Азмун, Манчини и Педро получили красные в конце дерби «Лацио» – «Рома». Бове бросили в голову бутылку с трибуны
Три игрока получили красные карточки в конце игры «Лацио» – «Рома».
Хозяева одержали победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии – 1:0.
На 6-й добавленной минуте поле покинул вингер «Лацио» Педро, получивший вторую желтую за то, что начал толкаться с Джанлукой Манчини после неудачной попытки отобрать у него мяч.
На 10-й добавленной был удален форвард «Ромы» Сердар Азмун, толкнувший Николо Ровеллу, который ударил его локтем. Вскоре получил вторую желтую и Манчини.
Следует отметить, что в середине второго тайма болельщики «Лацио» бутылкой попали в затылок уходившему с поля Эдоардо Бове.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Даниэле Орсато.
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