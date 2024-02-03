Матч звезд НХЛ. Команда Макдэвида сыграет с командой Маккиннона, Мэттьюса – против команды Хьюза

Теги результаты матчей Матч звезд НХЛ НХЛ Хоккей

В Торонто пройдет Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.

В первом полуфинале команда Макдэвида встретится с команда Маккиннона, во втором команда Мэттьюса сыграет с командой Хьюза. Затем состоится третий матч – финал, где встретятся победители полуфиналов.

Россию на Матче звезд представят пять хоккеистов – форвард Никита Кучеров (команда Хьюза), вратарь Игорь Шестеркин (команда Мэттьюса), голкипер Александр Георгиев, нападающий Кирилл Капризов (оба – команда Маккиннона), вратарь Сергей Бобровский (команда Макдэвида).

Матч звезд НХЛ

Полуфиналы

Команда Макдэвида – Команда Маккиннона – 23:00 

Команда Мэттьюса – Команда Хьюза – 00:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Состав команды Макдэвида

Состав команды Маккиннона

Состав команды Мэттьюса

Состав команды Хьюза

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Станислав Звонарев
Кучеров, Капризов, Шестеркин, Георгиев, Бобровский., а ты пишешь трое, глаза протрите.
Изначально в новости было написано 3, теперь исправили
+6
0
+6
Трое? А написано 5
+5
0
+5
Два вратаря и голкипер,а попросту румын.Или Болгарин?Да какая разница
+3
0
+3
Конкретная руссофобия)

В финале 100 процентов сыграют США vs Канада..

Жду визгов от Ротенберга и Кожевникова!
+6
-5
+1
Ответ Жесткий Костас
А овечкин?
а Протас?)
+3
-2
+1
Ответ Суворов Антон
скинь мне эту ссылку
нажми на нее,и перейди)именно по ссылке)без поиска в браузере)
+1
0
+1
Ответ Суворов Антон
а ты на что по ссылке попал? Там музыка должна быть..
вот пройди сам,узнаешь)неожидал)удивил)
+1
0
+1
Ответ Суворов Антон
Ты не живи прошлым Саня! Живи настоящим!)) Нормальный микс послушай..) https://youtu.be/q6tR319ecyo?si=-RAwN2MBnxhMQA0x
научись ссылки вставлять)одна на ,нат гео, вторая на какую то свадьбу)если пройти по ссылке)ну за,нет гео ,спасибо,всегда любил зверьков)
+1
0
+1
Ответ Суворов Антон
Понятно, что создали команды звёзд) Остон и Хьюз (США) vs Коннор и Маккиннон (Канада) Это Саня называется - доминация! Как хотят так вертят! Поэтому жду визгов Ротенберга и Кожевникова))
выбирали,наверняка болельщики на офсайте,но ты забыл,а точнее не знал,что Овечкина так же выбирали,в прошлые годы,а он им по губам елозил)но тогда, ты на это внимание не обращал,или не знал)
+3
-2
+1
Ответ Суворов Антон
Саня.. Ну ты посмотри как всё четенько у них распределено, в финале будут Макдевид или Маккинон (Канада) vs Хьюз или Мэтьюс (США) и никак иначе)) Остальные для них подписчики снарядов - не более.. Я жду визгов от Ротенберга и Кожевникова, вряд-ли они пройдут мимо этого ’беспредела’))
они создали команды звёзд,с фамилиями топовых игроков,а ты притащил сюда, Канада вс. США)))
+1
-1
0
Ответ Суворов Антон
Конкретная руссофобия) В финале 100 процентов сыграют США vs Канада.. Жду визгов от Ротенберга и Кожевникова!
https://images4.imagebam.com/35/ee/98/MERSMQI_o.jpg
+1
-1
0
Ответ Суворов Антон
Ты не живи прошлым Саня! Живи настоящим!)) Нормальный микс послушай..) https://youtu.be/q6tR319ecyo?si=-RAwN2MBnxhMQA0x
Комментарий удален модератором
Ответ Суворов Антон
Ссылки серые потому что у меня немного минусов собралось)) Поэтому и текст и ссылки серые.. Саня интересы у меня ты знаешь какие - Где ранний подъем..)
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
лёд отправить?)
Саня.. Ну ты посмотри как всё четенько у них распределено, в финале будут Макдевид или Маккинон (Канада) vs Хьюз или Мэтьюс (США) и никак иначе)) Остальные для них подписчики снарядов - не более..

Я жду визгов от Ротенберга и Кожевникова, вряд-ли они пройдут мимо этого ’беспредела’))
+3
-3
0
Ответ RON HEXTALL
Трое? А написано 5
Кучеров, Капризов, Шестеркин, Георгиев, Бобровский., а ты пишешь трое, глаза протрите.
+5
-5
0
Ответ Суворов Антон
Зачем мне браузер? Ты скинь мне ссылку куда ты попал..
Комментарий удален модератором
Подскажите, плз, где посмотреть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий