Рафинья об отсутствии индивидуальных призов за прошлый сезон: «Я заслужил гораздо большего. Рад за выдающийся сезон, но «Барселона» не выиграла ЛЧ»

Рафинья: я заслужил большего с точки зрения индивидуальных наград в прошлом.

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался по поводу неполучения индивидуальных наград по итогам игры в прошлом сезоне.

Бразилец занял пятую строчку в голосовании на «Золотой мяч».

«Честно говоря, думаю, что заслужил гораздо большего. Мы как команда не выиграли Лигу чемпионов .

Я не контролирую распределение индивидуальных наград. Я рад, что провел выдающийся сезон. Голосуют другие», – сказал Рафинья .