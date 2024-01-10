Азмун, Манчини и Педро получили красные в конце дерби «Лацио» – «Рома». Бове бросили в голову бутылку с трибуны

Три игрока получили красные карточки в конце игры «Лацио» – «Рома».

Хозяева одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии – 1:0.

На 6-й добавленной минуте поле покинул вингер «Лацио» , получивший вторую желтую за то, что начал толкаться с после неудачной попытки отобрать у него мяч.

На 10-й добавленной был удален форвард «Ромы» , толкнувший Николо Ровеллу, который ударил его локтем. Вскоре получил вторую желтую и Манчини.

Следует отметить, что в середине второго тайма болельщики « » бутылкой попали в затылок уходившему с поля .

Матч обслуживала бригада судей под руководством Даниэле Орсато.

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