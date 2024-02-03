Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»

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Эден Азар считает, что только Лео Месси превосходил его индивидуально.

– Были ли игроки, глядя на которых, вы говорили себе: «Он сильнее меня»?

– Индивидуально, наверное, только Месси. Я наслаждался его игрой в «Барселоне», потом – чуть меньше, но он величайший в истории. Его невозможно обыграть, у него не отобрать мяч.

У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше. Еще Неймар, может.

Еще были игроки, которые не сильнее меня, просто в «Реале» собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кросс, де Брюйне. Они выше меня. Они дышат футболом.

– Вы могли добиться большего?

– Да. Можно было принимать более хорошие решения. Может, я даже должен был добиться большего. Но тогда я об этом не думал.

Хотел ли я добиться большего? Нет. Вообще нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, а не 200? Не для этого я здесь. Я делал то, что должен был: доставлял удовольствие и получал его, – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

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213 комментариев
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На соседней ветке Азара нахваливали фанаты роналду.
Теперь официально вычеркнут его из списка🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+200
-49
+151
Ответ помада Терезы
Роналду времен МЮ сильнее Азара времен Челси
Роналду времен первого МЮ и Реала это просто зверь, космический уровень, даже сравнивать глупо...
+130
-39
+91
Роналду времен МЮ сильнее Азара времен Челси
+158
-75
+83
Иди в соавторы к Балотелли, вместе мемуары напишите. Роналду абсолютно в каждом игровом пункте был лучше тебя, и боролся только с Месси.
+67
-32
+35
Роналду времен первого МЮ и Реал это мега уровень, Азар далеко позади конечно.
+33
-6
+27
Ответ Tristan...
Выдал базу
Сто пудово.
Вас так послушать, так игроков больше Роналду - каждый второй.
Он только профессионализмом взял, ага..
Азар пару сезонов провел на уровне Роналду (это я прям очень силен утрировал про один уровень).
Теперь за банкой пива и бургером будет сидеть и рассказывать каким он был. Похож на алкаша дворового, который рассказывает как в молодость его чуть в сборную СССР звали, да его не отпустили просто.
Лапшу вешает, вы и рады.
Поражаешься иногда таким индивидуумам..
+42
-17
+25
Азар похоже думает весь футбол ограничивается дриблингом. А как же реализация, голевое чутье, умение бить штрафные, дальние удары, игра головой?
+15
0
+15
Ответ Oleg
На соседней ветке Азара нахваливали фанаты роналду. Теперь официально вычеркнут его из списка🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Да, круто он их подкормил: сначала закинул банального червячка про фитнес-богиню, а потом, когда крючок оказался в районе пищевода, жёстко подсёк очевидными factos👀👍
+14
-3
+11
Выдал базу
+63
-54
+9
Ответ Биомеханоид
Иди в соавторы к Балотелли, вместе мемуары напишите. Роналду абсолютно в каждом игровом пункте был лучше тебя, и боролся только с Месси.
Ключевое часть твоего коммента это "боролся с Месси") Поэтому он и клянчит голы, поэтому то интервью, поэтому он просился то в Спортинг то в Челси, то обратно в Реал, чтоб как можно дольше играть матчи в Европе, и хоть что-то забивать чтоб упрочить оставшиеся рекорды, поскольку Месси ещё был в Европе и никто не знал что он не надолго задержится иитоже уйдёт, Роналду реально боялся что Месси и оставшиеся рекорды побьёт...
А Месси как будто и не знает что есть какое-то противостояние) никогда не видел чтоб он клянчил голы как Рон... наоборот, со временем стал больше опускаться в глубине поля и оттуда помогать полузащитникам и начинать атаки.
+9
-2
+7
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Тоесть для тебя предсезонная товарка имеет такое значение, что ты решил будто она кого то из фанатов Лео задела?
Фанатов Месси после ЧМ уже ничего особо не волнует.
+17
-10
+7
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, круто он их подкормил: сначала закинул банального червячка про фитнес-богиню, а потом, когда крючок оказался в районе пищевода, жёстко подсёк очевидными factos👀👍
Да так всегда)
Холанд говорил что в детстве фанател от роналду, его фанаты кринжа помпезно приняли в свои ряды.
А вчера в клубном интервью его попросили составить символическую пятерку лучших игроков и кринжа он не включил, а Месси назвал)
Так же Мбаппе.
В детстве фанател за кринжа, подрос, поумнел и теперь величайшим называет Лео.
+10
-4
+6
Ответ Oleg
Комментарий удален пользователем
Всегда поражали люди которые за чужой жизнью (инста/Ютуб и т д .) следят больше чем за своей... 🤦
+10
-5
+5
Ответ Олег Грачёв
А почему мне Пеле и Гарринча? Или не Только Пеле, как трёхкратный? Выдающихся чемпионов мира полно. Так почему Вы используете удобный Вам критерий? Победу Месси нельзя сравнивать ни с победой Диего, ни с победами Пеле. В первом случае роль игрока была гораздо больше, во втором - победы были более доминирующими. Или Месси в числе лучших потому, что к концу карьеры наконец научился бить пенальти?)
Ну у Пеле сборная самая величайшая в истории, что смогла и без него в 1962 завоевать главнвй трофей в истории)
Поэтому доминировала, не?)))
Фанат Реала с компоексами к Лео.
Как же это прозаично.
Пенальти пишет)
Хоспади.
А вот весь мир увидел как Лео с Мексикой, дальним ударом спас Аргентину, что величайший комментатор Питер Друри сказал - Благодаря ему Аргентина жива.
Месси доминировал с Австралией, забил прекрасный гол и отдал ассист.
В 1/4 его пас на Молину через Аке и Ван Дейка признали лучшим на турнире.
В 1/2 был самый выдающийся момент по версии всех спортивных сми - проход по флангу, гле 35 летний Месси уничтожает лучшего молодого защитника Гвардиола.
Это веками пересматривать будут.
Ну и дубль в финале.
А какова гениальная роль в пасе Лео на Альвареса, с чего впринципе и началась атака , когда забил Ди Мария.

