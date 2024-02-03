У «Реала» растет ощущение, что Мбаппе перейдет. Перес хочет нанести «моральный удар» «Барсе» (Relevo)

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» работает над переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В последние дни оптимизм «Реала» касательно перехода Килиана стремительно вырос, однако, как отмечается, вопрос еще не закрыт.

Флорентино Перес не прекращал работать над подписанием Мбаппе. Он хочет открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу», подписав нового «галактико», а также нанести моральный удар «Барселоне», которая испытывает трудности как с финансами, так и с тем, чтобы убедить игроков перейти (последний пример – Лукас Бергвалль, который отказал «Барсе» ради «Тоттенхэма»).

В раздевалке «Реала» возросло ощущение, что летом Мбаппе присоединится к команде, пишет Relevo. «Движения видны. Что-то происходит... Пока все», – сообщил источник в раздевалке. О Мбаппе, как и о защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, в команде часто говорят.

Отмечается, что минувшим летом «Реал» не стал подписывать Харри Кейна или Кая Хавертца, потому что в случае этих трансферов у клуба не хватило бы денег на переход Мбаппе летом 2024-го. Тогда Перес, Хосе Анхель Санчес и Хуни Калафат решили отложить решение вопроса ради перехода Килиана.

В этом сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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74 комментария
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у меня растет ощущение, что я сегодня выпью пива
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-4
+154
Ответ передок Заремы
у меня растет ощущение, что я сегодня выпью пива
Какое у Вас тонкое и самое главное четкое мироощущение. Пойду в магазин схожу).
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+57
- Алло! Движения видны
- Что? Какие движения?!
- Что-то происходит...
- Кто это??
- Все, пока! – сообщил источник в раздевалке
+40
0
+40
Действительно нанесёт. Ибо непонятно как он будет играть с таким же ЧСВшникос Винисиусом, не говоря уже о том, что придётся своё «псевдолидерство» засунуть подальше. Мне кажется, этот трансфер Реалу пойдёт только во вред.
+35
-18
+17
Ответ Kahn01
Действительно нанесёт. Ибо непонятно как он будет играть с таким же ЧСВшникос Винисиусом, не говоря уже о том, что придётся своё «псевдолидерство» засунуть подальше. Мне кажется, этот трансфер Реалу пойдёт только во вред.
будет легендарное черное трио, которые начнут хором вопить про борьбу с расизмом с осени!!!
+23
-9
+14
Футбольный клуб Реал идрит-Мадрид терпит крушение над сводами трансферного окна в течение 325 серий. Руководство команды отважно борется за спасение жизни футболистов.

Действующие лица:

Неунывающий и мужественный командор Перес

Изобретательный и находчивый второй пилот Анчелоткинс

Симпатичная и невозмутимая стюардесса

Хладнокровный и обаятельный Радист Кроосзе

А также

Несравненная Мисс Мбаппурпул в роли Мисс Бурпул

В сериале «КрутоЙ Пике»
+27
-13
+14
Как будто прочитал сюжет 238-й серии рандомного турецкого сериала. Вот что отличает спид-инфо.
+13
0
+13
Ответ Alexey Catalonsky
Какое у Вас тонкое и самое главное четкое мироощущение. Пойду в магазин схожу).
я уже вышел 🤣
+8
-1
+7
«Движения видны. Что-то происходит... Пока все», – сообщил источник в раздевалке.

Пожалуй, лучший инсайдер в мире.
+6
0
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Футбольный клуб Реал идрит-Мадрид терпит крушение над сводами трансферного окна в течение 325 серий. Руководство команды отважно борется за спасение жизни футболистов. Действующие лица: Неунывающий и мужественный командор Перес Изобретательный и находчивый второй пилот Анчелоткинс Симпатичная и невозмутимая стюардесса Хладнокровный и обаятельный Радист Кроосзе А также Несравненная Мисс Мбаппурпул в роли Мисс Бурпул В сериале «КрутоЙ Пике»
Музыка в голове заиграла сама собой примерно на второй строке)
+6
-1
+5
Ответ передок Заремы
у меня растет ощущение, что я сегодня выпью пива
долго терпишь, я уже
+6
-1
+5
какие же комплексы у риала перед великой барсой
+19
-14
+5
Ответ Korki
я уже вышел 🤣
Счастливый ты человек!
+5
-1
+4
Вот эту фигню эмоциональную и экзистенциальную журналисты ж сами придумываютт🤣🤣
Ощущения, думает, моральный удар и прочее - фанфики можно по 100 на дню писать, никто не проверит и не опровергнет
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Вчера у Мбаппе в матче надорвали рукав футболки—— он сел на поле с выражением лица—-надменным—— как посмели!!!! Это показательно—— он наглеет,тренер для него никто…в Реале он подпортит атмосферу в раздевалке….
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" У Реала растет ощущение"..
Ощущение, это восприятие человеком ( или др.живым индивидом) чего либо посредством чувств.
Реал, это юридическая организация, включающая в себя множество структур, подразделений, людей...Организация не может ощущать.
Вывод : новость фейк!
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Боже, что я читаю?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ это 2-3 лига мира или хроника дешевого бразильского сериала?
Почему никогда не читал новостей, что Ливерпуль собирается нанести Ман Юнайтед моральный удар? Откуду этот пафос? Почему на острове все на взаимном уважении? Только спортивная составляющая? Вот поэтому Ла Лига всегда будет подтанцовке у АПЛ. Никакие титулы, история и игроки здесь не решает. Решает взаимное уважение и отсутствия подлости по отношению друг к другу
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вот это уровень журналистики, даже ощущения человека чувствуют на расстоянии)))
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Кроме ЧСВ Переса, объяснить зачем Мадриду этот любитель трансов, нечем. В нападении комплект, летом подтянется в ротацию Эндрик. Зарплатную политику придется менять, в раздевалке хз как примут, своих лидеров хватает, и как их на поле вместе с Вини размещать? Правильнее отыграть сезон с теми, кто есть, и в 25-ом поохотиться на Холланда.
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Мбапа со своим перманентным переходом, о котором пишут по крайней мере трижды в день, стал не менее обрыдлым и надоевшим, чем Валиева или Большунов.
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Скоро знаки судьбы постить будут.Например журналист заметил как Карло Анчелотти посетил зоомагазин и купил черепаху для внука.Это знак судьбы.
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Хаверц в Реале? Да ну. С Кейном они выносили бы сейчас всех соперников и так еще года 3-4
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Барселона и сама по себе неплохие удары наносит
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Зачем наносить удар по тому, что и так в нокауте?
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Достойная мотивация канешш для таких вложений)
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Такой вопрос.... А почему всегда, когда новость взята из Relevo, то это указывается в заголовке? Это они установили такие правила пользования своей информацией, что не хватает просто дать ссылку на источник, надо указать в заголовке? Просто интересно...
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Ответ Антон Орехов
Ты сначала научись писать без ошибок.
ноучи каг
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Ответ Антон Орехов
Ну в школу походи поучись,или репетитора по русскому языку найди и с ним позанимайся.Многим помогает перед экзаменами.
if you are homeless just buy a house
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Так буквально пару дней назад писали, что Мадрид не видит в Барсе соперника, и ему невыгодно крушить её в интересах Суперлиги
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ахахаха, только и думают о том, как бы нанести моральный удар сопернику, вот что значит провинциальные компле... а, стоп.
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