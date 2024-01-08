Чемпионат Европы-2024. Хазе и Володин, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Метелкина и Берулава покажут короткие программы

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10 января на чемпионате Европы пары выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Пары

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko. 

Участники

София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)

Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания)

Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позднее.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин 

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