Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»
Хави заявил, что работа в «Барсе» не стоит проблем, которые она доставляет.
После поражения от «Вильярреала» (3:5) в конце января тренер объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
«Я ухожу, потому что провел в этой должности два с половиной года и понял, что работа тренером «Барселоны» того не стоит. Так я считаю.
Ты каждый день борешься против всего, это изматывает. Ты не можешь наслаждаться жизнью. Я видел, как в этом клубе тренеры страдали и испытывали сложности, даже когда побеждали. Тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но их все равно ставили под сомнение. На этой неделе я обсуждал это с Хагобой Аррасате (тренером «Осасуны» – Sports.ru). И он сказал, что наслаждается работой с понедельника по пятницу. Что ж, я нет.
В других странах – Англии, Германии или Италии – можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю», – сказал Хави.
Какой же Пеп гений ☑️
Какой же Моуриньо особенный ☑️
Какой же Хави нытик ⏳
все вокруг виноваты но не Хави!
Шахтеры, слесаря, монтажники: ну да, ну да, пошли мы нахер