Килиан Мбаппе начал обсуждать с «Реалом» условия трансфера.

Le Parisien утверждает, что форвард принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу». Трансфер характеризуется как «неизбежный».

Стороны уже начали переговоры о контракте, который станет крупнейшим в испанской команде.

Мбаппе пока не решил, когда сделать объявление об уходе из «ПСЖ». Он рассчитывает выиграть со своей нынешней командой все доступные трофеи в этом сезоне.

В январе о том, что нападающий перейдет в «Реал», уже писали Bild и Foot Mercato.