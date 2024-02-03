ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» 2,9 млн евро за безосновательное расторжение контракта. Его могут отстранить, если он этого не сделает

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Матиас Норманн деньги Футбол

ФИФА обязала Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за разрыв контракта.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА. В ноябре норвежца признали виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта».

Сообщалось, что Норманн обжаловал это решение в CAS, однако Nettavisen пишет, что не обладает такой информацией.

Как сообщает Nettavisen со ссылкой на решение ФИФА, которое находится в распоряжении сайта, ФИФА обязал Матиаса выплатить «Ростову» компенсацию в размере 2,9 млн евро.

В ходе слушаний у стороны футболиста было несколько аргументов. Во-первых, он беспокоился за свою безопасность. Во-вторых, как утверждает Норманн, «Ростов» не шел на диалог и игнорировал его. В-третьих, ситуацию, с которой столкнулся Матиас, описали как форс-мажор.

Отмечается, что решение не было единогласным – некоторые судьи встали на сторону футболиста.

Если Норманн не сможет самостоятельно выплатить 2,9 млн евро компенсации, то эта обязанность ляжет на саудовский «Аль-Раэд», его нынешний клуб. Если Норманн не выплатит деньги в течение 45 дней, то его могут отстранить от футбола до тех пор, пока платеж не будет осуществлен. «Аль-Раэд» в таком случае столкнется с риском запрета на регистрацию новичков со стороны ФИФА.

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96 комментариев
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Хороший прецедент, чтобы другим не повадно было ...
+276
-4
+272
Ты нам еще за "Динамо" ответишь!
+110
-4
+106
Ещё появится уаф уаф и попросит денег
+108
-13
+95
Ответ Саня Беляков
Ещё появится уаф уаф и попросит денег
После этого решения ФИФА внесена в Миротворец:)
+81
-8
+73
Ответ Вячеслав Припузов
Хороший прецедент, чтобы другим не повадно было ...
Других и не было, такой наглости и тупости ещё поискать
+71
-3
+68
Неожиданно...будет уроком для тех кто так же захочет в одностороннем порядке нарушать действующий контракт.
+30
-3
+27
По делом крысе так и надо 🤣
+24
-3
+21
Ну ФИФА такие кейсы совершенно регулярно в пользу российских клубов решает:
ЦСКА, Вест Хэм и Влашич
Локо, Аталанта и Миранчук
Спартак, Вест Хэм и Крал
+17
-2
+15
Ответ vcaireac
Неожиданно...будет уроком для тех кто так же захочет в одностороннем порядке нарушать действующий контракт.
Почему неожиданно? С Миранчуком и Влашичем российские клубы также побеждали. Исключение нападающий из Краснодара, но там клуб был виноват - не выплатил подъемные своевременно.
+14
0
+14
Ответ 97 недостаточно
Комментарий удален модератором
Американцы платят. Кто виноват, тот и платит.
+10
-2
+8
Ответ Daniel
Ну ФИФА такие кейсы совершенно регулярно в пользу российских клубов решает: ЦСКА, Вест Хэм и Влашич Локо, Аталанта и Миранчук Спартак, Вест Хэм и Крал
Ну так не Басманный суд
+17
-9
+8
Ответ 97 недостаточно
Комментарий удален модератором
А почему российские клубы должны? Америка же развязала конфликт
+11
-3
+8
Ответ Lanc
А как же крики, что запад играет против России?
Читайте. Некоторые судьи были за Норманна. Это вам в утешение.
+9
-2
+7
Ответ Саня Беляков
Ещё появится уаф уаф и попросит денег
вполне, там Биковича сняли с роли в США из за обращения незалежной)
+15
-8
+7
Ответ Вячеслав Припузов
Хороший прецедент, чтобы другим не повадно было ...
Норм.
+7
-1
+6
Не первый раз ФИФА встаёт на сторону российских клубов. Как бы ничего нового.
+5
0
+5
Знатоки, скажите пожалуйста, ведь это ж не первый такой прецедент, были и другие. Так выплачивали в итоге или нет?
+6
-1
+5
Ответ Птюч, Ёж.
вполне, там Биковича сняли с роли в США из за обращения незалежной)
могли не снять с роли, если бы осудил Россию, но парень молодец, не стал пакостить стране, которая многое ему дала, не то что наши звизды, уехавшие в мирный Израиль.
+4
0
+4
Так тебе и надо !
+6
-2
+4
Отлично! Для Ростова важная копеечка и наглость наказали.
+4
0
+4
Ответ JIEOMEC
опять европейцы, американцы и англосаксы плохие, всех купили!
Вы бредите?
+3
0
+3
Ответ Андрей Валерьевич
А что с Динамо?
Динамо бежит
+3
0
+3
Ответ Александр Воронин
Так с арабами у нас вроде как дружба, никаких санкционных препятствий нет. Не думаю, что шейхи захотят банкротить команду из-за 3 лямов.
Да, всё вроде именно так, но я повторю свою мысль: лично я начну радоваться только после официальной новости о поступлении этих денег на счёт ФК Ростов.
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
Деньги в кейсах от ФИФА возвращают? типа отключили от SWIFT и наличкой в кейсах клубам возвращают?
насколько я видел, клубы не комментировали такое
да и отключение от Свифт некоторых банков не означает полное отсутствие международных операций
тут просто европейские клубы пытались соскочить с оплаты используя повод санкций и всего такого
+3
0
+3
Ответ Trash Talking
Ты нам еще за "Динамо" ответишь!
Бердыевец?!?
+3
0
+3
Ответ y6uBaToP
Во ведь ФИФА принимает решения только по приказу США, разве не так?
Становитесь в очередь с этим комментарием. А как же тогда на счёт бана сборной и клубов? Причём, нарушив, свои же законы. Что спортсмены не несут ответственность за государство. Или мало войн было и сейчас идёт? Да и полякам с чехами надо было технарь влепить.
+3
0
+3
правильно, этого недо футболиста обязательно должны наказать.
+3
0
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Ответ ArnoNeputevy
Норм.
анн
+3
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Награда нашла своего героя:)))
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+3
А что с Динамо?
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