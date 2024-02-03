Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Ардашев выступят в 1/2 финала классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) спринт Евгений Белов Алексей Виценко Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Владимир Фролов Сергей Ардашев Александр Терентьев Денис Филимонов Дмитрий Жуль Иван Безматерных Савелий Коростелев Константин Тиунов Лыжи

3 февраля мужчины пробегут классический спринт на Кубке России в Тюмени.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Первый полуфинал

1. Савелий Коростелев

2. Сергей Ардашев

3. Сергей Устюгов

4. Владимир Фролов

5. Денис Филимонов

6. Дмитрий Жуль

Второй полуфинал

1. Константин Тиунов

2. Александр Большунов

3. Алексей Червоткин

4. Андрей Кузнецов

5. Андрей Краснов

6. Илья Семиков 

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86 комментариев
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Как только Губерниев в эфире так сразу постоянные оффтопы и личные разборки.
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Дмитрий Губерниев испортил все впечатления от долгожданных гонок.
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О, боже!!!! Ну почему опять губастый здесь???
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Мб Терентьев готовится стать отцом? 🤔😅
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Серёга тактически умеет работать и грамотно проходить. Красавец. Рады что ясно-солнышко вернулось. Удачи в финале.
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Виценко уронил Белова,а не Некрасов(горе-комментаторы)
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Хорошо, Серёжа
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лось вернулся!!
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Не знаю, что покажет дальше Сергей, хочется верить! Но гонка уже с ним ярче и интереснее)
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Ответ Мультик
А вы слышали чего Сорин сказал? Трудно, говорит, сереженьке будет. Несладко будет, ой как несладко - говорит. А почему, говорит, так? А очень просто - он совершенно не тренировался! Удивительное заявление. Если верить сереже, то он ничего кроме как кататься на лыжах, больше в жизни не умеет. Он сто раз это говорил. - Я, - говорит, - ничего тяжелее палки лыжной в руках не держал никогда, а мне уж 31! И если он ничего не умеет кроме лыж, то чем же он занимался все это время, если не тренировался, как нам сообщил Сорин. Что он делал если он ничего не умеет, кто нибудь может мне объяснить?
А прикинь в призы попадет завтра, что тогда скажешь?
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ууух какой забееег! Есть ещё порох в пороховницах у Устюгова!
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Почти все спустились с высоты, с расчётом получить эффект к Спартакиаде, поэтому в забегах могут быть резкие изменения самочувствия.
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Красавец Сергей!) 👏
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Наследники Бенкендорфа.... Какую ересь губа несет
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Терентьев ужас..
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Ответ ribikorto
Как только Губерниев в эфире так сразу постоянные оффтопы и личные разборки.
Да, когда нет Губерниева гораздо ламповее проходят лыжные трансляции. Все и так максимально открыты к съемкам и куча контента. Приезжает губерниев и прят атмосфера портится. Нехрен ему там делать, биатлон пускай и дальше губит, а лыжи пусть не трогает.
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Гангстер прям матëрым спринтером стал
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Сергею продышаться, простартоваться до финала и побороться! Удачи!)
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Ну может не во всех передачах губы не не будет?
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Что с Терентьевым? В сборной спринтеров вообще готовить умеют или там какой-то особый путь
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Хватит ли силенок Устюгову в дальнейшем; а так,пока хорош.
+4
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Легков с его ’более мощнее’ ’более быстрее’, высокопарный губер... Уберите этих дилетантов от микрофона
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Мда, Серега попал просто в забег к двум безумным дистанционщикам)) во всех других прошел бы пешком не напрягаясь, как и Большунов
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Ответ Дмитрий Итешин
А прикинь в призы попадет завтра, что тогда скажешь?
Начнет хныкать про допинг, как в прошлом году было.)
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Не хватало Сереги, конечно!
Интрига хоть будет)
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Сергей в порядке.
+4
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Серёга!!!
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Ответ Viktor Derkach
Какой-то диссонанс между восторгом комментаторов и пустыми трибунами.
Пролог, холод…ожидаемо
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Ответ Мультик
Быстроходная баржа в каком забеге? По идее в пятом должен, слабейшем. Не мне понравилось как Дима перечислял: - Быстроходная баржа! Линкор! У Димы явно это где-то рядом, баржа и линкор))
А вот ЮВБ верит в Лося
+2
0
+2
Один Жуль отобрал полуфинал у другого
+2
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