Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 1 июня

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом в эфире The MMA Hour сообщил саудовский министр Турки Аль Аш-Шейх.

Поединок состоится 1 июня в рамках турнира Matchroom vs Queensberry.

владеет поясом WBA в полутяжелом весе, держит пояса IBF, WBC и WBO.

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