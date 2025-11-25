Аморим про «МЮ»: «Опасаюсь возвращения настроений прошлого сезона – это беспокоит больше всего. Футболисты стараются, но нам нужно быть лучше»

Рубен Аморим: опасаюсь возвращения настроений прошлого сезона.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался после поражения от «Эвертона » (0:1) в матче АПЛ .

Манкунианская команда проиграла впервые за шесть игр.

«Я опасаюсь возвращения настроений прошлого сезона – это меня беспокоит больше всего. Нам нужно работать вместе, и мы будем работать вместе. Футболисты стараются, но нам нужно быть лучше», – сказал Рубен Аморим .

