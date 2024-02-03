Мбаппе решил перейти в «Реал». Начато обсуждение контракта (Le Parisien)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе начал обсуждать с «Реалом» условия трансфера.

Le Parisien утверждает, что форвард принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Трансфер характеризуется как «неизбежный».

Стороны уже начали переговоры о контракте, который станет крупнейшим в испанской команде.

Мбаппе пока не решил, когда сделать объявление об уходе из «ПСЖ». Он рассчитывает выиграть со своей нынешней командой все доступные трофеи в этом сезоне.

В январе о том, что нападающий перейдет в «Реал», уже писали Bild и Foot Mercato.

Материалы по теме

130 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Трент Резнор
Ждём ураганов и цунами по всему миру
Ждём опровержение этой новости завтра 🤣
+217
-7
+210
Ответ Roman Araslanov
Когда будет такой инсайд от Романо - тогда поверю.
Фабрицио Романо: 30 или 31 - февраля Мбаппе даст окончательный ответ насчёт своего перехода в Реал:)
+123
-8
+115
Ответ vcaireac
Пока не объявят официально не поверю.
Пока не увижу фото с Бабаевым не поверю
+80
-8
+72
Когда будет такой инсайд от Романо - тогда поверю.
+63
-6
+57
Ждём ураганов и цунами по всему миру
+60
-17
+43
Сейчас шейхи выкатят свое щедрое предложение черепашке и он опять сольется
+19
-2
+17
Ответ Акира_1
Ждём опровержение этой новости завтра 🤣
Каталонские плюсуют тебя с особой надеждой))
+44
-28
+16
Заголовок двухлетней давности. Расходимся))
+12
0
+12
Пока не объявят официально не поверю.
+14
-2
+12
Я подобные новости про Мбаппе и Реал уже как спам воспринимаю
+9
-1
+8
Так глядишь и Санлайт закроется)
+8
-1
+7
Ответ Roman Araslanov
Когда будет такой инсайд от Романо - тогда поверю.
Недавно писал, что Реал начал активную работу по его подписанию вроде
+8
-2
+6
Никогда такого не было, и вот опять…
+6
-1
+5
Ответ Акира_1
Ждём опровержение этой новости завтра 🤣
А на следующей неделе, все по новой! И так до конца августа!
+4
0
+4
Сейчас ПСЖ накинет 500 млн в год чистыми. Слепни в УЕФА снова не увидят нарушения ФФП. Мбаппе будет счастлив, что остался и скажет, что всегда об этом мечтал. Ну и на десерт опять притащат Макрона толкнуть речь и пофоткаться с Мбаппе.
+4
0
+4
Ответ vcaireac
Пока не объявят официально не поверю.
Начинается новый сезон Санты-Барбары.
+3
0
+3
Ответ Родион Черепашкин
Никогда такого не было, и вот опять…
К этой новости эта фраза подходит идеально :)
+3
0
+3
В Реале-останется миллионером.
В ПСЖ есть шанс стать миллиардером
+3
0
+3
Ответ Roman Araslanov
Когда будет такой инсайд от Романо - тогда поверю.
Романо Бабано
+2
0
+2
Ответ Iker El Santo
Сейчас шейхи выкатят свое щедрое предложение черепашке и он опять сольется
Карьера перемещена в папку корзина
+2
0
+2
Дубль 25 ?)
+3
-1
+2
Сериал: денежное рабство. Сезон 23/24
Описание.
Жаднючая семейка, сделает всё, чтобы Мбаппе переподписал контракт с цистерной за огромный бонус. Но выбор за Мбаппе всё таки.. хватит ли ему смелости и ума вырваться из чёрных жадных лап или зло окончательно победит.. ))
+3
-1
+2
Ответ Roman Araslanov
Когда будет такой инсайд от Романо - тогда поверю.
Когда будет фото с Бабаевым - вот тогда поверю.
+3
-1
+2
Ожидается, что Мбаппе присоединится к "Реалу" не позже 2037 года
+3
-1
+2
пока презентацию на Сантьяго Бернабеу не увижу, не поверю
+1
0
+1
А потом об этом узнает его мать …
+1
0
+1
Вот она истинная цель сделки мадридского "Реала" с лого компании HP на 70 миллионов евро в год. Все семьдесят пойдут Килиану на его з/п.
! Умеют "сливочным" решать вопросы. Умеют. И с ним нашли выход по его "запредельному" зарплатному требованию.
+1
0
+1
Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ, по которому будет получать 13 млрд евро в год.
«Никогда, вы слышите? Никогда я не предам ПСЖ!» - сказал нападающий парижан
+1
0
+1
В итоге останется в ПСЖ, видели уже
+1
0
+1
И зачем этот токсик нужен лучшему клубу в истории?)
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий