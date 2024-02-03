Уткин – Губерниеву после запрета сотрудникам «Матч ТВ» приходить на его канал: «Приглашаю в эфир единственного, кто может ломать правила на «Матче». Ты ледокол, никто тебе ничего не сделает»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ YouTube Благотворительность Футбол

Василий Уткин предложил Дмитрию Губерниеву вместе выйти в эфир.

Ранее блогер сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам приходить на его YouTube-канал.

«Тих-тих-тих, я не жалуюсь. Я просто сообщаю. Чтобы не возникало вопросов.

Со своей стороны – считаю решение волюнтаристским. Но не у всех есть потенциал это сломать.

Именно поэтому, и именно поэтому публично, я приглашаю в эфир единственного человека, который может ломать правила на «Матче».

Губер, ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем. Никто тебе ничего не сделает.

Все доходы от эфира пойдут на благотворительность. Приходи, Дим. Масса проблем; мы поднимем это на новый уровень. Только ты можешь пробить эту картонную стену. Обнимаю!» – написал Уткин.

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80 комментариев
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зассыт губер, как пить дать
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Это же очевидный троллинг губошлёпа.
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Да не, Губер что бы пойти против тех кто ему деньги платит? Не, это явно не про него.
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Ответ STAVRsSC
Комментарий скрыт
Ты сейчас серьёзно написал?)
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Губер похож своим поведением на киркорова.Тот же снобизм самолюбование и полное игнорирование общественного мнения.Понятно что он себя бы так не вел если бы власть не разрешила.Значит будем ждать прокола как у киркорова.
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Зассытый Губер,как пить дать🤔
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Чур я за Уткина! 😁
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Губер - Уткину: Василий, тебе нечего терять! А я! Могу всего лишиться....
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Ответ RWMen
Да ладно, фига ты остроумный нашёлся. А Губер твой ненаглядный чем хорош, тем, что ни в одной теме, кроме биатлонна не шарит и постоянно орёт, задавая тупые вопросы гостям в студии?
Самое мерзкое было , как Губер обсуждал погибшую жену Малафеева в прямом эфире. Попался сплетник.
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Это было бы интересно.
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Постоянно скандалит, оскорбляет...Так и не повзрослел
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Ответ Slavnov
За чем им ходить к блогерам, пиарить их каналы....
Вы чего парни, совсем от земли оторваны?) Да Вася в разы популярнее Губера и Губер это знает сам, но он не пойдёт к нему не потому, что звезда, а из-за боязни потерять работу.
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Подставил Губера конкретно. Васятке не впервой.
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После "обнимаю" на месте губера я бы точно задумался...как бы не задушил восян
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Ответ Алешка Терминатор
Начнём с того, что Карпин с Отвёрткиным дружит. Поэтому понятное дело, он бы так не поступил. Но Карпин - кто такой в данном случае? В журналистике он случайный человек, который вряд ли понимает, как ей правильно управлять.
Карпин поумнее абсолютного большинства нынешних журналистов. 😁
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Ответ RWMen
Да ладно, фига ты остроумный нашёлся. А Губер твой ненаглядный чем хорош, тем, что ни в одной теме, кроме биатлонна не шарит и постоянно орёт, задавая тупые вопросы гостям в студии?
Вася примерно также популярен как и Шеремет, Иннокентий, который новости ведёт до сих пор на областном ТВ
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Уткин массой задавит. Губер палками забьет.
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Ответ Алешка Терминатор
Думаю, на матче этот запрет не носил какого-то серьёзного масштаба в плане принятия решения. Не так, что на трёхчасовое антикризисное совещание собралось всё руководство, в панике рвало на себе волосы и причитало "аааааа, что же делать, Васятка поднимает голову и скоро всех нас зохавает, всё пропало". Скорее всего, был дежурный запрет из серии "не наступайте в какашку чтобы не наносить вред имиджу корпорации". Ну, это как футболистам запрещают кататься на горных лыжах, например. Для их же пользы в первую очередь. А журналистам запретили общаться со спившимся фриком.
Много слов. А по факту -- Запрет. И какого нафиг чёрта? Карпину в свое время, такое и в голову бы не пришло.
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Ответ Алешка Терминатор
Полноценно померить качество жизни в данном случае довольно сложно. Потому что это не меряется только лишь материальным достатком. Когда был топовым представителем профессии, но всё потерял по собственной вине - вряд ли это такое уж распрекрасное качество жизни. А вес и проблемы со здоровьем - это следствие. Дурного характера, отсутствия силы воли, алкоголизма и т.п. Вот у какого-нибудь Стивена Хокинга проблемы со здоровьем были первичны. А у Васятки - глубоко вторичны.
У меня сейчас лишний вес. Дурной характер, отсутствие силы воли, алкоголизм и т.п причина? 🤣🤣🤣
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Вася, ну нельзя так жёстко троллить. Он же тоже человек, даже если его человеком и не считают.
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Ответ Slavnov
За чем им ходить к блогерам, пиарить их каналы....
Зачем блогерам приглашать телеведущих и пиарить их каналы?
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Знатная была бы битва двух якодзун..,
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Хитер Уткин. Придет Губер - буст для Васи. Не придет - тоже в моральном выигрыше, мол даже этот "исполин" испугался.
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Ответ Чебурашка от Гены
Самый прикол, что крупнейшая корпорация позорится, запретив своим сотрудникам общаться с Васей. Раз он такое ничтожество, зачем, вообще, на него внимание обращать?)) А тут , наоборот. Слон и моська. Где в роли моськи корпорация. 😁
Корпорация не позорится. Корпорации совершенно пофигу. Она приняла ничтожнейшее по масштабам решение и тут же про него забыла. Потому что это решение никак не влияет на её имидж.

