«Милан» 21 год не выигрывает Кубок Италии. До финала «россонери» не доходят с 2018-го

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Кубок Италии Футбол

«Милан» второй год подряд не дошел даже до полуфинала Кубка Италии.

Команда Стефано Пиоли потерпела поражение от «Аталанты» (1:2) в четвертьфинале.

В последний раз «россонери» выигрывали турнир в сезоне-2002/2003. С тех пор они дважды добирались до решающего матча, в последний раз – в 2018 году.

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23 комментария
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Лëха красава! один из лучших на данный момент в Аталанте😁
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Ответ ya_za_ac_milan
Такое чувство, что Милан слил турнир. Даже когда второй тайм проигрывали, игроки не напрягались особо. Может быть и к лучшему, что проиграли. Больше сил на чемпионат и ЛЕ останется. Главное теперь с Ромой не потерять очки в чемпионате. Там уже другой настрой будет и поражения уже никто не простит Пиоли.
Ты же выл,как важен кубок,и что будет 2-0. Тебе посоветовать специалиста? Он поможет.
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Ответ Ящик пива
Кубок,конечно,второсортный турнир,но Пиоли железобетонно нужно выгнать,это не тренер,а бездарность.
Эта "бездарность" помогла команде завоевать долгожданное скудетто и дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. И да, раньше помню в советское время был такой девиз: "критикуешь- предлагай, предлагаешь -делай, берись за дело смело". Так вот это я к чему, назовите имя тренера, который пойдет в Милан и коренным образом исправит ситуацию без большого финансового вливания в стартовый состав?
+6
-1
+5
Ответ ya_za_ac_milan
Такое чувство, что Милан слил турнир. Даже когда второй тайм проигрывали, игроки не напрягались особо. Может быть и к лучшему, что проиграли. Больше сил на чемпионат и ЛЕ останется. Главное теперь с Ромой не потерять очки в чемпионате. Там уже другой настрой будет и поражения уже никто не простит Пиоли.
Ты как обычно, сначала нужно везде настрочить, что Милан всех победит, а потом переобуваться, что не очень то и хотелось побеждать, потому что бережёт силы )
Ты вообще реальный персонаж или может быть какая то нейросеть?
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Ответ vladimir.kostrichko
Милан думаю все силы на ЛЕ бросит..В Чемпионате они уже по моему забетонировали 3-е место......Из остальных преследователей все все время теряют очки а до Юве и Интеру Милану думаю стабильности не хватит.
Милан отлетит от французов в 1/16,как в своё время Лиллю позорно слил в группе. Когда Языджи забил 3 банки.
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Лучше бы спать лег чем смотреть эту унылую пьесу об команде импотентов. Из немощных только Пулишич и Рейнджерс как всегда норм , а безпомощный Муса должен на лавке в серии Б сидеть
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Помню финал 2018 - играли 9 мая. Тогда Ювентус во втором тайме устроил настоящий погром. Последний годный сезон Ювентуса
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Ответ corazn blanco
Эта "бездарность" помогла команде завоевать долгожданное скудетто и дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. И да, раньше помню в советское время был такой девиз: "критикуешь- предлагай, предлагаешь -делай, берись за дело смело". Так вот это я к чему, назовите имя тренера, который пойдет в Милан и коренным образом исправит ситуацию без большого финансового вливания в стартовый состав?
Скудетто—70% заслуга Златана. Полуфинал ЛЧ—смех,ты сетку видел? от Челси 0-5 отлетели,после были мёртвые шпоры и Наполи родной. В полуфинале Интер размазал гения тренеского цеха.

