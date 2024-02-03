Лыжи. Кубок России. Ступак, Степанова, Фалеева, Кулешова, Баранова, Пантрина пробегут 1/2 финала классического спринта

3 февраля женщины пробегут классический спринт на Кубке России в Тюмени.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Полуфинал 1

1. Анастасия Фалеева

2. Алена Баранова

3. Екатерина Евтягина

4. Дарья Непряева

5. Вероника Степанова

6. Екатерина Смирнова

Полуфинал 2

1. Алиса Жамбалова

2. Елизавета Пантрина

3. Ольга Сергеева

4. Анастасия Кулешова

5. Анна Королева

6. Юлия Ступак