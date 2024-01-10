Словакия хочет сыграть с Россией перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны («Матч ТВ»)

Словакия хочет сыграть против сборной России перед чемпионатом мира.

По данным «Матч ТВ», хотела бы провести товарищеские игры со сборной России.

Словаки планируют провести один или несколько товарищеских матчей перед майским ЧМ‑2024, но ждут одобрения инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словакия выступит в одной группе с США, Германией, Швецией, Латвией, Францией, Казахстаном и Польшей.

Напомним, сборная России пропустит уже третий сезон на международном уровне.