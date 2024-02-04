Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» о повышении зарплаты – форвард зарабатывает 72 млн евро в год. Он откажется от бонусов в 100 млн, покинув клуб (ESPN)

Килиан Мбаппе отказался от повышения зарплаты в «ПСЖ» ради перехода в «Реал».

Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к « ».

По информации ESPN, Мбаппе отклонил предложение парижского клуба о повышении зарплаты – сейчас он зарабатывает 72 миллиона евро в год.

Покинув « » на правах свободного агента, он откажется от бонусов на сумму около 100 миллионов евро.

Отмечается, что еще не проинформировал руководство парижан о своем решении. Клуб разрабатывал два возможных сценария – как на случай ухода игрока, так и на случай продления контракта.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.