая промышленность, военное дело и спутники"....

вот от куда "лапы" растут...
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+8
Без этих адвакатов ей дискву дали бы такую же.Но за то мы кучу денег туда влупили.
+8
0
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юристы - французы и тренер - амереканка . результат 4 года бана , золото за океан и команда с дыркой от бублика . финита ля комедия .
+14
-7
+7
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