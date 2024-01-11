«Милан» 21 год не выигрывает Кубок Италии. До финала «россонери» не доходят с 2018-го

«Милан» второй год подряд не дошел даже до полуфинала Кубка Италии.

Команда Стефано Пиоли потерпела поражение от «Аталанты» (1:2) в четвертьфинале.

В последний раз «россонери» выигрывали турнир в сезоне-2002/2003. С тех пор они дважды добирались до решающего матча, в последний раз – в 2018 году.

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