Фирма, представляющая интересы Валиевой в CAS, была основана в 2022 году. Ранее ее глава часто представлял Россию в европейских судах
Компания Pinna Legal, защищавшая Валиеву в CAS, была основана в 2022 году.
Об этом сообщает автор Sports.ru Майя Багрянцева.
Ранее основатель компании Андреа Пинна часто представлял Россию в европейских судах по имущественным вопросам.
В частности, он отстаивал интересы РПЦ в споре вокруг православной церкви в Ницце, представлял интересы РФ в деле о строительстве российского духовно-культурного православного центра в Париже.
Эти дела он вел как партнер американской фирмы Foley Hoag, которая отказалась работать с Россией после февраля 2022 года. Тогда Пинна открыл во Франции свое адвокатское бюро, которое занимается преимущественно имущественным арбитражем.
В 2019 году юрист был награжден орденом Дружбы указом президента России Владимира Путина.
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По факту: зарегили по-быстрому фирму во Фр и отмыли очередную часть бюджетных денег. Все ж понимают, что на защиту Валиевой был выделен неограниченный бюджет. А если б наняли реально хороших адвокатов, которые и работу свою делают, и о репутации своей пекутся, то неизвестно, чем для ФФКР это могло бы закончится. Даже CAS c Wadой офигели, насколько нашей Федерации оказалось наплевать на ребенка-сляпали нелепую версию и норм.
Опять напомню, что по прилету из Пекина Валиева уехала с помощником президента по спорту.
что же там реально за всем этим делом скрывается...
Будет юрист - чемпион на территории России.