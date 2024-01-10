ФХР сообщила, что товарищеский матч России и Словакии не состоится в этом сезоне: «В следующем диалог будет продолжен»

Товарищеский матч между Россией и Словакией в этом сезоне не состоится.

Ранее сообщалось, что сборная хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны.

«У Федерации хоккея России идет диалог с Федерацией хоккея Словакии. В текущем сезоне матчей точно не будет, так как календарь словацкой сборной перед чемпионатом мира уже сформирован. В следующем сезоне диалог будет продолжен», – сообщили в ФХР.