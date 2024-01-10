Аделаида (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Калинской, В. Кудерметова – с Александровой, Павлюченкова – с Синяковой

Дарья Касаткина сыграет с Анной Калинской во втором круге в Аделаиде.

Вероника Кудерметова встретится с Екатериной Александровой, Анастасия Павлюченкова – с Катериной Синяковой.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

8 – 13 января 2024

WTA 500

Призовой фонд – 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг