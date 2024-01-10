ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса на весь профессиональный футбол. За отправку фото пениса сотруднице «Аякса» его на год отстраняли от работы в Нидерландах

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс высшая лига Бельгия дисквалификации ФИФА Антверпен Марк Овермарс Футбол

Отстранение Марка Овермарса от футбола распространено на весь мир.

Напомним, бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны», занимая пост технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице «Аякса», девушка также столкнулась со сталкингом. После скандала Овермарс был уволен, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский «Антверпен».

В ноябре прошлого года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на нидерландскую газету NRC, ФИФА расширила дисквалификацию Овермарса до глобальной. Теперь Марку нельзя занимать какие-либо должности в профессиональном футболе – он будет вынужден покинуть свой пост в «Антверпене».

В «Аяксе» драма – Овермарс ушел из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам. Трансферные успехи клуба – его заслуга

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34 комментария
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спортс, спасибо, что в этот раз без фото к новости
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Если бы он отправил фото пениса другому мужчине, вероятно, получил бы большой пост в ФИФА
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в РПЛ пусть едет
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Ответ Ничего Смешного
А кто уголовник в зените?
руководство
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А мог бы орден получить, если бы отправлял фотки представителям своего пола. Европейские ценности))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Что за бред проецировать это все на Россию?Не представляю, чтобы у нас кто-то из футбольных функционеров додумался бы до такого.
Да ну, у нас кандидат в президенты перетрогал половину женских поп в думе. И ничего. Просто у нас женщины закаленые, для них такие фото не оскорбление, а инструмент насмешек и шантажа
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Ответ Okaka
в РПЛ пусть едет
Началось время попугаев)
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У них на парадах с открытыми причиндалами ходят, дети, женщины смотрят, флагами машут, а если на фото, это же такое оскарбление, тьфу ты европа мать её за ногу, спасибо господи что уберегаешь нас от этого
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Вот что игра за бчк делает с человеком
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Прошло уж столько лет, ФИФА вспоминает
Внезапный тот писюн
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Жду комментарий от дзюпы

Должен поддержать коллегу по разуму
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Капитан зенита, видео с пенисом снял и ничего....
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Ответ Дядя ТУРА
спортс, спасибо, что в этот раз без фото к новости
Скажи спасибо, что не Новиковс автор новости
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Ответ Mr. Sh.
Дзюба видео своего пениса на всю страну распространил, но его никто не дисквалифицировал.
Так подай в суд на него и заяву напиши, что видео Дзюбы принесло тебе сильные моральные страдания, если справку из больницы приложишь, будет плюс.
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Сталкинг))
"Короче, Меченый. Я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий — и мы в расчёте"
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Ответ Someone-else1980
В России бы капитанскую повязку дали... Или две...
Что за бред проецировать это все на Россию?Не представляю, чтобы у нас кто-то из футбольных функционеров додумался бы до такого.
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Ответ Северный болельщик
Если бы он отправил фото пениса другому мужчине, вероятно, получил бы большой пост в ФИФА
- он мне писюн показывал
- да не показывал
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Ответ AF
Надеюсь клубы рпл уже ведут переговоры с этим футболистом. У нас таких любят. Зенит или Спартак дерзайте!
он уже давно закончил
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Ответ Ничего Смешного
А кто уголовник в зените?
Дзюба видео своего пениса на всю страну распространил, но его никто не дисквалифицировал.
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Гуру за это же забанили на Спортсе?
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Написали бы с какой даты действует дисквалификация
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Почему эту грязь, не имеющую никакого отношения к футболу, упорно выкладывают дамы?! Портал становится каким-то женским журналом с сексуальной составляющей.
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Овермарсу придёт я убирать причину отстаренения😂, иначе будет безработным. Если серезьно придурок конечно
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С публикацией таких материалов sports надо как минимум на недельку прикрыть соответствующими организациями.
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В поддержку Овермарса предлагаю флэшмоб - всем отправить по дикпику на электронную почту ФИФА! Свободу дикпикам!
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Слишком маленький оказался…
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Автор сего извращения далеко не дама).
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"Слайды, слайды!"
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