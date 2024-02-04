Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты – форвард зарабатывает 72 млн евро в год. Он откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб (ESPN)
Килиан Мбаппе отказался от повышения зарплаты в «ПСЖ» ради перехода в «Реал».
Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Реалу».
По информации ESPN, Мбаппе отклонил предложение парижского клуба о повышении зарплаты – сейчас он зарабатывает 72 миллиона евро в год.
Покинув «ПСЖ» на правах свободного агента, он откажется от бонусов на сумму около 100 миллионов евро.
Отмечается, что Килиан еще не проинформировал руководство парижан о своем решении. Клуб разрабатывал два возможных сценария – как на случай ухода игрока, так и на случай продления контракта.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Родриго справа, Винисиус слева, Мбаппе… слева как бы занято, в центр не хочет (не Роналду все же он), и тогда по факту зачем он? Только ненужную суматоху в раздевалке развести. Лучше бы взяли условного Кейна в том году и всё. Нужен завершитель «идеальный».
Лучшие игроки американского футбола даже больше)