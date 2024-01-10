Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Теги переходы Ред Булл Формула-1 Симоне Реста Аяо Комацу Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер завершил работу в команде.

Итальянский менеджер возглавлял «Хаас» с момента основания команды «Формулы-1» в 2014-м (коллектив дебютировал в Гран-при в 2016-м). Лучший результат «Хааса» – пятое место в Кубке конструкторов-2018. В прошлом году американская команда во второй раз в истории замкнула турнирную таблицу.

В 2001-2008 годах Штайнер работал в «Ягуаре» и «Ред Булл».

Ранее стало известно об уходе Симоне Ресты с должности технического директора «Хааса».

Новым руководителем «Хааса» стал директор по инженерным вопросам Аяо Комацу.

Симоне Реста ушел с поста технического директора «Хааса» (It.motorsport)

24 комментария
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Оооо, неужели Джинн очнулся)). А по сути кого бы он не назначал без вложений в развитие Хаас так и останется внизу
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Как будто это что-то изменит, это же не 🤡 стратеги Феррари, тут просто мёртвая техника, которая не поедет при любом руководителе.
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Факин фак
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в Феррари
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Вот это новость…. не ожидал….
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Легенда, грустно
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У Хааса появился шанс быть чуть меньшим цирком
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Убрали легенду. Америкосы бездушные!
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Ответ Игорь Горшков
Как будто это что-то изменит, это же не 🤡 стратеги Феррари, тут просто мёртвая техника, которая не поедет при любом руководителе.
Ну так и главного инженера тоже уволили, который создавал эти корыта
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Деньги вливать в команду надо а не фуфел этот выгонять. Толку то?
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"Фок! Фок! Фок!" – привычно отозвалось эхо...
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No more Russians - сказал ГунтерТваюМать Штайнер.
И сам пошел по оси Икс.

Но, если допустить, что летние вбросы хотя бы частично правдивы, нас еще ждёт много веселых и матерных новостей.
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Комацу придётся стать бульдозером, чтобы это разгрести.
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Отличная новость. Теперь станет понятнее, это руководство команды было такое, или же проблема выше
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Жаль, классный мужик был, веселый, но как глава команды оставлял вопрос, и DTS остаётся без одного из главных актеров
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Комацу возглавил команду
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Думается мне,что и от плотных связей с Феррари могут отойти и перейти на моторы Рено
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Конец Хааса в привычном виде. Нестабильная, но очень веселая команда) посмотрим, родят ли что новое, или уж совсем на выход
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Хаас всё.. 😔
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Туда его. Меняли пилотов, меняли инженеров, меняли спонсоров. А толку ноль. Рыба сгнила уже, а голову только сейчас отрезали
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