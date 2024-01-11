«Милан» 21 год не выигрывает Кубок Италии. До финала «россонери» не доходят с 2018-го
«Милан» второй год подряд не дошел даже до полуфинала Кубка Италии.
Команда Стефано Пиоли потерпела поражение от «Аталанты» (1:2) в четвертьфинале.
В последний раз «россонери» выигрывали турнир в сезоне-2002/2003. С тех пор они дважды добирались до решающего матча, в последний раз – в 2018 году.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Ты вообще реальный персонаж или может быть какая то нейросеть?
Я не менеджер Милана,но Пиоли давно достиг потолка,клуб стагнирует. Насчёт вливаний—вопрос открытый,но есть Конте,Лев,Флик,Лопетеги. А принцип "лишь бы хуже не было,пусть этот останется"—тупик в развитии.
Йович это конечно уровень серии В.
Ну и пеналь в конце на мой взгляд был.
предложить может каждый, но мало кому заплатят миллионы.
Что касается того, кого брать вместо Пиоли - кого угодно, хоть Пирло, хоть Гаттузо, хоть Абате, ниже команда не упадёт из-за класса игроков в том числе.
О о о
Пиоли на бутылке
О о о