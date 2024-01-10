ФХР сообщила, что товарищеский матч России и Словакии не состоится в этом сезоне: «В следующем диалог будет продолжен»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Словакии по хоккею ТАСС Хоккей

Товарищеский матч между Россией и Словакией в этом сезоне не состоится.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

«У Федерации хоккея России идет диалог с Федерацией хоккея Словакии. В текущем сезоне матчей точно не будет, так как календарь словацкой сборной перед чемпионатом мира уже сформирован. В следующем сезоне диалог будет продолжен», – сообщили в ФХР.

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9 комментариев
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По сути, словаки не явились, можно засчитать им технарь и победу в послужной список тренера сборной.
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А кто то думал что матч будет?
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Быстро вопросик порешали
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Интересно комментарий словацкой хок федерации послушать.
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Абсолютно все равно.
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Испугались тренерского гения, рулевого РЕД МАШИН!!!1
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Словаки вообще об этой теме слышали?
Не удивлюсь если ФХР с пранкерами два года разговаривает.
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На офицыальном сайте федерации хоккея Словакии написали что матч прорабатывается и пройдет в следующем сезоне.
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В следующем сезоне матч со Словакией нужно проводить на новых территориях России в Донецке.
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