Мне вообще жаль хейтеров Лео.
И вот в этом увидеть только пенальти😂🤣
Чем подоьные люди футбол смотрят, не понятно.
+6
-1
+5
Ну всё, сейчас потечёт вода из разных труб )))
Пиковый Азар был чудо как хорош - дриблинг, обыгрыш, видение поля, пас. Но всё это по меркам футбольной жизни выглядело недолго.
Поэтому Эден скорее больше получал удовольствие, чем дарил его. А жаль
+11
-6
+5
То есть таким образом Азар сказал, что он второй в истории футбола футболист?
+7
-3
+4
Ответ Igor Shalamov
да и начала периода Реала. Что делал Азар? Выглядел гибким как Месси? Так у них рост маленький, центр тяжести другой. Понятно почему Азару нравится Месси больше, они похожие физически. Роналду был прекрасен в дриблинге, ударах. Никогда не видел, чтобы Азар прокидывал мяч как Роналду через Пике. В Манчестере у него и супер дриблинг был
А Кейн называет Месси величайшим потому что они похожи физически?)))
+7
-3
+4
А так оно и было на момент пикового Азара. Были несколько феноменальных игроков вроде Неймара, Суареса, Руни, Мюллера и других, но сказать кто-то был явно сильнее Азара же действительно сложно, тут он все по факту разложил, был только один игрок выше всех в иерархии!:)) Но повторюсь, для истеричных глоров кринжика мнение медалиста ЧМ и одного из лучших игроков 10х это ничто, а мнение нанейма из шипа который давал вью на площадке ювентуса это авторитет:))🤣🤣🤣
+8
-4
+4
Ответ Splin
Руни, Мюллер....феноменальные...ну вы ляпнули...
Руни лучший бомбардир МЮ в истории, гениальный игрок своего поколения. Мюллер Чемпион Мира, неординарный и потрясающий игрок с двумя треблами о которых кринжу можно только мечтать:) Ты футбол почаще глазами смотри:))
+5
-1
+4
Ответ ReneHoseman
за барсу и месси, но лучший в истории? Не могу так сказать, у лео в три раза больше голов чем у марадоны, но игра - не только голы. Никто не сильнее марадоны в плане футбола, и никто не сильнее пеле, Хроника с пеле осталась, видел матчи сборных бразилии с германией и ссср, где было ощущение, что только один человек умеет играть в футбол. У пеле нет золота кубка америки, но это стечение обстоятельств. Он играл только на одном КА, был там лучшим игроком и лучшим бомбардиром, Но подсчет там был не по финалу, а по нескольким матчам, и по разнице чемпионом стали не бразильцы. А дальше 10 лет бразилия посылала на КА вторую сборную, а один раз третью лучшего в истории просто нет
Что умел делать Марадона, чего не умеет Месси?) Месси - это более усовершенствованная версия Диего)
+8
-4
+4
Ответ Олег Грачёв
А почему мне Пеле и Гарринча? Или не Только Пеле, как трёхкратный? Выдающихся чемпионов мира полно. Так почему Вы используете удобный Вам критерий? Победу Месси нельзя сравнивать ни с победой Диего, ни с победами Пеле. В первом случае роль игрока была гораздо больше, во втором - победы были более доминирующими. Или Месси в числе лучших потому, что к концу карьеры наконец научился бить пенальти?)
А кто сказал что победу Месси нельзя сравнивать?
Вы полагаю? А вы кто?)
Месси 2022, Пеле 1970 и Марадона 1986 как бы на официальном уровне лучшие выступления в истории. ФИФА признала.
Чем Месси вас так обидел?)
+4
0
+4
Ответ Oleg
Да так всегда) Холанд говорил что в детстве фанател от роналду, его фанаты кринжа помпезно приняли в свои ряды. А вчера в клубном интервью его попросили составить символическую пятерку лучших игроков и кринжа он не включил, а Месси назвал) Так же Мбаппе. В детстве фанател за кринжа, подрос, поумнел и теперь величайшим называет Лео.
