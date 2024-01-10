Александр Тихонов: «Норвежцев я просто ненавижу. Самая скупердяйская, профашистская нация»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Андерс Бессеберг Союз биатлонистов Норвегии Биатлон

Александр Тихонов назвал норвежцев «скупердяйской и профашистской нацией».

Тихонов – экс-глава Союза биатлонистов России (возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы).

«Однажды у президента их федерации был день рождения. Я подарил ему литровую бутылку водки, новое портмоне, положил туда 500 евро. У россиян есть примета – дарить пустой кошелек стыдно.

Через день он прибежал, говорит: «Вы что, хотели меня подкупить?» Хорошо, что был переводчик, я ответил: «Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку». Он говорит: «Я и водку могу принести». Но так и не принес, хотя кошелек вернул.

Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы (VIP-шатры – Sports.ru) Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Одни скандинавы ничего не накрывали.

Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в Норвегии. Тогда господин Андерс Бессеберг сказал, что они не делают ВИП, потому что в Норвегии все дорого.

Но, чтобы вы знали, лет сорок назад фонд развития будущих поколений Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. Плюс норвежцы – спекулянты. У них сухой закон, но есть магазины, в которых бутылка водки стоит 50 долларов. Бери сколько хочешь.

Я сказал, что ставлю вопрос на голосование: если на Кубке мира в Норвегии не будет ВИПа, мы готовы принять соревнование в России. Он сделал 20-минутный перерыв, после чего пришел президент Федерации биатлона Норвегии и сказал, что ВИП будет.

За что они меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

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48 комментариев
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Поднял вой из-за шатров с водкой для випов, помнит об этом годами, но скупердяи норвежцы.
+77
-2
+75
И кто же после таких слов фашист?
+66
-6
+60
Не дали прибухнуть старому алкашу - повод обвинять всю нацию поголовно.
Особенно умиляет пробег по фактам: "у них сухой закон, но есть магазины, где можно купить." Так может это не сухой закон, а ограничение на свободное распространение алкоголя, что управляющим спортивной организацией должно поощряться.
Следующий факт: "у них много денег отложено для будущих поколений, а нам не могут налить, так как дорого всё в Норвегии". Так может этот фонд и не для вас, и не для них, а для будущих поколений.
+51
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+49
Какое же г…. постоянно лезет из старых совков
+33
0
+33
Дед флягой свистит .
+17
-1
+16
Профашистская . Норвегия😂😂😂 смешно звучит от человека, поддерживающего нацистский режим
+21
-6
+15
Поэтому в Норвегии уровень жизни высокий,что умеют считать деньги.
+13
-1
+12
Классическая шиза Тихонова про норвежцев. Наслаждаемся😂
+12
-1
+11
водка для данного примитивного персонажа с аторофированным мини-мозгом превыше всего!) по крайней мере, такой вывод напрашивается!)
чехия и словакия- бедные страны?) норвегия обеспечила достойную жизнь нескольким будущим поколениям, а рф обеспечила виллами и дворцами олигархов!)
+11
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+10
Этого человека нужно лечить.Много лет, б….ь, лечить
Старый фашист
+12
-3
+9
Феерический идиот
+9
-1
+8
чет я вообще не понял претензии. фашисты и скупердяи, потому что нет вип шатров и водка дорогая? апелляция к фонду развития будущих поколений вообще ни к чему. он на то и фонд развития поколений, чтобы не тратить его на вип шатры на турнирах егерей xD
+7
0
+7
Стараюсь сторонится таких людей, которые по паре случаев делают выводы про всю нацию, это нацизмом попахивает.
+8
-1
+7
Короче, шляпа просто хотел бесплатно бухнуть отдельно от плебса. Ему сказали, чтоб бухал сколько влезет, но за свои (т.е. за счёт СБР), 50 баксов бутылка. Ну и не фашисты они после такого?
+6
0
+6
Кругом Тихонова одни мерзкие фашисты, так и расстрелял бы их вместе с детьми без суда и следствия, ведь понятно, что они все геи, лесбиянки и трансвеститы, раз не накрывают стол и выпить не наливают.
+8
-2
+6
Полоумный
+5
0
+5
Но не забывайте что фашисты это весь Запад,т.к ненавидят россиян.
+5
0
+5
Ответ selso99
Поднял вой из-за шатров с водкой для випов, помнит об этом годами, но скупердяи норвежцы.
порвался с того, что бутылку не вернули, а она 50 евро в магазине стоит, они скупердяи лол
+5
0
+5
Санитаров митеру шляпе
+4
0
+4
Что заработали, то и потратили, если не заработали от спонсоров и рекламы на випы, зачем их делать. Тем более как обычно в России за счёт государства и госкомпаний.
+4
0
+4
Ответ spartakgorky
Стараюсь сторонится таких людей, которые по паре случаев делают выводы про всю нацию, это нацизмом попахивает.
дело в том, что в его пассаже норвежцы наоборот абсолютно положительны
+5
-1
+4
как-то неразборчиво. возможно водку Тихонову тоже вернули.
+4
0
+4
Ответ Ярик01
Что заработали, то и потратили, если не заработали от спонсоров и рекламы на випы, зачем их делать. Тем более как обычно в России за счёт государства и госкомпаний.
Не государства, а за счёт налоплательщиков, так точнее будет дружище
+3
0
+3
Про Нансена и Поволжье он не читал. А так да, скупердяи. Ни дворцов, ни ВИПов. Где кортежи из Роллс-Ройсов и Бугатти? Нищеброды
+5
-2
+3
Тихонов - не прошлое. Тихонов - будущее. (Думаю, кому надо, тот понял).
+4
-1
+3
Расстроился что не поел бутербродов с красной икрой?
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До чего же мерzкий тип...
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Положил в лопатник 500 евро, а скупердяи норвежцы? 🤣🤣🤣
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0
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Они то да, фашисты.. А как, простите, называется организатор заказного убийства политического деятеля?..
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-1
+2
«Зиг хай» - добавил Тихлер
+3
-2
+1
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