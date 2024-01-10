Словакия хочет сыграть с Россией перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны («Матч ТВ»)
Словакия хочет сыграть против сборной России перед чемпионатом мира.
По данным «Матч ТВ», Словакия хотела бы провести товарищеские игры со сборной России.
Словаки планируют провести один или несколько товарищеских матчей перед майским ЧМ‑2024, но ждут одобрения инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словакия выступит в одной группе с США, Германией, Швецией, Латвией, Францией, Казахстаном и Польшей.
Напомним, сборная России пропустит уже третий сезон на международном уровне.
Аааааа стоп это же не про Россию, а европейскую Словакию, а значит таких комментариев здесь не будет по либеральной спортсовской традиции
Сомневаюсь, мягко говоря, что она одобрит проведение такого матча
у нее полномочий не особенно много
А президент - ярая сторонница Украины
половина состава сборной словакии играет в чемпионате чехии, ещё двое в чемпионате швеции.
Они отказались от помощи Украины.
Теперь можно турнир на четверых:
Россия, Беларусь, Казахстан и Словакия)