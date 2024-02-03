Матч звезд НХЛ. Команда Макдэвида сыграет с командой Маккиннона, Мэттьюса – против команды Хьюза

В Торонто пройдет Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.

В первом полуфинале команда Макдэвида встретится с команда Маккиннона, во втором команда Мэттьюса сыграет с командой Хьюза. Затем состоится третий матч – финал, где встретятся победители полуфиналов.

Россию на Матче звезд представят пять хоккеистов – форвард Никита Кучеров (команда Хьюза), вратарь Игорь Шестеркин (команда Мэттьюса), голкипер Александр Георгиев, нападающий Кирилл Капризов (оба – команда Маккиннона), вратарь Сергей Бобровский (команда Макдэвида).

Матч звезд НХЛ

Полуфиналы

Команда Макдэвида – Команда Маккиннона – 23:00

Команда Мэттьюса – Команда Хьюза – 00:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Состав команды Макдэвида

Состав команды Маккиннона

Состав команды Мэттьюса

Состав команды Хьюза