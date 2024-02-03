«Реал» работает над переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В последние дни оптимизм «Реала» касательно перехода Килиана стремительно вырос, однако, как отмечается, вопрос еще не закрыт.

не прекращал работать над подписанием Мбаппе. Он хочет открыть реконструированный « », подписав нового «галактико», а также нанести моральный удар «Барселоне», которая испытывает трудности как с финансами, так и с тем, чтобы убедить игроков перейти (последний пример – Лукас Бергвалль, который отказал «Барсе» ради «Тоттенхэма»).

В раздевалке « » возросло ощущение, что летом Мбаппе присоединится к команде, пишет Relevo. «Движения видны. Что-то происходит... Пока все», – сообщил источник в раздевалке. О Мбаппе, как и о защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, в команде часто говорят.

Отмечается, что минувшим летом «Реал» не стал подписывать Харри Кейна или Кая Хавертца, потому что в случае этих трансферов у клуба не хватило бы денег на переход Мбаппе летом 2024-го. Тогда Перес, Хосе Анхель Санчес и Хуни Калафат решили отложить решение вопроса ради перехода .

В этом сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.