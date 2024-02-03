Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»

Хави заявил, что работа в «Барсе» не стоит проблем, которые она доставляет.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в конце января тренер объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

«Я ухожу, потому что провел в этой должности два с половиной года и понял, что работа тренером «Барселоны» того не стоит. Так я считаю.

Ты каждый день борешься против всего, это изматывает. Ты не можешь наслаждаться жизнью. Я видел, как в этом клубе тренеры страдали и испытывали сложности, даже когда побеждали. Тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но их все равно ставили под сомнение. На этой неделе я обсуждал это с (тренером «Осасуны» – Sports.ru). И он сказал, что наслаждается работой с понедельника по пятницу. Что ж, я нет.

В других странах – Англии, Германии или Италии – можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю», – сказал .