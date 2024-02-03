Хави о красной Роке: «Еще одна судейская ошибка не в пользу «Барсы». Удаление крайне несправедливое, обжалуем»
Хави недоволен удалением Витора Роке в матче с «Алавесом» (3:1).
На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.
«Это еще одна судейская ошибка не в нашу пользу.
Витор – бомбардир, голеадор и обеспечивает нам глубину. Его удаление крайне несправедливое. Мы будем подавать апелляцию», – сказал главный тренер «Барселоны».
Матч 23-го тура Ла Лиги обслуживала бригада судей под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры.
Изображение: кадр из трансляции
«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция
Вон, выше про Чуамени тоже вспомнили. По любой вменяемой логике карточка должна была быть отменена, но ведь отклонили апелляцию же. Такое вот в Испании судейство ¯_(ツ)_/¯
Рояльку тащат в этом сезоне так, как не тащили ещё в в Ла Лиге.. Ну а что ещё остаётся делать после позора прошлого сезона... Это же нужно будучи клубом с гениальным президентом , тренером, отличным финансовым состоянием взять и проиграть чемпионат мёртвой Барселоне которая как утверждают фанаты рояльки -банкрот , так ещё и на 10 очков .
А тут ещё и маленькая Жирона на первое место претендует... Судьи по приказу куратора судей Реала - Михеа Давиллы в этом сезоне работают на все 100))
Я ведь подразумевал только то, что если Роке показали левую красную (насколько эти жёлтые легитимны, оценить не могу, поскольку матч не видел), RFEF живёт по каким-то своим неадекватным законам и не факт, что её отменит. Даже если она действительно левая. Живой пример - Чуамени на днях.