Аделаида (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Калинской, В. Кудерметова – с Александровой, Павлюченкова – с Синяковой
Дарья Касаткина сыграет с Анной Калинской во втором круге в Аделаиде.
Вероника Кудерметова встретится с Екатериной Александровой, Анастасия Павлюченкова – с Катериной Синяковой.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
8 – 13 января 2024
WTA 500
Призовой фонд – 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 10 января, 05.00
- Дата проведения
- 10 января, 08.30
- Дата проведения
- 10 января, 10.00
- Дата проведения
- 10 января, 03.30
- Дата проведения
- 10 января, 05.30
- Дата проведения
- 10 января, 07.00
- Дата проведения
- 10 января, 07.00
- Дата проведения
- 10 января, 12.30