«Выходи из вагона или зарежу». Дикиджи о нападении на него в метро

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал подробности о нападении на него в метро.

Накануне Дикиджи сообщил, что ему угрожал ножом неизвестный мужчина. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело, а подозреваемый был задержан.

«В общем и целом, ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину.

Так как я не конфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон. Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой все нормально?» Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо.

Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта (снова залип в телефон). Приближаясь к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож…

Друзья, немного отступлю от текста, хочу вам объяснить, что все действия происходили максимально быстро, за долю секунды. Тут пытаюсь объяснить достаточно подробно.

Продолжаю дальше. Увидев блестящий предмет, который был в руках, я молниеносно среагировал и оттолкнул мужика ногой, резко встал с места и не проворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что получил угрозу: «Выходи из вагона или зарежу». В этот момент открылись двери, и я вышел. В итоге пошел искать работников метрополитена или сотрудников полиции.

Выброс адреналина зашкаливал. Чего конкретно хотел от меня этот мужчина, я не знаю. Но я точно ничего такого не сделал, чтобы на меня налетали с этим самым предметом. Никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал. Действия данного мужчины были для меня конкретным шоком.

Я посчитал, что не могу оставить это все просто так, потому что вместо меня мог бы быть другой человек или даже ребенок, которому могла грозить опасность. Спасибо вам всем за поддержку. Будьте осторожны. Обнял.

Да, и еще вот что. Сразу хочу сказать, что рядом со мной не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми», – написал Дикиджи в телеграм-канале.