Осимхен – агенту Хвичи о том, что форвард переедет в Саудовскую Аравию летом: «Ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения» 

Виктор Осимхен резко высказался в адрес агента Хвичи Кварацхелии.

Ранее Мамука Джугели заявил, что форвард переедет летом в Саудовскую Аравию, несмотря на продление контракта с «Наполи».

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Идиот! Не упоминай мое имя!» – написал в сторис.

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