Лыжи. Кубок России. Ступак, Степанова, Фалеева, Кулешова, Баранова, Пантрина пробегут 1/2 финала классического спринта
3 февраля женщины пробегут классический спринт на Кубке России в Тюмени.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
6-й этап
Тюмень
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало финалов – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Полуфинал 1
1. Анастасия Фалеева
2. Алена Баранова
3. Екатерина Евтягина
4. Дарья Непряева
5. Вероника Степанова
6. Екатерина Смирнова
Полуфинал 2
1. Алиса Жамбалова
2. Елизавета Пантрина
3. Ольга Сергеева
4. Анастасия Кулешова
5. Анна Королева
6. Юлия Ступак
Очень уж соскучилась по ним, думаю, не я одна)
Успехов всем девушкам сегодня! 🙌
Заметно подзакисла под финиш.