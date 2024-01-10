Словакия хочет сыграть с Россией перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны («Матч ТВ»)

Теги Сборная России по хоккею с шайбой контрольные матчи Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика товарищеские матчи Зузана Чапутова Хоккей

Словакия хочет сыграть против сборной России перед чемпионатом мира.

По данным «Матч ТВ», Словакия хотела бы провести товарищеские игры со сборной России.

Словаки планируют провести один или несколько товарищеских матчей перед майским ЧМ‑2024, но ждут одобрения инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словакия выступит в одной группе с США, Германией, Швецией, Латвией, Францией, Казахстаном и Польшей.

Напомним, сборная России пропустит уже третий сезон на международном уровне.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно 🤔
+18
-1
+17
Верхушка власти сменилась ведь.
+15
-1
+14
Ответ Angry Dad
Хммм. Что бы это значило?
Пока, что источник, не заслуживающий доверия
+11
0
+11
Надо чтобы ветераны "Слована" письмо написали
+11
-2
+9
азазаза все решает президент от лампочки в подъезде до футбола

Аааааа стоп это же не про Россию, а европейскую Словакию, а значит таких комментариев здесь не будет по либеральной спортсовской традиции
+17
-10
+7
В переговорах лично принимал участие Лукашенко
+9
-3
+6
Ждем заявление от УАФ.
+9
-4
+5
с Россией 25?
+5
-1
+4
словакия сыграет с россией, а в чехии подавятся пивом
+4
0
+4
Ответ Сергей Кубасов
Президент не менялся, она как была так и осталась русофобом
А там президент не имеет реальной власти. Это парламентская Республика
+5
-1
+4
Зная уровень внутреннего чемпионата и доброжелательное отношение словаков к россиянам и России в целом (не чехов) , то верю на все 100 в достоверность информации .
+3
0
+3
Ну вот, пришли во власть нормальные пацаны и всё наладилось.
+2
0
+2
Президент Словакии Зузана - большая подруга Зеленского.
Сомневаюсь, мягко говоря, что она одобрит проведение такого матча
+2
0
+2
там вроде у власти адекватный тип встал, который за отношения с Россией
+4
-2
+2
Отличная новость .
+3
-1
+2
Ответ igorrado@yandex.ru
Фицо - премьер. А президент - ярая сторонница Украины
так республика парламентская, а не президентская
у нее полномочий не особенно много
+1
0
+1
Ответ Всеволод Бобров
там вроде у власти адекватный тип встал, который за отношения с Россией
Фицо - премьер.
А президент - ярая сторонница Украины
+1
0
+1
Хммм. Что бы это значило?
+4
-3
+1
У них хотя бы бутсы то свои есть?
+3
-2
+1
очень тупая утка
половина состава сборной словакии играет в чемпионате чехии, ещё двое в чемпионате швеции.
+1
-1
0
Там власть сменилась.
Они отказались от помощи Украины.
Теперь можно турнир на четверых:
Россия, Беларусь, Казахстан и Словакия)
+2
-2
0
А чё нет? Российская сборная не обременена тяжким расписанием, и как спарринг партнёр вполне себе отличная. Другое дело, что и не побрезгуют, словаки. Это типично для запада, кабы выгода была, идейных там практически нет.
0
0
0
Ответ Лирой Дженкинс
так республика парламентская, а не президентская у нее полномочий не особенно много
В новости ведь написано, что потребуется одобрение именно президента, а не премьера.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий