Александр Тихонов: «Норвежцев я просто ненавижу. Самая скупердяйская, профашистская нация»
Александр Тихонов назвал норвежцев «скупердяйской и профашистской нацией».
Тихонов – экс-глава Союза биатлонистов России (возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы).
«Однажды у президента их федерации был день рождения. Я подарил ему литровую бутылку водки, новое портмоне, положил туда 500 евро. У россиян есть примета – дарить пустой кошелек стыдно.
Через день он прибежал, говорит: «Вы что, хотели меня подкупить?» Хорошо, что был переводчик, я ответил: «Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку». Он говорит: «Я и водку могу принести». Но так и не принес, хотя кошелек вернул.
Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы (VIP-шатры – Sports.ru) Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Одни скандинавы ничего не накрывали.
Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в Норвегии. Тогда господин Андерс Бессеберг сказал, что они не делают ВИП, потому что в Норвегии все дорого.
Но, чтобы вы знали, лет сорок назад фонд развития будущих поколений Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. Плюс норвежцы – спекулянты. У них сухой закон, но есть магазины, в которых бутылка водки стоит 50 долларов. Бери сколько хочешь.
Я сказал, что ставлю вопрос на голосование: если на Кубке мира в Норвегии не будет ВИПа, мы готовы принять соревнование в России. Он сделал 20-минутный перерыв, после чего пришел президент Федерации биатлона Норвегии и сказал, что ВИП будет.
За что они меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.
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Особенно умиляет пробег по фактам: "у них сухой закон, но есть магазины, где можно купить." Так может это не сухой закон, а ограничение на свободное распространение алкоголя, что управляющим спортивной организацией должно поощряться.
Следующий факт: "у них много денег отложено для будущих поколений, а нам не могут налить, так как дорого всё в Норвегии". Так может этот фонд и не для вас, и не для них, а для будущих поколений.
чехия и словакия- бедные страны?) норвегия обеспечила достойную жизнь нескольким будущим поколениям, а рф обеспечила виллами и дворцами олигархов!)
Старый фашист