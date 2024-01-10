«Локомотив» объявил о подписании Салтыкова. Хавбек останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона

«Локомотив» объявил о трансфере Никиты Салтыкова.

Полузащитник « » подписал соглашение, действующее до января 2028 года. присоединится к «Локомотиву» летом 2024 года – до конца текущего сезона он останется в самарском клубе на правах аренды.

Сообщалось, что « » заплатит за Салтыкова 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные составят 100 миллионов. «Крылья Советов» получат 20% от перепродажи хавбека.

В текущем сезоне Салтыков отметился 4 голами и 4 ассистами в 17 матчах Мир . Статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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