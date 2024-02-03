Лыжи. Кубок России. Ступак, Степанова, Фалеева, Кулешова, Баранова, Пантрина пробегут 1/2 финала классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Анастасия Доценко Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Христина Мацокина Ольга Сергеева Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Евтягина Дарья Непряева Евгения Крупицкая Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

3 февраля женщины пробегут классический спринт на Кубке России в Тюмени.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Полуфинал 1

1. Анастасия Фалеева

2. Алена Баранова

3. Екатерина Евтягина

4. Дарья Непряева

5. Вероника Степанова

6. Екатерина Смирнова

Полуфинал 2

1. Алиса Жамбалова

2. Елизавета Пантрина

3. Ольга Сергеева

4. Анастасия Кулешова

5. Анна Королева

6. Юлия Ступак

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31 комментарий
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Радует, что Юля и Таня высоко, надеюсь, что в следующих стадиях выступят.

Очень уж соскучилась по ним, думаю, не я одна)

Успехов всем девушкам сегодня! 🙌
+6
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+6
Включил лыжи а там помойный голос биатлона.Что Матч совсем не уважает своих болел.Ведь многие из за него не смотрят лыжи.У вас рейтинг с ним резко падает.
+7
-2
+5
Уберите от микрофона губу. Легков один справится
+5
-1
+4
Хотя один из специалистов в эфире и говорит,что Степанова идёт с запасом,..по моему тяжело шла .
+2
0
+2
Ответ Dinamik1
Включил лыжи а там помойный голос биатлона.Что Матч совсем не уважает своих болел.Ведь многие из за него не смотрят лыжи.У вас рейтинг с ним резко падает.
Пришлось выключить звук.
+2
0
+2
Кто нибудь подскажите Легкову, что фраза "более лучше" режет слух
+2
0
+2
Настя Кулешова молодец, конечно! Спринт ведь непрофильный для неё
+2
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Жëстко Дарья устранила Лидию
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Тройка фаворитов, наверное, как всегда: Фалеева, Баранова, Степанова. Ну, может, Кирилловой, наконец-то, повезет.
+2
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Да! Очень длинно для спринта
+2
0
+2
Королëва мощная барышня канеш
+1
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Ответ Rygeek
Тройка фаворитов, наверное, как всегда: Фалеева, Баранова, Степанова. Ну, может, Кирилловой, наконец-то, повезет.
А вдруг Юлька оклемалась и щас кааак выдаст)
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Алиса!!!!!
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у Юли на спусках лыжи никакие
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Пять минут забег. Какой это к черту спринт? 🤡🤡🤡
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"День в карете, два пешком" от Вероники Степановой)
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Фалеева, Степанова - 1 забег, Непряева, Евтягина - 2, Баранова, Ступак - 3, Сергеева, Пантрина - 4, Жамбалова, Сорина - 5.
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Блиин. Как обидно за Горбунову
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Жаркий полуфинал
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Ответ Надежда67
у Юли на спусках лыжи никакие
Да она и растолкаться толком не смогла.
Заметно подзакисла под финиш.
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Можно порадоваться за сестричек Крамаренко.В прологе были хороши.
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Ответ Rygeek
Тройка фаворитов, наверное, как всегда: Фалеева, Баранова, Степанова. Ну, может, Кирилловой, наконец-то, повезет.
Не повезло, к сожалению
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Ответ Rygeek
Тройка фаворитов, наверное, как всегда: Фалеева, Баранова, Степанова. Ну, может, Кирилловой, наконец-то, повезет.
Пантрина, не?
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Степанова провалилась, как объяснит?
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1 полуфинал крутой,Ника финиш все-таки проиграла,Фалеева хороша ! Евтягина накатила
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Неожиданно отбрили Веронику
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Жамбалова что съела?
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Что ж, поглядим на Юлю ещë и в 1/2.
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Жамбалова с Кулешовой преуспели
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Фигасе Кириллова футболистка...
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