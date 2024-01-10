«Локомотив» объявил о подписании Салтыкова. Хавбек останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Никита Салтыков Футбол

«Локомотив» объявил о трансфере Никиты Салтыкова.

Полузащитник «Крыльев Советов» подписал соглашение, действующее до января 2028 года. Салтыков присоединится к «Локомотиву» летом 2024 года – до конца текущего сезона он останется в самарском клубе на правах аренды.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Салтыкова 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные составят 100 миллионов. «Крылья Советов» получат 20% от перепродажи хавбека.

В текущем сезоне Салтыков отметился 4 голами и 4 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ. Статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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38 комментариев
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Ответ ks-1993
изменник, предатель, Иуда. У Локомотива видимо больше брать игроков неоткуда
Кому изменил? Паше Андрееву, который привез все Чертаново в Самару, а теперь раскидывает этих же пацанов по Москве и Питеру? Без обид, но нынешние Крылья - это агентская прослойка, там предавать нечего.
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Удачи, Никита!
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300 тыс долл или сколько
Зато 1-2 млн евро уходит агентам, те свое получат

Мда, за копейки переходит, жаль
Еще после сезона в Акроне были новости летом, что в Локо перейдёт
Клуб не удивляет, но удивляют копейки за такого игрока
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Меня поражает как после очередного трансфера самарцы удивляются что их игроки по факту принадлежат Андрееву.
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Ответ madjer163
Гениальная продажа , кто такие условия подписывал с игроком ? Они за копейки урвали Глушенкова и Пиняева, нет слов просто
Агент больше половины игроков Крыльев -Андреев. Он дружен с руководством Локомотива. А особый неликвид впаривает по приятельски мясу.
+8
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Гениальная продажа , кто такие условия подписывал с игроком ? Они за копейки урвали Глушенкова и Пиняева, нет слов просто
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Аферисты
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У него тоже агент Павел Андреев, да?

Жаль пацана, такие как Андреев губят карьеры футболистам, наваривая с них агентские.
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Салтыкова клевая!
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Ответ Камбоджа Иванов
Сергеев уже попрощался с футболом на скамейке Зенита, а, хотя, погодите... Он уже стал чемпионом, в соло вытащив несколько матчей Зениту, даже по игре заметно насколько он подтянул свой уровень и техническую оснащённость. Может дело в самом игроке? Если он пашет, то он растёт, а если он вкусил кайф от зарплаты, то и футбол ему больше не нужен. Индивидуально, нельзя за всех говорить.
Эти товарищи твердят, что Локо уже сгубил Сарвели и Пиняева. Почему то умалчивают, что Сарвели сдулся еще в Сочи, а Глушенков наоборот прибавил в Локомотиве. Да и тот же Пиняев возможно синдром второго сезона переживает. При том сами внаглую раздербанили Чертаново, а теперь так истерично ведут себя, будто это доморощенные самарцы, в которых Крылья душенку свою вложили и много лет работали с ними в собственной академии.
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Ответ madjer163
Гениальная продажа , кто такие условия подписывал с игроком ? Они за копейки урвали Глушенкова и Пиняева, нет слов просто
а за сколько кс их всех получил? напомни пожалуйста)
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Ответ Честный контроль
Агент больше половины игроков Крыльев -Андреев. Он дружен с руководством Локомотива. А особый неликвид впаривает по приятельски мясу.
Зиньковский и Пруцев не хуже Глушенкова и Пиняева. Хорошие игроки по меркам РПЛ. А Чернов и Сарвели - это весьма средние паспорта.
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Ответ Caniball
Я каждый раз про это пишу. Но люди каждый раз этому удивляются) Наивные)) КС - площадка для раскрутки и распила на игроках. Сам клуб почти ничего не получает с продажи. Раньше в Спартак все продавалось. Последний трансфер - Зиньковский. Теперь все ликвидное - поехало в Локо.
Причём не так давно брали пачку игроков из Чертаново, включая тренера. Почему они решили что Андреев поступит с Крыльями по другому?
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Ответ Камбоджа Иванов
Кому изменил? Паше Андрееву, который привез все Чертаново в Самару, а теперь раскидывает этих же пацанов по Москве и Питеру? Без обид, но нынешние Крылья - это агентская прослойка, там предавать нечего.
теперь Локомотив я так понимаю становится прослойкой?
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Ответ Честный контроль
Агент больше половины игроков Крыльев -Андреев. Он дружен с руководством Локомотива. А особый неликвид впаривает по приятельски мясу.
Сарвели, кстати, хоть и не из КС, а из Сочи - тоже от Андреева приехал. Вот где нелеквид натуральный.
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Ответ Честный контроль
Агент больше половины игроков Крыльев -Андреев. Он дружен с руководством Локомотива. А особый неликвид впаривает по приятельски мясу.
Все сливки раньше собирал Спартак.
Потом в Спартаке сменилось руководство и Паша своих начал пристраивать в Локо.
После этого никто из КС уже 1,5 года в Спартак не едет и не поедет. И никакого нелеквида не было.
Все игроки: Соболев, Прутцев, Зиньковский, Чернов - пришлись ко двору.
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Ответ King_X
300 тыс долл или сколько Зато 1-2 млн евро уходит агентам, те свое получат Мда, за копейки переходит, жаль Еще после сезона в Акроне были новости летом, что в Локо перейдёт Клуб не удивляет, но удивляют копейки за такого игрока
И правда сумма смешная
Больше похоже на распил
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Ответ salas
Салтыкова клевая!
Попка норм 🍑
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Ответ Тыр Пырыч
Прощай ФУТБОЛист
Сергеев уже попрощался с футболом на скамейке Зенита, а, хотя, погодите... Он уже стал чемпионом, в соло вытащив несколько матчей Зениту, даже по игре заметно насколько он подтянул свой уровень и техническую оснащённость. Может дело в самом игроке? Если он пашет, то он растёт, а если он вкусил кайф от зарплаты, то и футбол ему больше не нужен. Индивидуально, нельзя за всех говорить.
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Какой топовый менеджмент у Локо) Это не Зенит, скупающий бразилов. Тут грамотная работа по ограблению Крыльев. Кто там следующий: Ежов, Ломаев, Солдатенков? Круто работают
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Крылья хорошая команда,для обкадки молодых игроков.Надеюсь на этом и деньги для клуба зарабртывают.
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прикол, конечно. сам игрок стоит в три раза дешевле чем агентские. сразу видно, всё кристально чисто
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Тёзка. Добро пожаловать в команду!
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