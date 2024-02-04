Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты – форвард зарабатывает 72 млн евро в год. Он откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе отказался от повышения зарплаты в «ПСЖ» ради перехода в «Реал».

Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу».

По информации ESPN, Мбаппе отклонил предложение парижского клуба о повышении зарплаты – сейчас он зарабатывает 72 миллиона евро в год.

Покинув «ПСЖ» на правах свободного агента, он откажется от бонусов на сумму около 100 миллионов евро.

Отмечается, что Килиан еще не проинформировал руководство парижан о своем решении. Клуб разрабатывал два возможных сценария – как на случай ухода игрока, так и на случай продления контракта. 

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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46 комментариев
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Май: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на улучшенных условиях
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+62
Страшно смотреть на цифры. Мир сошел с ума. Кроме шуток.
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Не поверю, пока не увижу фото с Пересом )))
+30
-6
+24
Ответ Miller83
Страшно смотреть на цифры. Мир сошел с ума. Кроме шуток.
да ладно, один из лучших представителей своей профессии зарабатывает большие деньги, в чем тут сумасшествие?
+15
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+8
Знаете. Сейчас даже речь не про Мбаппе. Как вообще можно в мире футбола столько платить за трансферы, платить такую зарплату, огромные премии окружению футболистов? Вот просто рынок перегрет. Это уже вообще не смешно. Футболисты дороже стадионов. А потом они втирают там про равенство и прочее. Раньше космические суммы получали только действительно лучшие в мире и те, кто этого по факту добился. И получается, что большие клубы стали сами заложниками ситуации. Нужен потолок сумм на трансферы за игроков. Не больше 100 миллионов за лучших из лучших. И зарплата на уровне 25-30 миллионов. Как Роналду и Месси получали. Пока в бчк не стали сходить с ума.
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Ответ Растиньяк
там в новости написано в какой клуб он переходит
Для него слишко сложно прочитать более 2 строк подряд в тексте
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Он откажется от бонусов 100 млн. Но может согласиться на бонусы 200 млн.😁
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Ответ Dexter Morgan
Знаете. Сейчас даже речь не про Мбаппе. Как вообще можно в мире футбола столько платить за трансферы, платить такую зарплату, огромные премии окружению футболистов? Вот просто рынок перегрет. Это уже вообще не смешно. Футболисты дороже стадионов. А потом они втирают там про равенство и прочее. Раньше космические суммы получали только действительно лучшие в мире и те, кто этого по факту добился. И получается, что большие клубы стали сами заложниками ситуации. Нужен потолок сумм на трансферы за игроков. Не больше 100 миллионов за лучших из лучших. И зарплата на уровне 25-30 миллионов. Как Роналду и Месси получали. Пока в бчк не стали сходить с ума.
Рон да,ну твой месси высосал все из барсы и обонкротив ушел бесплатно,может напомнить тебе контракт меськи 555 лямов за три года
+8
-3
+5
Ответ Miller83
Страшно смотреть на цифры. Мир сошел с ума. Кроме шуток.
Мир с ума действительно сошёл, факт, но цифры-то в чём провинились? Игрок - это актив, товар по своей сути. На сколько его оценил покупатель, столько он и стоит.
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Ответ 10ztv
Май: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на улучшенных условиях
Июнь. ПСЖ купил Реал. Продлил контракт с Мбаппе.
+7
-3
+4
Ответ Мексиканская песня
Июнь. ПСЖ купил Реал. Продлил контракт с Мбаппе.
Июль. ПСЖ купил Испанию. Продлил контракт с Мбаппе.
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+4
Хочет больше, этой суммы недостаточно
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+3
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
там в новости написано в какой клуб он переходит
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Не факт что ПСЖ намного ослабнет после ухода Мбапе. Во первых состав у них и так в атаке неплохой, во вторых после его ухода клуб сможет сэкономить на выплате бонусов и зарплате очень даже немалую сумму(172 по сути только за первый сезон) что позволит усилится практически любым футболистом самого высокого уровня, и ещё останется. Ну и в третьих командная атмосфера в коллективе может стать куда лучше после его ухода.
