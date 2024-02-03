ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» 2,9 млн евро за безосновательное расторжение контракта. Его могут отстранить, если он этого не сделает

ФИФА обязала Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за разрыв контракта.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил « » и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА. В ноябре норвежца признали виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта».

Сообщалось, что Норманн обжаловал это решение в CAS, однако Nettavisen пишет, что не обладает такой информацией.

Как сообщает Nettavisen со ссылкой на решение ФИФА, которое находится в распоряжении сайта, ФИФА обязал выплатить « » компенсацию в размере 2,9 млн евро.

В ходе слушаний у стороны футболиста было несколько аргументов. Во-первых, он беспокоился за свою безопасность. Во-вторых, как утверждает Норманн, «Ростов» не шел на диалог и игнорировал его. В-третьих, ситуацию, с которой столкнулся Матиас, описали как форс-мажор.

Отмечается, что решение не было единогласным – некоторые судьи встали на сторону футболиста.

Если Норманн не сможет самостоятельно выплатить 2,9 млн евро компенсации, то эта обязанность ляжет на саудовский «Аль-Раэд», его нынешний клуб. Если Норманн не выплатит деньги в течение 45 дней, то его могут отстранить от футбола до тех пор, пока платеж не будет осуществлен. « » в таком случае столкнется с риском запрета на регистрацию новичков со стороны .