Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Эвертона», «Вилла» против «Шеффилда», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
«Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ.
В воскресенье «Челси» примет «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», «Арсенал» сразится с «Ливерпулем».
В понедельник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брентфордом».
Чемпионат Англии
23-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 4 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хочу чтобы в меня стрелял Дарвин Нуньес (с)