Рафинья об отсутствии индивидуальных призов за прошлый сезон: «Я заслужил гораздо большего. Рад за выдающийся сезон, но «Барселона» не выиграла ЛЧ»
Рафинья: я заслужил большего с точки зрения индивидуальных наград в прошлом.
Вингер «Барселоны» Рафинья высказался по поводу неполучения индивидуальных наград по итогам игры в прошлом сезоне.
Бразилец занял пятую строчку в голосовании на «Золотой мяч».
«Честно говоря, думаю, что заслужил гораздо большего. Мы как команда не выиграли Лигу чемпионов.
Я не контролирую распределение индивидуальных наград. Я рад, что провел выдающийся сезон. Голосуют другие», – сказал Рафинья.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18298 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости