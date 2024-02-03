Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Эвертона», «Вилла» против «Шеффилда», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

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«Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ.

В воскресенье «Челси» примет «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», «Арсенал» сразится с «Ливерпулем».

В понедельник «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брентфордом».

Чемпионат Англии

23-й тур

Эвертон – Тоттенхэм
Дата проведения
3 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бернли – Фулхэм
Дата проведения
3 февраля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ньюкасл – Лутон
Дата проведения
3 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брайтон – Кристал Пэлас
Дата проведения
3 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
3 февраля, 20.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Челси – Вулверхэмптон
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Олд Траффорд»
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Борнмут – Ноттингем Форест
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Дин Корт»
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Арсенал – Ливерпуль
Дата проведения
4 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брентфорд – Манчестер Сити
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

6 комментариев
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Хочу чтобы в меня стрелял Дарвин Нуньес (с)
+2
-1
+1
В субботу победы за хозяевами , в воскресенье за гостями , в понедельник опять за хозяевами.
+2
-1
+1
Вулверхэмптон отомстит Челси за свое поражение МЮ ☝️
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Ответ xxx-xxx
Подсудимый, ваше последнее желание ? Хочу чтобы в меня стрелял Дарвин Нуньес (с)
Осужденный
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