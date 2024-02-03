Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Осасуна Хави серия А Италия Ла Лига Хагоба Аррасате Футбол

Хави заявил, что работа в «Барсе» не стоит проблем, которые она доставляет.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в конце января тренер объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

«Я ухожу, потому что провел в этой должности два с половиной года и понял, что работа тренером «Барселоны» того не стоит. Так я считаю.

Ты каждый день борешься против всего, это изматывает. Ты не можешь наслаждаться жизнью. Я видел, как в этом клубе тренеры страдали и испытывали сложности, даже когда побеждали. Тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но их все равно ставили под сомнение. На этой неделе я обсуждал это с Хагобой Аррасате (тренером «Осасуны» – Sports.ru). И он сказал, что наслаждается работой с понедельника по пятницу. Что ж, я нет.

В других странах – Англии, Германии или Италии – можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю», – сказал Хави.

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121 комментарий
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Ждем Чави где нибудь в Пэласе, пускай наслаждается процессом)
+163
-7
+156
Давай в Англию клоун, тебя там с потрохами сожрут !
+152
-9
+143
Какой же Клопп крутой ☑️
Какой же Пеп гений ☑️
Какой же Моуриньо особенный ☑️
Какой же Хави нытик ⏳
+142
-18
+124
Откуда он знает, он кроме Катара нигде не работал.
+81
-3
+78
Ответ xxx-xxx
Давай в Англию клоун, тебя там с потрохами сожрут !
Посмотрел бы я, на который день он сбежал бы, будь на месте Сульшера или Тен Хага
+49
-2
+47
Чапи надеется что его позовут в Англию Германию Италию..
+35
-5
+30
Просто оказался бездарем, а ещё нытиком в добавок.
+29
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Поднадоело нытье это
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-2
+17
Самый позорный тренер в истории Барселоны. Тренер который побил кучу антирекордов и успел дважды вылететь из Лиги Европы и дважды из ЛЧ за два сезона… ищет себе оправдания 🤦🏻‍♂️
+19
-4
+15
этот интервью Хави по кускам будем читать до конца сезона , похоже
+18
-4
+14
Ответ Антон Фалафель
Откуда он знает, он кроме Катара нигде не работал.
Наслаждался работой в Катаре.
+13
0
+13
это спортс делит какое-то большое интервью или он каждый день ноет всем сми, которые встречает? уже задолбал, просто доделай работу и свали, перестань ныть каждую неделю
+14
-1
+13
Такое ощущение, что он единственный в мире работает тренером топ-клуба. Или единственный в мире, кто тренировал Барсу. Реально как будто за дураков всех держит
+15
-3
+12
Пособие как можно заруинить славную личную карьеру футболиста тренерской деятельностью к которой ты просто не пригоден и только ноешь как ротенберг при любом поражении
+10
0
+10
С какой гордостью и высоко поднятой головой покидает Ливерпуль Клопп и как ноет, опуская себе всё ниже и ниже плинтуса Хави
+10
-1
+9
Кажется, Хави пока совсем не готов тренировать клубы топ-уровня.
+8
0
+8
Я не удивлясь что уход это просто предлог чтоб больше ныть, в конце сезона скажет что не могу бросить команду, я остаюсь, я буду здесь жить
+8
0
+8
Так Барсу ещё никто не оскорблял.
+8
0
+8
Ответ xxx-xxx
Давай в Англию клоун, тебя там с потрохами сожрут !
Журналисты размажут на первой же конфе после поражения)
+7
0
+7
До Хави как-то тренеры работали и такого бреда от них слышно не было .
+7
-1
+6
Ответ Локуся
Я не удивлясь что уход это просто предлог чтоб больше ныть, в конце сезона скажет что не могу бросить команду, я остаюсь, я буду здесь жить
Судя по тому, какой Хави лицемер… этого можно ожидать 😁
+6
-1
+5
Если бы за балабольство и нытьё Хави давали хоть пол очка - Барса уже после первого круга была бы чемпионом Ла Лиги!
+6
-1
+5
Пусть Хави сейчас уходит, думаю до лета фаны барсы столько нытья не выдержут
+5
0
+5
Я никогда не думал что один человек может затопить весь мир
+5
0
+5
Потерял лицо уже окончательно. Хави может уже поставить крест на работе тренером. Такого кретина никто не позовет тренировать. Остается карьера Невилла, Агбонлахора и прочих сбитых летчиков.
+4
0
+4
что не день, у микрофона Хави. тошно уже!
все вокруг виноваты но не Хави!
+5
-1
+4
Хави: работу тренеров не ценят
Шахтеры, слесаря, монтажники: ну да, ну да, пошли мы нахер
+6
-2
+4
Так а зачем приходил?.. Слабак..
+3
0
+3
Ответ Локуся
Я не удивлясь что уход это просто предлог чтоб больше ныть, в конце сезона скажет что не могу бросить команду, я остаюсь, я буду здесь жить
5+ 😁😁😁
+3
0
+3
Хави: «Когда ты плохой тренер, работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего.
+3
0
+3
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