Я не менеджер Милана,но Пиоли давно достиг потолка,клуб стагнирует. Насчёт вливаний—вопрос открытый,но есть Конте,Лев,Флик,Лопетеги. А принцип "лишь бы хуже не было,пусть этот останется"—тупик в развитии.
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Ответ Kirkorofff
Что это, если не пенальти на 95???
Ди Бруто по-своему сводит счёты с Берлускони
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Ответ vladimir.kostrichko
Милан думаю все силы на ЛЕ бросит..В Чемпионате они уже по моему забетонировали 3-е место......Из остальных преследователей все все время теряют очки а до Юве и Интеру Милану думаю стабильности не хватит.
Зачем Милану ЛЕ. Внутренний чемпионат ещё не решен , всего лишь половина матчей сыграна, профукать можно и десяток очков отрыва
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Ответ ya_za_ac_milan
Такое чувство, что Милан слил турнир. Даже когда второй тайм проигрывали, игроки не напрягались особо. Может быть и к лучшему, что проиграли. Больше сил на чемпионат и ЛЕ останется. Главное теперь с Ромой не потерять очки в чемпионате. Там уже другой настрой будет и поражения уже никто не простит Пиоли.
Милан думаю все силы на ЛЕ бросит..В Чемпионате они уже по моему забетонировали 3-е место......Из остальных преследователей все все время теряют очки а до Юве и Интеру Милану думаю стабильности не хватит.
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Ответ Артём Никулин
Зашел на последние 8-7 минут. Милан вообще на спокухе катал мяч в центре поля и между защитниками, как будто это они побеждают, а не Аталанта. Навал бы устроили хотя бы, есть же Йович высокорослый, что это такое?
Милан весь первый тайм их возил. Потом оставшиеся защитники переломались и пришлось перестраиваться. А так игроки атаки Аталанты мяч потрогали 5 раз за матч. Пару пятиминуток только неплохих провели.
Йович это конечно уровень серии В.
Ну и пеналь в конце на мой взгляд был.
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Ответ corazn blanco
Эта "бездарность" помогла команде завоевать долгожданное скудетто и дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. И да, раньше помню в советское время был такой девиз: "критикуешь- предлагай, предлагаешь -делай, берись за дело смело". Так вот это я к чему, назовите имя тренера, который пойдет в Милан и коренным образом исправит ситуацию без большого финансового вливания в стартовый состав?
Вся суть футбола в обсуждение и критике, на стадионе, в пивнушке и т. д.
предложить может каждый, но мало кому заплатят миллионы.
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Ответ corazn blanco
Эта "бездарность" помогла команде завоевать долгожданное скудетто и дойти до полуфинала Лиги Чемпионов. И да, раньше помню в советское время был такой девиз: "критикуешь- предлагай, предлагаешь -делай, берись за дело смело". Так вот это я к чему, назовите имя тренера, который пойдет в Милан и коренным образом исправит ситуацию без большого финансового вливания в стартовый состав?
И эта «бездарность» должна была уходить ещё летом. Мальдини был прав, когда говорил, что не по Сеньке шапка.
Что касается того, кого брать вместо Пиоли - кого угодно, хоть Пирло, хоть Гаттузо, хоть Абате, ниже команда не упадёт из-за класса игроков в том числе.
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Ответ Ящик пива
Кубок,конечно,второсортный турнир,но Пиоли железобетонно нужно выгнать,это не тренер,а бездарность.
Бездарность? А как он их чемпионами тогда сделал?
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Ягода-малинка
О о о
Пиоли на бутылке
О о о
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Ну Пиоли, ну гений. Есть цз Кьер, Шимич и Габбья. Ок, Шимич молодой ещё, но он себя отлично показал в отличии от Хименеса, который в защите проваливался. Нет, надо именно молодого и сырого Хименеса выпустить в основе, а Тео так и оставить на ЦЗ. Ну даже при этом неплохо играли до второго пропущенного. Но Хименес таки привез. Потом этот гений выпускает Террачано и Шимича вместо Калабрии и Хименеса. Ну думаю хорошо, Террачано пойдет направо, Тео на родной левый фланг, а Шимич в центр. Играли то неплохо в принципе , просто качества не хватало, а Тео на родной позиции добавит остроты. Но нет, наш гений решил, что Террачано пусть играет слева. Он универсал типа и было бы нормально, если бы справа были профильные игроки. Но снова нет, на правый край отправились Шимич и Муса и Милан перешёл на 5 защитников. В итоге игроки сами так и не поняли, кто где играет и там просто сумбур начался: последними оказывались то Кьер, то Шимич, то Адли!!!, а в конце матча вообще забавно было, когда 5 игроков на своей половине поля стояли кучкой против 1 игрока Аталанты. Ещё и Рейндерса убрал, который связывал линии и выпустил Адли непонятно зачем. В итоге вся игра скатилась в бестолковые навесы. Только Леао чё-то старался придумать, пару раз даже получалось, но у него явно не поперло во втором тайме, хотя очень старался, прессинговал, что от него редко увидишь.
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Что это, если не пенальти на 95???
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Ну и что? А кто-то 100 лет не выигрывает чашку.
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эффект Ибрагимовича
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Зашел на последние 8-7 минут. Милан вообще на спокухе катал мяч в центре поля и между защитниками, как будто это они побеждают, а не Аталанта. Навал бы устроили хотя бы, есть же Йович высокорослый, что это такое?
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