Осимхен – агенту Хвичи о том, что форвард переедет в Саудовскую Аравию летом: «Ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения»
Виктор Осимхен резко высказался в адрес агента Хвичи Кварацхелии.
Ранее Мамука Джугели заявил, что форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с «Наполи».
«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Идиот! Не упоминай мое имя!» – написал Осимхен в сторис.
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Осталось начать бить по своим воротам, чтобы чужие вратари боялись.
(к/ф "Спасские ворота")