Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Алавеса», «Жирона» примет «Сосьедад», «Реал» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
«Атлетик» разгромил «Мальорку» (4:0) в стартовом матче 23-го тура Ла Лиги.
В субботу «Валенсия» примет «Альмерию», «Алавес» – «Барселону», «Жирона» – «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
В воскресенье «Вильярреал» будет противостоять «Кадису», «Осасуна» – «Сельте», «Реал Мадрид» – «Атлетико».
Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Севилья».
23-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 16.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 4 февраля, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Паредес, Берчиче, Прадос, Руис де Галаррета (Эррера, 68), Сансет (Хаурегисар, 79), Уильямс (Муниаин, 68), Уильямс (Арес, 82), Гурусета (Рауль Гарсия, 79).
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Мальорка –
Райкович, Гонсалес (Видаль, 57), Раильо, Вальент, Копете (Мурики, 46), Коста, Санчес (Дардер, 57), Дани Родригес (Льябрес, 76), Маскарель, Морланес, Ларин (Пратс, 76).
- Предупреждение:
- Ларин (75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И очередное унижение Барселоны.