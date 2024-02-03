У «Реала» растет ощущение, что Мбаппе перейдет. Перес хочет нанести «моральный удар» «Барсе» (Relevo)
«Реал» работает над переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
В последние дни оптимизм «Реала» касательно перехода Килиана стремительно вырос, однако, как отмечается, вопрос еще не закрыт.
Флорентино Перес не прекращал работать над подписанием Мбаппе. Он хочет открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу», подписав нового «галактико», а также нанести моральный удар «Барселоне», которая испытывает трудности как с финансами, так и с тем, чтобы убедить игроков перейти (последний пример – Лукас Бергвалль, который отказал «Барсе» ради «Тоттенхэма»).
В раздевалке «Реала» возросло ощущение, что летом Мбаппе присоединится к команде, пишет Relevo. «Движения видны. Что-то происходит... Пока все», – сообщил источник в раздевалке. О Мбаппе, как и о защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, в команде часто говорят.
Отмечается, что минувшим летом «Реал» не стал подписывать Харри Кейна или Кая Хавертца, потому что в случае этих трансферов у клуба не хватило бы денег на переход Мбаппе летом 2024-го. Тогда Перес, Хосе Анхель Санчес и Хуни Калафат решили отложить решение вопроса ради перехода Килиана.
В этом сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
- Что? Какие движения?!
- Что-то происходит...
- Кто это??
- Все, пока! – сообщил источник в раздевалке
Действующие лица:
Неунывающий и мужественный командор Перес
Изобретательный и находчивый второй пилот Анчелоткинс
Симпатичная и невозмутимая стюардесса
Хладнокровный и обаятельный Радист Кроосзе
А также
Несравненная Мисс Мбаппурпул в роли Мисс Бурпул
В сериале «КрутоЙ Пике»
Пожалуй, лучший инсайдер в мире.
Ощущения, думает, моральный удар и прочее - фанфики можно по 100 на дню писать, никто не проверит и не опровергнет
Ощущение, это восприятие человеком ( или др.живым индивидом) чего либо посредством чувств.
Реал, это юридическая организация, включающая в себя множество структур, подразделений, людей...Организация не может ощущать.
Вывод : новость фейк!
Почему никогда не читал новостей, что Ливерпуль собирается нанести Ман Юнайтед моральный удар? Откуду этот пафос? Почему на острове все на взаимном уважении? Только спортивная составляющая? Вот поэтому Ла Лига всегда будет подтанцовке у АПЛ. Никакие титулы, история и игроки здесь не решает. Решает взаимное уважение и отсутствия подлости по отношению друг к другу