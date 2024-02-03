Хави о красной Роке: «Еще одна судейская ошибка не в пользу «Барсы». Удаление крайне несправедливое, обжалуем»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Алавес Хуан Мартинес Мунуэра Витор Роке Футбол

Хави недоволен удалением Витора Роке в матче с «Алавесом» (3:1).

На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.

«Это еще одна судейская ошибка не в нашу пользу.

Витор – бомбардир, голеадор и обеспечивает нам глубину. Его удаление крайне несправедливое. Мы будем подавать апелляцию», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч 23-го тура Ла Лиги обслуживала бригада судей под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры.

Изображение: кадр из трансляции

«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция

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40 комментариев
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Если не отменят красную Роке это будет позором для Ла Лиги
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И правильно сделаете. Левое удаление
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Судейство отвратное конечно в Испании .
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Кабинет в деле, да что говорить Левандовски КК была за саркастические аплодисменты и дисквалификация на 3 матча, винисиус бегает всех провоцирует, толкает судей, грязно фолит на игроках соперника никаких карточек:)
+23
-7
+16
Ответ King_X
Хави столько ноет, что местные вдвойне в заговор поверили Лицемер каталунский
Он конечно не ангел, и языком чесать горазд, но это не отменяет того факта, что в этом сезоне Барсу частенько "душат" если можно так сказать. В целом судейство ужасное и это касается не только матчей где играет Барса, а в целом.
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+16
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Я не смотрю матчи Реала,не могу ничего сказать по этому поводу
+17
-5
+12
Опять Барса судью купила, ну сколько можно?
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+9
Ответ Богдан
Комментарий удален пользователем
Это не нытье, а констатация факта, ноют только на риал тв:))
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+6
Ответ Red_Marlboro_
Если не отменят красную Роке это будет позором для Ла Лиги
Матч Барсы не смотрел, поэтому не могу сказать, по делу там карточки были для Роке или нет. Но позора в Ла Лиге и без того хватает)
Вон, выше про Чуамени тоже вспомнили. По любой вменяемой логике карточка должна была быть отменена, но ведь отклонили апелляцию же. Такое вот в Испании судейство ¯_(ツ)_/¯
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Обжаловать нужно в обязательном порядке, а вдруг этого судью-клоуна признают просто клоуном и отправят в цирк.
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Должны отменить вторую жёлтую, без вариантов. За такое жёлтую не должны показывать
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+3
Ответ yulay
Опять Барса судью купила, ну сколько можно?
Представь что было бы, будь Барса при деньгах ))
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+3
Ответ Jan Paskel
купила судью матча Жирона - РС, что офсайд нашли 5 атак до гола. Надо же как то Барсе хотя бы 2-ое место брать
Чтобы 2-ое место занять Барселоне нужно ещё Атлетико обогнать, а прямой конкурент Жироны здесь и сейчас - Роялька. Та Роялька которая в этом сезоне уже забивала голы из пассивных офсайдов которые радостно склейки засчитывали, не получала пенальти в ворота и т.д.
Рояльку тащат в этом сезоне так, как не тащили ещё в в Ла Лиге.. Ну а что ещё остаётся делать после позора прошлого сезона... Это же нужно будучи клубом с гениальным президентом , тренером, отличным финансовым состоянием взять и проиграть чемпионат мёртвой Барселоне которая как утверждают фанаты рояльки -банкрот , так ещё и на 10 очков .
А тут ещё и маленькая Жирона на первое место претендует... Судьи по приказу куратора судей Реала - Михеа Давиллы в этом сезоне работают на все 100))
+4
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+3
Ответ xDe xDe
Матч Барсы не смотрел, поэтому не могу сказать, по делу там карточки были для Роке или нет. Но позора в Ла Лиге и без того хватает) Вон, выше про Чуамени тоже вспомнили. По любой вменяемой логике карточка должна была быть отменена, но ведь отклонили апелляцию же. Такое вот в Испании судейство ¯_(ツ)_/¯
Мы помним как отменили КК винисиуса)
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+3
Вторая ЖК для Роке - это бред.
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Ответ Red_Marlboro_
Если не отменят красную Роке это будет позором для Ла Лиги
Только Винисиусу за удар соперника могут отменить)
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Ответ Real_v_dushe
Если судить по кадрам второй жёлтой, то за это могут дать жёлтую, прыгнуть шипами на ноги, пусть и неумышленно, карается карточкой. Первую жёлтую тут не показывают вообще, так что не могу оценить. И если это предвзятость, то чего судья ждал момента, когда в этом матче всё было ясно с точки зрения результата? Могу посоветовать бчк занять позицию Реала по системе и судьям в Ла Лиге, и требовать реформы. Или по мнению бчк всё должно оставаться неизменным?
только вот шипами прыгал игрок Алавеса
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Судья просто клоун🤡
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Ответ Muhammad Juraev
Мы помним как отменили КК винисиуса)
А я-то тут при чём, дружище?)
Я ведь подразумевал только то, что если Роке показали левую красную (насколько эти жёлтые легитимны, оценить не могу, поскольку матч не видел), RFEF живёт по каким-то своим неадекватным законам и не факт, что её отменит. Даже если она действительно левая. Живой пример - Чуамени на днях.
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Ответ Red_Marlboro_
Если не отменят красную Роке это будет позором для Ла Лиги
Да там уже клейма ставить негде, позор на позоре. Не Лига, а шапито
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Комментарий удален пользователем
Апелляционный комитет возглавляет Луис Касорла, который 24 года является сосьос Реала и не скрывает этого. Если бы это был Начо, то ему бы отменили, но это игрок Барсы, поэтому маловероятно.
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Хави: «Еще одна причина пожаловаться»
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Ответ rigobersong
Кабинет в деле, да что говорить Левандовски КК была за саркастические аплодисменты и дисквалификация на 3 матча, винисиус бегает всех провоцирует, толкает судей, грязно фолит на игроках соперника никаких карточек:)
Карточку должны отменить, но это ладно. По результатам расследования могут отменить все титулы за 18 лет и это не россказни Лапорты, а реальность🤷‍♂️
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Тут полностью солидарен с Хави
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Хави это сказал, Хави то сказал, Хави прокомментировал.на sports через одно, новость или про Хави или про Барсу.вон Бавария ещё раньше Гладбах обыграл, неужели Тухель на послематчевой пресс-конференции ничего не сказал?
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