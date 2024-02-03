Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Алавеса», «Жирона» примет «Сосьедад», «Реал» сыграет с «Атлетико» в воскресенье

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«Атлетик» разгромил «Мальорку» (4:0) в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги.

В субботу «Валенсия» примет «Альмерию», «Алавес» – «Барселону», «Жирона» – «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В воскресенье «Вильярреал» будет противостоять «Кадису», «Осасуна» – «Сельте», «Реал Мадрид» – «Атлетико».

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Севилья».

Чемпионат Испании

23-й тур

Валенсия – Альмерия
Дата проведения
3 февраля, 16.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Лас-Пальмас
Дата проведения
3 февраля, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Барселона
Дата проведения
3 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Реал Сосьедад
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Кадис
Дата проведения
4 февраля, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Сельта
Дата проведения
4 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Хетафе
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Атлетико
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Севилья
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Мальорка 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
2 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Берчиче, 2:0 – 16 Берчиче, 3:0 – 62 Гурусета, 4:0 – 89 Муниаин.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Паредес, Берчиче, Прадос, Руис де Галаррета (Эррера, 68), Сансет (Хаурегисар, 79), Уильямс (Муниаин, 68), Уильямс (Арес, 82), Гурусета (Рауль Гарсия, 79).
МальоркаРайкович, Гонсалес (Видаль, 57), Раильо, Вальент, Копете (Мурики, 46), Коста, Санчес (Дардер, 57), Дани Родригес (Льябрес, 76), Маскарель, Морланес, Ларин (Пратс, 76).
Предупреждение:
Ларин (75).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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11 комментариев
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Ромка опять ноет
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Ожидаем отличный очередной матч Реал-Атлетико.
И очередное унижение Барселоны.
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Тут тебе, Диего Симеоне, овертаймов не будет 🥲
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Сегодня Чава снова будет стонать
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Держу кулачки за Жирону (почти Арсен)), а в воскресенье уже традиционная (25ая серия)) зарубы между Анчелотти и Симеоне. Но без дополнительного времени на это раз )
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