"Зачем запрещать сотрудникам общаться" - ровно за тем же, зачем футболистам запрещать кататься на горных лыжах. Сотрудники сами могут быть тупыми, и могут не осознавать, что в какашку наступать не надо.
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Ответ Чебурашка от Гены
У меня сейчас лишний вес. Дурной характер, отсутствие силы воли, алкоголизм и т.п причина? 🤣🤣🤣
Не готов судить. Я же тебя совсем не знаю. В целом лишний вес может быть по многим причинам, не обязательно таким же, как у Васятки.
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Ответ Алешка Терминатор
"Поумнее" - это слишком общая характеристика. Я, например, "поумнее" подавляющего большинства профессиональных водителей. А машину вожу плохо. Если Карпин умный в целом, само по себе это не означает, что он в курсе, как надо правильно принимать управленческие решения в журналистике. Он сам же регулярно любит критиковать людей, которые ничего не понимают в футболе (например, потому что в него не играли), но мнение имеют. Несмотря на то, что в целом эти люди вполне могут быть не дураками.
откуда ты знаешь, что Губер хороший управленец? Или Тинка? Просто потому, что он говорящая голова?
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Ответ Алешка Терминатор
Не готов судить. Я же тебя совсем не знаю. В целом лишний вес может быть по многим причинам, не обязательно таким же, как у Васятки.
А ты прям знаешь, почему у Васи такой вес. Есть масса причин. И не обязательно , то, что ты написал и есть причина.
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Ответ Алешка Терминатор
Я не в курсе, какой управленец конкретно Губерниев и конкретно Канделаки. Но я знаю общую логику принятия таких решений в крупных корпорациях. И я совершенно точно знаю, что Васятка сейчас - мелкое убожество, которое не достойно сколько-либо серьёзного внимания со стороны крупной корпорации типа Матча. "Галантерейщик и кардинал" - примерно такая разница.
Самый прикол, что крупнейшая корпорация позорится, запретив своим сотрудникам общаться с Васей. Раз он такое ничтожество, зачем, вообще, на него внимание обращать?)) А тут , наоборот. Слон и моська. Где в роли моськи корпорация. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
А ты прям знаешь, почему у Васи такой вес. Есть масса причин. И не обязательно , то, что ты написал и есть причина.
Я очень хорошо разбираюсь в людях и умею сложить два и два.

Васятка сам постоянно рассказывает, как много он жрёт. И как много он выпивает.
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Ответ Алешка Терминатор
Я очень хорошо разбираюсь в людях и умею сложить два и два. Васятка сам постоянно рассказывает, как много он жрёт. И как много он выпивает.
Дурной характер, отсутствие силы воли, алкоголизм причина его большого веса. А почему не наоборот, он не стал худой и чёрный? 😁
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