Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 1 июня

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом в эфире The MMA Hour сообщил саудовский министр Турки Аль Аш-Шейх.

Поединок состоится 1 июня в рамках турнира Matchroom vs Queensberry.

Дмитрий Бивол владеет поясом WBA в полутяжелом весе, Артур Бетербиев держит пояса IBF, WBC и WBO.

Бетербиев побеждает время, но справится ли с Биволом?

Бетербиев – один из умнейших нокаутеров современности. Его IQ как бойца недооценен

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7 комментариев
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Бой Усика и Фьюри объективно перезрел и выдохся после отмены. Бивол-Бетербиев должны по праву забирать все внимание, пока цыган сиськи мнёт.
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Теперь ждём официальной даты переноса боя, само собой)
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Бой года, раз цыган слился.
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Димону удачи
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18 мая Фьюри & Усик///////Бетербиев & Бивол, будет 💣💣💣
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Это же супер бой, братцы.
Жду разгромной победы Бивола, но будет непросто
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Наконец то дата!
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