Азмун, Манчини и Педро получили красные в конце дерби «Лацио» – «Рома». Бове бросили в голову бутылку с трибуны

Теги Рома Лацио серия А Италия Кубок Италии дисквалификации судьи болельщики Педро Даниэле Орсато Сердар Азмун Джанлука Манчини Николо Ровелла Эдоардо Бове Футбол

Три игрока получили красные карточки в конце игры «Лацио» – «Рома».

Хозяева одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии – 1:0.

На 6-й добавленной минуте поле покинул вингер «Лацио» Педро, получивший вторую желтую за то, что начал толкаться с Джанлукой Манчини после неудачной попытки отобрать у него мяч.

На 10-й добавленной был удален форвард «Ромы» Сердар Азмун, толкнувший Николо Ровеллу, который ударил его локтем. Вскоре получил вторую желтую и Манчини.

Следует отметить, что в середине второго тайма болельщики «Лацио» бутылкой попали в затылок уходившему с поля Эдоардо Бове.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Даниэле Орсато.

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12 комментариев
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Огненное дерби, но футбол был так себе
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Хорошо что не Паредесу, тот бы 10 минут валялся, изображая смертные муки. А Бове молодчина, как мужчина себя повел.
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Уже представляю, как этот скандал будут смаковать на итальянском тв)
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А на что вообще влияют эти красные игрокам Ромы? Не смогут в следующем сезоне первый кубковый матч отыграть?
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Ответ TiNO
Хорошо что не Паредесу, тот бы 10 минут валялся, изображая смертные муки. А Бове молодчина, как мужчина себя повел.
Паредес иногда вообще как не от мира сего) самый бесполезный трансфер, как по мне... аж жаль.
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Какой дикий нелепый клуб мляцио. Не зря их любил дуче
+6
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Это дисква стадиона и техническое поражение, чуваки!
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Какое зверьё всё-таки в италии
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Ответ Direct free kick
Какой дикий нелепый клуб мляцио. Не зря их любил дуче
дуче за Болонью болел
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Ответ Bogdan Ermolaev
Паредес иногда вообще как не от мира сего) самый бесполезный трансфер, как по мне... аж жаль.
Очередная несправедливая победа мляцио. Никакого сарибола, одни отскоки
0
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0
Ответ Bogdan Ermolaev
А на что вообще влияют эти красные игрокам Ромы? Не смогут в следующем сезоне первый кубковый матч отыграть?
Не смогут.
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