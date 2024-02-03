Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 1 июня
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за титул абсолютного чемпиона мира.
Об этом в эфире The MMA Hour сообщил саудовский министр Турки Аль Аш-Шейх.
Поединок состоится 1 июня в рамках турнира Matchroom vs Queensberry.
Дмитрий Бивол владеет поясом WBA в полутяжелом весе, Артур Бетербиев держит пояса IBF, WBC и WBO.
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