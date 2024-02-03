Камилу Валиеву защищала в CAS французская юридическая фирма Pinna Legal. Юристы рассматривают возможность подачи апелляции
Интересы Камилы Валиевой в CAS представляла французская фирма Pinna Legal.
Основателем фирмы, которая находится в Париже, является юрист Андреа Пинна.
«Команда юристов Валиевой заявила, что рассматривает вердикт CAS, прежде чем решить, стоит ли обращаться в федеральный суд Швейцарии, отметил в своем заявлении Андреа Пинна.
Его юридическая компания отвечала за защиту Валиевой на слушаниях в сентябре и ноябре», – сообщает канадское издание Sportsnet.
Cпортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты от 25 декабря 2021-го – дня, когда в ее допинг-пробе был обнаружен триметазидин.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Валиева проиграла, потому что в суде ее все бросили – даже дедушка
Вот пример. Осенью 2017 года судебная панель Освальда признала виновными 43 российских спортсменов из 46. Им всем дали пожизненную дисквалификацию, хотя до этого проблем с допингом ни у кого не было. Наших спортсменов защищали швейцарские адвокаты.
Далее эти же швейцарские адвокаты подали от имени наших спортсменов иски в КАС. Рассматривались дела 39 спортсменов из 43. В итоге КАС полностью оправдал 28 россиян, а остальные 11 спортсменов вместо пожизненной дисквалификации получили всего по два года.
Вопрос: как одни и те же дела с одними и теми же доказательствами, которые вели одни и те же швейцарские адвокаты, получили абсолютно противоположные решения? Может, всё дело в составе судей в судебных панелях и их индивидуальные отношения к российским спортсменам?
Вот все данные:
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/1028676-cas-udovletvoril-apelljacii-28-rossijan-pozhiznenno-diskvalificirovannyh-mok?ysclid=ls5tltc29x200648394
Как мы видим, итоговое решение также может быть зависимо от судей и их политической ангажированности. В составе панели КАС по делу Валиевой были британец и американец. А в случае дисквала Камилы именно сборная США претендует на золото командника!
Понятно,что этери отстранилась. чинуши ФФКР и ОКР-не почесались назначить контактное лицо и даже переводчика-между Ками и французами.....
А теперь РУСАДА-весь этот слив Ребенка,свою несостоятельность,несостоятельность ДАК РУСАДА, чинуш ФФКР,ОКР- мечтает закрыть от россиян.
Практика Андреа в основном сосредоточена на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. Он участвовал в качестве юрисконсульта в более чем 50 арбитражных разбирательствах в нескольких различных областях, включая сделки по слияниям и поглощениям, соглашения о совместных предприятиях, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, военное дело и спутники.
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То есть спортивных дел она НИКОГДА не вела((
вот от куда "лапы" растут...