60 очков Стефа Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Атлантой»

Стефен Карри обновил личный рекорд сезона по количеству очков в матче.

Разыгрывающий « » в гостевой встрече с «Атлантой» (134:141 OT) отметился 60 очками, 6 подборами, 4 передачами и блок-шотом.

За 41 минуту на площадке реализовал 22 из 38 с игры (10 из 23 из-за дуги) и 6 из 6 с линии штрафных.

В возрасте 35 лет и старше лишь Кобе Брайанту удавалось набрать 60 очков за игру. Карри также стал первым за последние 50 лет, кому покорилась отметка в 60 очков при менее чем 10 штрафных бросках за матч.