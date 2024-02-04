60 очков Стефа Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Атлантой»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри обновил личный рекорд сезона по количеству очков в матче.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» в гостевой встрече с «Атлантой» (134:141 OT) отметился 60 очками, 6 подборами, 4 передачами и блок-шотом.

За 41 минуту на площадке Карри реализовал 22 из 38 с игры (10 из 23 из-за дуги) и 6 из 6 с линии штрафных.

В возрасте 35 лет и старше лишь Кобе Брайанту удавалось набрать 60 очков за игру. Карри также стал первым за последние 50 лет, кому покорилась отметка в 60 очков при менее чем 10 штрафных бросках за матч.

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12 комментариев
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Жаль этого добряка
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Стеф в огне, тащит Воинов как может, но не хватает достойной поддержки.
Второй за последнее время уже длиннющий матч с овертаймом для ГСВ, очень зрелищно, жаль проиграли.
Наслаждаюсь игрой Карри пока он в деле ✊🏻
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Ээххх Стеф, тебе почти 36, ты еще в расцвете и так подвел команду, не мог хотя бы 75 закинуть для победы
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60 очков Карри и Гсв по-прежнему проигрывают,мда
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77 очков Карри, Томпсона и Грина не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Атлантой»
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21,1 % с игры элитного шутера Клэя Томсона, помогли «Атланте» в матче с «Голден Стэйт»
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Один в поле не воин(
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Перемен, требуют наши сердца....
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Рекорд Рэя Аллена по трёхам может не казался на века, но кто бы мог подумать лет 15 назад что его Карри с таким запасом обновит - уже + 600 с лишним привёз и то ли ещё будет.
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Ответ MrJerikO
77 очков Карри, Томпсона и Грина не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Атлантой»
79 Карри, Томпсона, Грина, Луни и Уиггинса.
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