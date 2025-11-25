Алаев, Митрофанов, Зырянов и Леонченко внесены в базу «Миротворца»
Президент РПЛ Александр Алаев внесен в базу «Миротворца».
Президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов включены в базу «Миротворца», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Также в базу внесен бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
