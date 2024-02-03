«Выходи из вагона или зарежу». Дикиджи о нападении на него в метро

Теги сборная России происшествия мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал подробности о нападении на него в метро.

Накануне Дикиджи сообщил, что ему угрожал ножом неизвестный мужчина. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело, а подозреваемый был задержан.

«В общем и целом, ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину.

Так как я не конфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон. Затем этот человек ударил меня достаточно неприятно ногой по колену. Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой все нормально?» Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо.

Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта (снова залип в телефон). Приближаясь к станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож…

Друзья, немного отступлю от текста, хочу вам объяснить, что все действия происходили максимально быстро, за долю секунды. Тут пытаюсь объяснить достаточно подробно.

Продолжаю дальше. Увидев блестящий предмет, который был в руках, я молниеносно среагировал и оттолкнул мужика ногой, резко встал с места и не проворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что получил угрозу: «Выходи из вагона или зарежу». В этот момент открылись двери, и я вышел. В итоге пошел искать работников метрополитена или сотрудников полиции.

Выброс адреналина зашкаливал. Чего конкретно хотел от меня этот мужчина, я не знаю. Но я точно ничего такого не сделал, чтобы на меня налетали с этим самым предметом. Никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал. Действия данного мужчины были для меня конкретным шоком.

Я посчитал, что не могу оставить это все просто так, потому что вместо меня мог бы быть другой человек или даже ребенок, которому могла грозить опасность. Спасибо вам всем за поддержку. Будьте осторожны. Обнял.

Да, и еще вот что. Сразу хочу сказать, что рядом со мной не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми», – написал Дикиджи в телеграм-канале.

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101 комментарий
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Ответ Ayla
Он просто не понравился мужику, а игнорированием только подначил. В целом ситуация понятна. Мужик не в себе и явно нарывался, парень типичный зумер и хотел просто ехать и чтобы никто не докапывался.
Желание просто ехать и чтобы никто не докапывался это зумерский феномен? Ну не знаю.
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+74
Интересно услышать версию "деда"
+59
-10
+49
Эпопея с сидячими местами в транспорте не закончится никогда. Для дикарей только один выход - сделать вагоны вообще без сидячих мест, сразу минус повод докапываться до людей. Но такие найдут до чего докопаться - прическа, одежда, тату, пирсинг, не так посмотрел, не так ответил, слишком улыбчивый, слишком хмурый, читает книгу какую-то не такую или видео на телефоне какое-то не такое смотрит. Общество в целом стало на порядок озлобленней и агрессивней. Люди вообще перестали общаться, спрашивать, не лезть своим носом в чужие телефоны, не трогать чужие вещи. Сразу чуть что не так - оскорбления, кулаки или вовсе режущие предметы. И это еще люди с ПТСР массово не вернулись.
А Влад, если его рассказу верить, пытался не обращать внимание на неадеквата, но даже это не совсем помогло. Оправдывающие деда в комментах - такие же неадекваты.
+42
-5
+37
Реакция у него, конечно, странная. Ему дали по ноге, явно что-то сказали, а ему даже не пришло в голову снять наушники... Ну, он легко отделался..
+41
-13
+28
Возможно, блестящий предмет в руках деда- это стакан с триметазидином. А этим дедом был...
+49
-24
+25
Мутно как, очень интересно послушать деда, свидетелей и видео с камер посмотреть
+35
-12
+23
Ответ Андрей Яковлев
"не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон... Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо..... Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта..." все что нужно знать о современном мажоре. Посмотреть бы запись с камеры. Кому он место не уступал. Реально беременной?
не сходится, по описанию мужик сам сидел, там не в уступке мест дело было явно
+22
-3
+19
Ответ Ayla
да по фотке он здоровый мужик, не дед, такие всегда сами встают и уступают легко, не не, я склоняюсь к версии, что просто внешне и повадками видимо зацепил
Хорошенькая реакция на внешность и повадки, в следующий раз ему цвет волос не приглянется, вот тогда и нож достанет?..
+17
0
+17
То есть и сам этот дед сидел. Если проблема по его версии была в месте, то встал бы и сам уступил.
+17
-3
+14
Ответ Oleg Olegov
Возможно, блестящий предмет в руках деда- это стакан с триметазидином. А этим дедом был...
Ой, как уже надоели такие шутки...
+31
-18
+13
Ответ RusVector
Т.е. даже к шее не поднес на самом деле! Зачем врал тогда? Вообще, конечно видео нужно, очень много несостыковок!
с чего вы взяли,что не поднес, быстро происходящие события сложно описывать и раскладывать по полочкам)),всегда так,особенно когда кто-то внезапно агрессирует
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Слава богу, что все закончилось хорошо!
+11
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Неадекватов море. Не раз наблюдал, как докапываются до людей с пирсингом, татуировками, крашеными волосами, и прочее.У меня у самого сережка в ухе, тату по всему телу, и волосы в светлый цвет подкрашиваю летом . Это повод для конфликта? Был один такой, 4 месяца в больнице провел в челюстно-лицевой.
+20
-10
+10
Т.е. даже к шее не поднес на самом деле! Зачем врал тогда? Вообще, конечно видео нужно, очень много несостыковок!
+33
-24
+9
Ответ Silent2006
Версия деда: "Стою, смотрю, какой-то сморчок, у него прямо на коленях рюкзак. Я, конечно, первом делом попытался у него этот рюкзак стащить - всегда так делаю в метро. Не вышло. Тогда решил его вырубить. Но мой коронный удар коленом в колено только потряс его, и на счет "восемь" он поднялся. Тогда я решил его задушить, потянулся руками к его шее и третьей рукой вытащил блестящий предмет, очень похожий на нож. Но парень оказался настоящим профи! Отбросив меня лоу-киком, он походкой Майкла Джексона сплавился к дверям. Тут я понял, что в вагоне стало тесновато, и вежливо попросил его выйти. Мы пожали руки, и он вышел. Я сел и стал дожидаться следующую жертву - другого человека или даже ребенка..."
юмор точно не ваше.
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Бандитский Петербург. Новый сезон. Ужастик.
А вообще помню случай в автобусе зимой - какой-то неадекват докопался к мужику, что он в перчатках был. Типа негоже мужмку в перчатках ходить )) Так что оценивать всё с точки зрения здравого смысла не всегда верно.
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Ответ Андрей Яковлев
Комментарий скрыт
но начинается эта басня с того, что они сидят друг напротив друга, оба сидят.... что-то про беременных кажется первой попавшейся отмазкой... и в целом кажется, что из-за типичных терок про "уступи место" первый бы не агрессировал так рьяно, второй бы не схватил прилив адреналина, такие вещи случаются, когда что-то реально цепануло и это связано с тобой, а не с третьей тетей, пусть и беременной
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Ответ RusVector
Т.е. даже к шее не поднес на самом деле! Зачем врал тогда? Вообще, конечно видео нужно, очень много несостыковок!
Нравится когда такие как первым делом ищут несостыковки у пострадавшего, как бы априори выговараживая агрессора))
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Он сообщил вообще-то, да и с каких пор у нас место уступить просят с ножницами у шеи
"Да, и ещё вот что. Сразу хочу сказать, что рядом со мной не было ни пожилых, ни беременных женщин, ни женщин с детьми"
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+7
А всё почему? А потому что прекратили оказывать некоторым гражданам своевременную медицинскую помощь.
+9
-2
+7
Ответ Андрей Яковлев
если рядом с ним ни кого не было то мужика точно привлекать нельзя.)) Вообще то вопрос намного хуже и трагичнее для нас как общества звучит С каких пор у нас пожилые и беременные место уступить ПРОСЯТ??? С тех пор как на окнах для таких мажоров стали писать, что это места для беременных, пожилых и инвалидов? Они правда делают вид что читать не умеют, а в ушах у них бананы, в смысле наушники.
Трагично не то, что кто-то не уступил, а то что среди нас ходят неадекваты, которые могут прирезать, если ты лицом не вышел по их мнению.
+7
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Ответ justbored
Желание просто ехать и чтобы никто не докапывался это зумерский феномен? Ну не знаю.
это свойственно всем, но с каждым более молодым поколении проявляется все больше, родители раньше просто закрывали глаза, мы в свое время (10-15 лет назад) включали музыку, последние лет 5 ребята включают музыку + уходят в телефоны
+9
-3
+6
Ответ culpa
Тоже не понял этого. Это уже какая-то патологическая неконфликтность. Ну даже если не хочешь общаться с ним, не готов осадить, ок, но наушники-то сними или заглушки, мало ли чего там дальше тебе говорится, а ты и не в курсе.
Так очнется однажды один в засыпанном породой или горящем вагоне. Подумает, чего ни мне орали и по ноге стучали))))
+10
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Ответ Андрей Яковлев
"не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон... Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо..... Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта..." все что нужно знать о современном мажоре. Посмотреть бы запись с камеры. Кому он место не уступал. Реально беременной?
При чем тут «мажор»? Или только они стараются избежать конфликта?
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Ответ Йохан Чпохан
Интересно услышать версию "деда"
Какая из его версий оправдает для вас размахивание ножом и угрозы зарезать?
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В Питере 200 тысяч человек имеют стойкие психиатрические отклонения и обращались за помощью. Еще 200 тысяч их имеют,но не обращались. Климат такой. Стойкая осенне зимняя депрессия.
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Ответ Katerina Sunny
То есть и сам этот дед сидел. Если проблема по его версии была в месте, то встал бы и сам уступил.
Это как в том анекдоте:
- Вот ты жмот!
- Почему?
- В банке оставалось два огурца - маленький и большой, так ты, жмот, себе большой взял!
- А ты бы какой взял?
- Я бы взял маленький!
- Ну так бери, ты его и имеешь!

