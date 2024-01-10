Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Руководитель «Хааса» завершил работу в команде.

Итальянский менеджер возглавлял «Хаас» с момента основания команды «Формулы-1» в 2014-м (коллектив дебютировал в Гран-при в 2016-м). Лучший результат «Хааса» – пятое место в Кубке конструкторов-2018. В прошлом году американская команда во второй раз в истории замкнула турнирную таблицу.

В 2001-2008 годах Штайнер работал в «Ягуаре» и « ».

Ранее стало известно об уходе Симоне Ресты с должности технического директора «Хааса».

Новым руководителем «Хааса» стал директор по инженерным вопросам Аяо Комацу.

Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса» (It.motorsport)