Ещё бы, к хорошему (то есть радиоуправляемым передачам в ножки) быстро привыкаешь, кринжуля вместо этого бы тёрлась рядом в офсайде и чиркала волосами каждый удар Мбаппе в надежде переписать гол🤓
+5
-1
+4
Ответ помада Терезы
Роналду времен МЮ сильнее Азара времен Челси
Роналду в любое время года сильнее Азара.
+16
-12
+4
Ответ Splin
приводить середняка к титулу.
Месси к главному титулу привел не то, что середняк, а необыгранный молодняк.
Скалони только к Мексике определил основу и о чудо Де Поль, Маккалистер, Алтварес, Энцо, Молина и Ромеро до этого НИ РАЗУ не играли вместе, таким составом)
+3
0
+3
Ответ Олег Грачёв
Это называется мудрость. Когда в чем-то ты согласен с человеком, а в чём-то не согласен. Если говорить о футбольных способностях, которые никак не измерить, т е чистом таланте - вполне возможно, что Азар не хуже Роналду. Но если говорить о воплощении этого таланта - Роналду один из лучших в истории, а Азар - очередная рано потухшая из-за лени звезда
Роналду в топ 10 истории, я не спорю.
Но вершина занята Месси и рядом с Лео только такие же ЧЕМПИОНЫ МИРА Пеле и Диего.
+5
-2
+3
Азар как матч ответственный с топ командой и нет его фиерий, что в сборной, что в челси. И что он подразумевает под чистым футболом, бежать и обводить, ну наверно да но этому результат должен быть, итоговый пас или гол, тут он явно не в топе лучших. Гигс, анри, криш, ребери, роббен, месси, иньеста, суарес, неймар, явно сильнее, их бег и обводка к большему результату приводила.
+8
-5
+3
Ответ ReneHoseman
за барсу и месси, но лучший в истории? Не могу так сказать, у лео в три раза больше голов чем у марадоны, но игра - не только голы. Никто не сильнее марадоны в плане футбола, и никто не сильнее пеле, Хроника с пеле осталась, видел матчи сборных бразилии с германией и ссср, где было ощущение, что только один человек умеет играть в футбол. У пеле нет золота кубка америки, но это стечение обстоятельств. Он играл только на одном КА, был там лучшим игроком и лучшим бомбардиром, Но подсчет там был не по финалу, а по нескольким матчам, и по разнице чемпионом стали не бразильцы. А дальше 10 лет бразилия посылала на КА вторую сборную, а один раз третью лучшего в истории просто нет
Месси величайший и спорить глупо.
+5
-3
+2
Ответ Cash_flow
Ну нет. Азар безусловно великий футболист, но он не в одной компании с Роналду
А Роналду не в одной компании с Месси, Пеле и Марадоной.
Эти короли попросят Кубок Мира на стол поставить.
+2
0
+2
Ответ feelthedroom@mail.ru
Сто пудово. Вас так послушать, так игроков больше Роналду - каждый второй. Он только профессионализмом взял, ага.. Азар пару сезонов провел на уровне Роналду (это я прям очень силен утрировал про один уровень). Теперь за банкой пива и бургером будет сидеть и рассказывать каким он был. Похож на алкаша дворового, который рассказывает как в молодость его чуть в сборную СССР звали, да его не отпустили просто. Лапшу вешает, вы и рады. Поражаешься иногда таким индивидуумам..
как Гена Букин, автор хет-трика в финале турнира Кожаный мяч
+1
0
+1
Ответ Oleg
А Кейн называет Месси величайшим потому что они похожи физически?)))
А Кейн говорил, что Роналду не лучше него?
Месси или Роналду - дело вкуса, можно найти аргументы за каждого.
Но когда Азар (отличный игрок на своем пике, но таких дофига) начинает рассказывать, что он не хуже Роналду... Он по ходу вместе с Мостовым пьет сидит.
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-5
+1
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