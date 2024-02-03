Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Эвертона», «Вилла» против «Шеффилда», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

«Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ.

В воскресенье « » примет « », « » – « », « » сразится с «Ливерпулем».

В понедельник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брентфордом».

Чемпионат Англии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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