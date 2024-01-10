«Локомотив» объявил о подписании Салтыкова. Хавбек останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона
«Локомотив» объявил о трансфере Никиты Салтыкова.
Полузащитник «Крыльев Советов» подписал соглашение, действующее до января 2028 года. Салтыков присоединится к «Локомотиву» летом 2024 года – до конца текущего сезона он останется в самарском клубе на правах аренды.
Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Салтыкова 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные составят 100 миллионов. «Крылья Советов» получат 20% от перепродажи хавбека.
В текущем сезоне Салтыков отметился 4 голами и 4 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ. Статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.
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Зато 1-2 млн евро уходит агентам, те свое получат
Мда, за копейки переходит, жаль
Еще после сезона в Акроне были новости летом, что в Локо перейдёт
Клуб не удивляет, но удивляют копейки за такого игрока
Жаль пацана, такие как Андреев губят карьеры футболистам, наваривая с них агентские.
Потом в Спартаке сменилось руководство и Паша своих начал пристраивать в Локо.
После этого никто из КС уже 1,5 года в Спартак не едет и не поедет. И никакого нелеквида не было.
Все игроки: Соболев, Прутцев, Зиньковский, Чернов - пришлись ко двору.
Больше похоже на распил