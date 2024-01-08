Чемпионат Европы-2024. Хазе и Володин, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Метелкина и Берулава покажут короткие программы
10 января на чемпионате Европы пары выступят с короткими программами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Пары
Короткая программа
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Участники
София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)
Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания)
Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позднее.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин