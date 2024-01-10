Александр Тихонов: «Норвежцев я просто ненавижу. Самая скупердяйская, профашистская нация»

Александр Тихонов назвал норвежцев «скупердяйской и профашистской нацией».

– экс-глава Союза биатлонистов России (возглавлял с 1996 по 2008 годы).

«Однажды у президента их федерации был день рождения. Я подарил ему литровую бутылку водки, новое портмоне, положил туда 500 евро. У россиян есть примета – дарить пустой кошелек стыдно.

Через день он прибежал, говорит: «Вы что, хотели меня подкупить?» Хорошо, что был переводчик, я ответил: «Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку». Он говорит: «Я и водку могу принести». Но так и не принес, хотя кошелек вернул.

Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы (VIP-шатры – Sports.ru) Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Одни скандинавы ничего не накрывали.

Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в . Тогда господин сказал, что они не делают ВИП, потому что в Норвегии все дорого.

Но, чтобы вы знали, лет сорок назад фонд развития будущих поколений Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. Плюс норвежцы – спекулянты. У них сухой закон, но есть магазины, в которых бутылка водки стоит 50 долларов. Бери сколько хочешь.

Я сказал, что ставлю вопрос на голосование: если на Кубке мира в Норвегии не будет ВИПа, мы готовы принять соревнование в России. Он сделал 20-минутный перерыв, после чего пришел президент Федерации биатлона Норвегии и сказал, что ВИП будет.

За что они меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

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