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Ответ xDe xDe
Ну, с позициями вопрос дискуссионный, а насчёт з/п согласен с точкой зрения.
Просто я не понимаю куда уместить всех.
Родриго справа, Винисиус слева, Мбаппе… слева как бы занято, в центр не хочет (не Роналду все же он), и тогда по факту зачем он? Только ненужную суматоху в раздевалке развести. Лучше бы взяли условного Кейна в том году и всё. Нужен завершитель «идеальный».
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Ждём новости что еще ничего не решено и он будет решать по окончании сезона
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но за 150 млн обещал подумать...
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Мало предложили.
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Ответ R-9
72 ляма за что? 20 голов и 4 ассиста в помойной лиге
лига примерно одного уровня с бундеслигой, при этом ПСЖ не всегда в последние года чемпион в отличие от Баварии. Но почему-то, когда Кейн забивает это топ, когда более мастеровитый Мбаппе или Месси в лиги 1 это уже дно. Да и класс Мбаппе всем виден в той же сборной
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Ответ Ира15577
Супер!!!
https://cashpo-design.ru/userfiles/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/cvety1.jpg
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Ответ &_Bishep_&
Он откажется от бонусов 100 млн. Но может согласиться на бонусы 200 млн.😁
Супер!!!
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Ответ Мексиканская песня
Июль. ПСЖ купил Испанию. Продлил контракт с Мбаппе.
Август. ПСЖ купил Евросоюз. Продлил контракт с Мбаппе.
+1
-1
0
Ответ 10ztv
лига примерно одного уровня с бундеслигой, при этом ПСЖ не всегда в последние года чемпион в отличие от Баварии. Но почему-то, когда Кейн забивает это топ, когда более мастеровитый Мбаппе или Месси в лиги 1 это уже дно. Да и класс Мбаппе всем виден в той же сборной
Кейн это топ, ибо доказал свой уровень в Апл, где тащил местами никакущий Тотенхэм
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Ответ Lynx.DP
Если зп будет условно на порядок выше чем у Винисиуса, то близко не нужен. Не должно быть в клубе такого разброса по зп. Да и позиция его занята, на фрв Мбаппе не хочет.
Мбаппе и Винисиус - это как небо и земля. Мбаппе и травмируется меньше и забивает больше, а нытья на порядок меньше
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Ответ xDe xDe
Ну, с позициями вопрос дискуссионный, а насчёт з/п согласен с точкой зрения.
Двести тысяч евро в день....считаю для такого мастера маловато...надо уходить где бабла насыпят по заслугам....)))
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Ответ Lynx.DP
Просто я не понимаю куда уместить всех. Родриго справа, Винисиус слева, Мбаппе… слева как бы занято, в центр не хочет (не Роналду все же он), и тогда по факту зачем он? Только ненужную суматоху в раздевалке развести. Лучше бы взяли условного Кейна в том году и всё. Нужен завершитель «идеальный».
Да чёрт его знает. Посмотрим, не вижу смысла гадать ещё полгода. А вообще, я до сих пор придерживаюсь мнения, что Мбаппе в Мадриде не будет.
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Ответ Lynx.DP
Если зп будет условно на порядок выше чем у Винисиуса, то близко не нужен. Не должно быть в клубе такого разброса по зп. Да и позиция его занята, на фрв Мбаппе не хочет.
Ну, с позициями вопрос дискуссионный, а насчёт з/п согласен с точкой зрения.
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Ответ Miller83
Страшно смотреть на цифры. Мир сошел с ума. Кроме шуток.
считать чужие деньги дело неблагодарное
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Ответ Miller83
ХЗ. Я бы и согласился, но, видимо, у каждого свой порог ощущения несуразности в чем бы то ни было. Просто всему есть предел, даже самому нелепому и невероятному. Мир становится кратно дороже, но при этом не становится лучше:) Парадокс...
почему мир не становится лучше?
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Ответ Miller83
Страшно смотреть на цифры. Мир сошел с ума. Кроме шуток.
Лучшие актеры и музыканты в мире зарабатывают примерно столько же.
Лучшие игроки американского футбола даже больше)
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