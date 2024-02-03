Камилу Валиеву защищала в CAS французская юридическая фирма Pinna Legal. Юристы рассматривают возможность подачи апелляции

Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла французская фирма Pinna Legal.

Основателем фирмы, которая находится в Париже, является юрист Андреа Пинна.

«Команда юристов Валиевой заявила, что рассматривает вердикт CAS, прежде чем решить, стоит ли обращаться в федеральный суд Швейцарии, отметил в своем заявлении Андреа Пинна.

Его юридическая компания отвечала за защиту Валиевой на слушаниях в сентябре и ноябре», – сообщает канадское издание Sportsnet.

Cпортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го – дня, когда в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка