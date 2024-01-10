Аделаида (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Калинской, В. Кудерметова – с Александровой, Павлюченкова – с Синяковой

Теги результаты WTA Adelaide International Теннис

Дарья Касаткина сыграет с Анной Калинской во втором круге в Аделаиде.

Вероника Кудерметова встретится с Екатериной Александровой, Анастасия Павлюченкова – с Катериной Синяковой.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

8 – 13 января 2024

WTA 500

Призовой фонд – 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
10 января, 05.00
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Анна Калинская (Россия)
Дата проведения
10 января, 08.30
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
10 января, 10.00
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
10 января, 03.30
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия) Ана Богдан (Румыния)
Дата проведения
10 января, 05.30
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
10 января, 07.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Таунсенд (США) Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
10 января, 07.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Кристина Букша (Испания)
Дата проведения
10 января, 12.30
Онлайн матча
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