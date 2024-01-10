Осимхен – агенту Хвичи о том, что форвард переедет в Саудовскую Аравию летом: «Ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения» 

Теги серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Мамука Джугели брань контент Футбол

Виктор Осимхен резко высказался в адрес агента Хвичи Кварацхелии.

Ранее Мамука Джугели заявил, что форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с «Наполи».

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Идиот! Не упоминай мое имя!» – написал Осимхен в сторис.

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20 комментариев
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Дорогого Мамуку посадили на бубуку
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Началась новая Санта Барбара в Наполи. Главные режиссер и продюсер - Мамука Кусок Дерьма и Аурелио де Лаурентис
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Да это жёстко!
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Осимхен стал футбольным психопатом. Устроил бойкот из-за клубного тиктока, сжёг лазерами агента одноклубника.

Осталось начать бить по своим воротам, чтобы чужие вратари боялись.
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значит переедет
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Хвичи надо менять агента. С Мамукай может и карьеру похоронить
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Ну вот хоть кто то вспомнил об этих футболистах, а то на поле они ничего не показывают, хоть скандал на пустом месте создали.
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Откуда у грузинской нищеты всегда такое чсв и самомнение?:))
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Ответ ddddan 2
если агент несёт откровенную ересь,почему бы его не счежь?
Согласен. Мне в целом нравится такой стиль поведения, а то топ футболисты обычно аморфны до жути в своих высказываниях и действиях. Поэтому на фоне них Осимхен вообще псих :)
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Ответ Фарид Харисов
Осимхен стал футбольным психопатом. Устроил бойкот из-за клубного тиктока, сжёг лазерами агента одноклубника. Осталось начать бить по своим воротам, чтобы чужие вратари боялись.
если агент несёт откровенную ересь,почему бы его не счежь?
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Агент неправ, но этот нигерийский герой кампанской деревни реально думает, что он Мбаппе и у него фляга свистит со всеми так общаться и обращаться
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Коротко и ясно)
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Осимхен станет звездой АПЛ, куича через пару лет поедет в Бохум:))
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"Высокие... Высокие отношения!!"

(к/ф "Спасские ворота")
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Правильно сказал, нечего за счет других, своему футболисту цену набивать
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Скоро извинится
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Молодец Виктор!
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