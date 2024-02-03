Мбаппе решил перейти в «Реал». Начато обсуждение контракта (Le Parisien)
Килиан Мбаппе начал обсуждать с «Реалом» условия трансфера.
Le Parisien утверждает, что форвард принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Трансфер характеризуется как «неизбежный».
Стороны уже начали переговоры о контракте, который станет крупнейшим в испанской команде.
Мбаппе пока не решил, когда сделать объявление об уходе из «ПСЖ». Он рассчитывает выиграть со своей нынешней командой все доступные трофеи в этом сезоне.
В январе о том, что нападающий перейдет в «Реал», уже писали Bild и Foot Mercato.
В ПСЖ есть шанс стать миллиардером
Описание.
Жаднючая семейка, сделает всё, чтобы Мбаппе переподписал контракт с цистерной за огромный бонус. Но выбор за Мбаппе всё таки.. хватит ли ему смелости и ума вырваться из чёрных жадных лап или зло окончательно победит.. ))
! Умеют "сливочным" решать вопросы. Умеют. И с ним нашли выход по его "запредельному" зарплатному требованию.
«Никогда, вы слышите? Никогда я не предам ПСЖ!» - сказал нападающий парижан