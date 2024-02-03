Фирма, представляющая интересы Валиевой в CAS, была основана в 2022 году. Ранее ее глава часто представлял Россию в европейских судах

Компания Pinna Legal, защищавшая Валиеву в CAS, была основана в 2022 году.

Об этом сообщает автор Sports.ru Майя Багрянцева.

Ранее основатель компании Андреа Пинна часто представлял Россию в европейских судах по имущественным вопросам.

В частности, он отстаивал интересы РПЦ в споре вокруг православной церкви в Ницце, представлял интересы РФ в деле о строительстве российского духовно-культурного православного центра в Париже.

Эти дела он вел как партнер американской фирмы Foley Hoag, которая отказалась работать с Россией после февраля 2022 года. Тогда Пинна открыл во Франции свое адвокатское бюро, которое занимается преимущественно имущественным арбитражем.

В 2019 году юрист был награжден орденом Дружбы указом президента России Владимира Путина.

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