Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Ардашев выступят в 1/2 финала классического спринта

3 февраля мужчины пробегут классический спринт на Кубке России в Тюмени.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Первый полуфинал

1. Савелий Коростелев

2. Сергей Ардашев

3. Сергей Устюгов

4. Владимир Фролов

5. Денис Филимонов

6. Дмитрий Жуль

Второй полуфинал

1. Константин Тиунов

2. Александр Большунов

3. Алексей Червоткин

4. Андрей Кузнецов

5. Андрей Краснов

6. Илья Семиков