Чемпионат Европы-2024. Сяо Хим Фа, Риццо, Эгадзе, Васильев, Франджипани, Аймо, Бричги, Литвинцев выступят с короткими программами

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10 января на чемпионате Европы мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18.15 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Участники

Федор Читипаховян (Армения)

Маурицио Цандрон (Австрия)

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Александр Златков (Болгария)

Яри Кесслер (Хорватия)

Георгий Рештенко (Чехия)

Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

Александр Селевко (Эстония)

Михаил Селевко (Эстония)

Макар Сунцев (Финляндия)

Кевин Аймо (Франция)

Люк Экономидес (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Эдвард Эпплби (Великобритания)

Ника Эгадзе (Грузия)

Никита Старостин (Германия)

Александр Власенко (Венгрия)

Марк Городницкий (Израиль)

Габриэле Франджипани (Италия)

Николай Мемола (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Федор Кулиш (Латвия)

Денис Васильев (Латвия)

Давид Льютон-Брейн (Монако)

Владимир Самойлов (Польша)

Давид Седей (Словения) 

Лукас Бричги (Швейцария)

Адам Хагара (Словакия)

Габриэль Фолкессон (Швеция)

Андреас Нордебак (Швеция)

Бурак Демирбога (Турция)

Иван Шмуратко (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позднее. 

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

14 комментариев
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Хочется поболеть за Кевина, но нужен валидол. Сальто Хим Фа если не сильно накосячит заберет золото, думаю
+8
0
+8
За Маттео, Николая и Габриеле, и ещё за Лукаса. Успеха Нике, братьям Селевко, Кевину, Вове Литвинцеву. Андреасу Нордебаку справится с контентом. Нравится еще Люк Экономидис, ему тоже чисто откататься. Ну и Адаму победы. Хотя Маттео тоже неплохо было бы выиграть, но он после травмы вроде...
+6
0
+6
Пусть всё получится!
Удачи Адаму, Кевину, Лукасу и Нике
+5
0
+5
Ответ Юркин Клоп
Хочется поболеть за Кевина, но нужен валидол. Сальто Хим Фа если не сильно накосячит заберет золото, думаю
Даже если сильно накосячит, скорее всего заберёт золото
+4
0
+4
Ответ Мороженко
Даже если сильно накосячит, скорее всего заберёт золото
Если у кого то не случится прокат жизни, да, наверное
+3
0
+3
Ответ vb2c2sshnk
А где парень из Казахстана??? Кажется Михаил
На ЧЧК поедет
+3
0
+3
Адаму надо Европу брать!
+2
0
+2
Ответ vb2c2sshnk
А разве нельзя и там и там ?
Нет, тут надо определяться, на чьей ты стороне
+1
0
+1
Ответ vb2c2sshnk
А где парень из Казахстана??? Кажется Михаил
Казахстан же не в Европе.
+1
0
+1
А где парень из Казахстана??? Кажется Михаил
0
0
0
Ответ PakSonOk
На ЧЧК поедет
А разве нельзя и там и там ?
0
0
0
Ответ vb2c2sshnk
А где парень из Казахстана??? Кажется Михаил
На ЧЧК поедет
0
0
0
Ответ Юркин Клоп
Нет, тут надо определяться, на чьей ты стороне
Жаль мог бы за 3 место побороться
0
0
0
Ответ PakSonOk
На ЧЧК поедет
Политически Казахстан - государство Центральной Азии, хоть и имеет небольшую европейскую часть.
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