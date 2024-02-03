Уткин – Губерниеву после запрета сотрудникам «Матч ТВ» приходить на его канал: «Приглашаю в эфир единственного, кто может ломать правила на «Матче». Ты ледокол, никто тебе ничего не сделает»
Василий Уткин предложил Дмитрию Губерниеву вместе выйти в эфир.
Ранее блогер сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам приходить на его YouTube-канал.
«Тих-тих-тих, я не жалуюсь. Я просто сообщаю. Чтобы не возникало вопросов.
Со своей стороны – считаю решение волюнтаристским. Но не у всех есть потенциал это сломать.
Именно поэтому, и именно поэтому публично, я приглашаю в эфир единственного человека, который может ломать правила на «Матче».
Губер, ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем. Никто тебе ничего не сделает.
Все доходы от эфира пойдут на благотворительность. Приходи, Дим. Масса проблем; мы поднимем это на новый уровень. Только ты можешь пробить эту картонную стену. Обнимаю!» – написал Уткин.
"Зачем запрещать сотрудникам общаться" - ровно за тем же, зачем футболистам запрещать кататься на горных лыжах. Сотрудники сами могут быть тупыми, и могут не осознавать, что в какашку наступать не надо.
Васятка сам постоянно рассказывает, как много он жрёт. И как много он выпивает.