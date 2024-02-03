Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»
Эден Азар считает, что только Лео Месси превосходил его индивидуально.
– Были ли игроки, глядя на которых, вы говорили себе: «Он сильнее меня»?
– Индивидуально, наверное, только Месси. Я наслаждался его игрой в «Барселоне», потом – чуть меньше, но он величайший в истории. Его невозможно обыграть, у него не отобрать мяч.
У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше. Еще Неймар, может.
Еще были игроки, которые не сильнее меня, просто в «Реале» собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кросс, де Брюйне. Они выше меня. Они дышат футболом.
– Вы могли добиться большего?
– Да. Можно было принимать более хорошие решения. Может, я даже должен был добиться большего. Но тогда я об этом не думал.
Хотел ли я добиться большего? Нет. Вообще нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, а не 200? Не для этого я здесь. Я делал то, что должен был: доставлял удовольствие и получал его, – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.
Теперь официально вычеркнут его из списка🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вас так послушать, так игроков больше Роналду - каждый второй.
Он только профессионализмом взял, ага..
Азар пару сезонов провел на уровне Роналду (это я прям очень силен утрировал про один уровень).
Теперь за банкой пива и бургером будет сидеть и рассказывать каким он был. Похож на алкаша дворового, который рассказывает как в молодость его чуть в сборную СССР звали, да его не отпустили просто.
Лапшу вешает, вы и рады.
Поражаешься иногда таким индивидуумам..
А Месси как будто и не знает что есть какое-то противостояние) никогда не видел чтоб он клянчил голы как Рон... наоборот, со временем стал больше опускаться в глубине поля и оттуда помогать полузащитникам и начинать атаки.
Фанатов Месси после ЧМ уже ничего особо не волнует.
Холанд говорил что в детстве фанател от роналду, его фанаты кринжа помпезно приняли в свои ряды.
А вчера в клубном интервью его попросили составить символическую пятерку лучших игроков и кринжа он не включил, а Месси назвал)
Так же Мбаппе.
В детстве фанател за кринжа, подрос, поумнел и теперь величайшим называет Лео.
Поэтому доминировала, не?)))
Фанат Реала с компоексами к Лео.
Как же это прозаично.
Пенальти пишет)
Хоспади.
А вот весь мир увидел как Лео с Мексикой, дальним ударом спас Аргентину, что величайший комментатор Питер Друри сказал - Благодаря ему Аргентина жива.
Месси доминировал с Австралией, забил прекрасный гол и отдал ассист.
В 1/4 его пас на Молину через Аке и Ван Дейка признали лучшим на турнире.
В 1/2 был самый выдающийся момент по версии всех спортивных сми - проход по флангу, гле 35 летний Месси уничтожает лучшего молодого защитника Гвардиола.
Это веками пересматривать будут.
Ну и дубль в финале.
А какова гениальная роль в пасе Лео на Альвареса, с чего впринципе и началась атака , когда забил Ди Мария.
Мне вообще жаль хейтеров Лео.
И вот в этом увидеть только пенальти😂🤣
Чем подоьные люди футбол смотрят, не понятно.
Пиковый Азар был чудо как хорош - дриблинг, обыгрыш, видение поля, пас. Но всё это по меркам футбольной жизни выглядело недолго.
Поэтому Эден скорее больше получал удовольствие, чем дарил его. А жаль
Вы полагаю? А вы кто?)
Месси 2022, Пеле 1970 и Марадона 1986 как бы на официальном уровне лучшие выступления в истории. ФИФА признала.
Чем Месси вас так обидел?)
Скалони только к Мексике определил основу и о чудо Де Поль, Маккалистер, Алтварес, Энцо, Молина и Ромеро до этого НИ РАЗУ не играли вместе, таким составом)
Но вершина занята Месси и рядом с Лео только такие же ЧЕМПИОНЫ МИРА Пеле и Диего.
Эти короли попросят Кубок Мира на стол поставить.
Месси или Роналду - дело вкуса, можно найти аргументы за каждого.
Но когда Азар (отличный игрок на своем пике, но таких дофига) начинает рассказывать, что он не хуже Роналду... Он по ходу вместе с Мостовым пьет сидит.