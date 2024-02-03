Хави о красной Роке: «Еще одна судейская ошибка не в пользу «Барсы». Удаление крайне несправедливое, обжалуем»

Хави недоволен удалением Витора Роке в матче с «Алавесом» (3:1).

На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.

«Это еще одна судейская ошибка не в нашу пользу.

– бомбардир, голеадор и обеспечивает нам глубину. Его удаление крайне несправедливое. Мы будем подавать апелляцию», – сказал главный тренер «Барселоны».

Матч 23-го тура обслуживала бригада судей под руководством .

Изображение: кадр из трансляции

«Алавес» – «Барселона». 1:3 – Роке снова забил. Онлайн-трансляция