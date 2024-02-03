Уткин – Губерниеву после запрета сотрудникам «Матч ТВ» приходить на его канал: «Приглашаю в эфир единственного, кто может ломать правила на «Матче». Ты ледокол, никто тебе ничего не сделает»

Василий Уткин предложил Дмитрию Губерниеву вместе выйти в эфир.

Ранее блогер сообщил, что « » запретил сотрудникам приходить на его YouTube-канал.

«Тих-тих-тих, я не жалуюсь. Я просто сообщаю. Чтобы не возникало вопросов.

Со своей стороны – считаю решение волюнтаристским. Но не у всех есть потенциал это сломать.

Именно поэтому, и именно поэтому публично, я приглашаю в эфир единственного человека, который может ломать правила на «Матче».

, ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем. Никто тебе ничего не сделает.

Все доходы от эфира пойдут на благотворительность. Приходи, Дим. Масса проблем; мы поднимем это на новый уровень. Только ты можешь пробить эту картонную стену. Обнимаю!» – написал .