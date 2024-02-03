Фирма, представляющая интересы Валиевой в CAS, была основана в 2022 году. Ранее ее глава часто представлял Россию в европейских судах

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Компания Pinna Legal, защищавшая Валиеву в CAS, была основана в 2022 году.

Об этом сообщает автор Sports.ru Майя Багрянцева. 

Ранее основатель компании Андреа Пинна часто представлял Россию в европейских судах по имущественным вопросам.

В частности, он отстаивал интересы РПЦ в споре вокруг православной церкви в Ницце, представлял интересы РФ в деле о строительстве российского духовно-культурного православного центра в Париже.

Эти дела он вел как партнер американской фирмы Foley Hoag, которая отказалась работать с Россией после февраля 2022 года. Тогда Пинна открыл во Франции свое адвокатское бюро, которое занимается преимущественно имущественным арбитражем.

В 2019 году юрист был награжден орденом Дружбы указом президента России Владимира Путина. 

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74 комментария
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Понятно почему не хотят опубликовать мотивировочную часть. Как говорится: судьи склонялись к оправданию, но тут слово взял адвокат.
+102
-5
+97
Ответ Wini Chemin
как это мило. Никакого опыта в подобных делах. Кто их нанял? ОКР? Где этот начальник транспортного цеха тогда?
Так не грамотные нужны, а послушные)
+51
-1
+50
как это мило. Никакого опыта в подобных делах. Кто их нанял? ОКР? Где этот начальник транспортного цеха тогда?
+44
-3
+41
Понимаете, да?
По факту: зарегили по-быстрому фирму во Фр и отмыли очередную часть бюджетных денег. Все ж понимают, что на защиту Валиевой был выделен неограниченный бюджет. А если б наняли реально хороших адвокатов, которые и работу свою делают, и о репутации своей пекутся, то неизвестно, чем для ФФКР это могло бы закончится. Даже CAS c Wadой офигели, насколько нашей Федерации оказалось наплевать на ребенка-сляпали нелепую версию и норм.
+44
-6
+38
из инфы более-менее очевидно что скорее всего его привлекла АП. Не ангелы П, а администрация президента по поручению помощника ВВП.
+25
0
+25
Ну точно "Рога и копыта"))
+21
-1
+20
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Понимаете, да? По факту: зарегили по-быстрому фирму во Фр и отмыли очередную часть бюджетных денег. Все ж понимают, что на защиту Валиевой был выделен неограниченный бюджет. А если б наняли реально хороших адвокатов, которые и работу свою делают, и о репутации своей пекутся, то неизвестно, чем для ФФКР это могло бы закончится. Даже CAS c Wadой офигели, насколько нашей Федерации оказалось наплевать на ребенка-сляпали нелепую версию и норм.
Этот адвокат не случайный человек, он свой. Из рук президента получал недавно орден. Он сделал так, как просили наши
+23
-3
+20
Свой человечек одного дедушки…ясненько
+19
-1
+18
Короче понятно, по откатанной схеме все
+18
-2
+16
профессиональный доитель россии )
+15
0
+15
наняли просто "слить" дело... и "увести" концы...
+15
-1
+14
Как и во всем,что связано с нашим великим геостратегом - главное не результат,а сам процесс.
+17
-4
+13
Ответ Viks
Не факт. Этот Андрюша работал на РПЦ, орден Дружбы они же ему сделали.
наивный, делами РПЦ занимается АП. Рулят тоже оттуда.
Опять напомню, что по прилету из Пекина Валиева уехала с помощником президента по спорту.
+14
-1
+13
Ответ Wini Chemin
как это мило. Никакого опыта в подобных делах. Кто их нанял? ОКР? Где этот начальник транспортного цеха тогда?
Дедушка..
+13
-2
+11
Ответ MARG-la
Если бы это было реально нужно Тутберидзе, то она сама могла нанять любых адвокатов и лично курировать как впрямую заинтересованное лицо весь ход процесса.
Да ничего она сама не могла! Сказали не лезть и всё. Камилу советник Путина встречал в аэропорту, дела решали на высоком уровне. Какая Тутберидзе?
+13
-2
+11
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Потому и прозвучала фраза Тутберидзп-а кто-то ее вообще защищал в суде? Теперь, собственно, все становится понятно.
эта фирма не уровня федры или окр... это с самого верха "назначенцы"...

что же там реально за всем этим делом скрывается...
+10
0
+10
В принципе, в равной степени и мы, болельщики Камилы, могли бы её представлять. Хуже бы точно не было (
+12
-2
+10
Явно значит ручная российская конторка, где реальные бенефициары отсюда.
+11
-1
+10
Этому судье, для поправки статистики, срочно нужно пару дел в Басманном провести.
Будет юрист - чемпион на территории России.
+9
0
+9
правильно ли я понимаю, что это его ПЕРВОЕ дело в CAS и первый случай участия в спортивном разбирательстве?
+9
-1
+8
пора новый орден давать "за заслуги перед отечественным допингом"
+9
-1
+8
Все становится на места) Блат и связи решают все)
+8
-2
+6
Ответ AAPolyansky
правильно ли я понимаю, что это его ПЕРВОЕ дело в CAS и первый случай участия в спортивном разбирательстве?
И последнее: пришел, отмыл, ушел.
+7
-1
+6
Ответ MARG-la
Если бы это было реально нужно Тутберидзе, то она сама могла нанять любых адвокатов и лично курировать как впрямую заинтересованное лицо весь ход процесса.
Читайте внимательно, кандидатура спущена с самого верха, ясно всем сказали нос не совать.
+9
-3
+6
Ну ладно хоть не Эльман Пашаев интересы представлял (это который Ефремова защищал), а то Камиле с такой адвокатурой еще и срок вместах не столь отдаленных бы впаяли...
+7
-2
+5
Все как мы любим... Про суть всего этого хорошо в Камеди показано про тракторы
+5
0
+5
То есть он бюро открыл только, что бы Российские интересы продолжать защищать? Как партнёр американцев не мог, а с Россией был уже повязан, поэтому и открыл бюро.
+5
0
+5
Понятно все. "Правильный " юрист сделал, то что от него требовал заказчик. Защитил его интересы. А валиеву слили и сделали крайней. Поэтому в кас и офигели от таких версий , хотя можно было найти ту, которая выведет валиеву из под удара.
+6
-1
+5
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
В том-то и дело, что преступники к ответственности не привлечены
+6
-2
+4
Ответ Магнетист*
В принципе, в равной степени и мы, болельщики Камилы, могли бы её представлять. Хуже бы точно не было (
Мне кажется, моя семилетняя дочь и то придумала бы версию убедительнее
+7
-3
+4
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