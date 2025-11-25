Арутюнянц передаст 49% акций «Ростова» правительству Ростовской области («РБ Спорт»)
Компания Арташеса Арутюнянца передает акции «Ростова» правительству области.
Бывший президент «Ростова» Арташес Арутюнянц передаст акции клуба правительству Ростовской области.
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Компания Арутюнянца «Лернако» владела 49% акций «Ростова». В октябре функционер покинул пост президента клуба.
Отмечается, что правительство Ростовской области владеет контрольным пакетом акций «Ростова». После передачи акций частным инвестором региональному правительству будет принадлежать 100% акций.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