Есть такая порода людей, которым просто надо докопаться до других, а повод они найдут.
+5
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+5
"не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон...
Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо.....
Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта..."
все что нужно знать о современном мажоре.
Посмотреть бы запись с камеры. Кому он место не уступал. Реально беременной?
+44
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+5
Он просто не понравился мужику, а игнорированием только подначил. В целом ситуация понятна. Мужик не в себе и явно нарывался, парень типичный зумер и хотел просто ехать и чтобы никто не докапывался.
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+5
Ответ Villanelle Smith
Эпопея с сидячими местами в транспорте не закончится никогда. Для дикарей только один выход - сделать вагоны вообще без сидячих мест, сразу минус повод докапываться до людей. Но такие найдут до чего докопаться - прическа, одежда, тату, пирсинг, не так посмотрел, не так ответил, слишком улыбчивый, слишком хмурый, читает книгу какую-то не такую или видео на телефоне какое-то не такое смотрит. Общество в целом стало на порядок озлобленней и агрессивней. Люди вообще перестали общаться, спрашивать, не лезть своим носом в чужие телефоны, не трогать чужие вещи. Сразу чуть что не так - оскорбления, кулаки или вовсе режущие предметы. И это еще люди с ПТСР массово не вернулись. А Влад, если его рассказу верить, пытался не обращать внимание на неадеквата, но даже это не совсем помогло. Оправдывающие деда в комментах - такие же неадекваты.
Полностью согласен.
Неадекватных полно, полно людей в пограничном состоянии, истерическом, тех кто в преломляет любую инфу.
Влад попытался по человечьи объяснить,нет кто-то возбудился -что не так то.)))
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