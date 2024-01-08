Чемпионат Европы-2024. Сяо Хим Фа, Риццо, Эгадзе, Васильев, Франджипани, Аймо, Бричги, Литвинцев выступят с короткими программами
10 января на чемпионате Европы мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Участники
Федор Читипаховян (Армения)
Маурицио Цандрон (Австрия)
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Александр Златков (Болгария)
Яри Кесслер (Хорватия)
Георгий Рештенко (Чехия)
Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
Александр Селевко (Эстония)
Михаил Селевко (Эстония)
Макар Сунцев (Финляндия)
Кевин Аймо (Франция)
Люк Экономидес (Франция)
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Эдвард Эпплби (Великобритания)
Ника Эгадзе (Грузия)
Никита Старостин (Германия)
Александр Власенко (Венгрия)
Марк Городницкий (Израиль)
Габриэле Франджипани (Италия)
Николай Мемола (Италия)
Маттео Риццо (Италия)
Федор Кулиш (Латвия)
Денис Васильев (Латвия)
Давид Льютон-Брейн (Монако)
Владимир Самойлов (Польша)
Давид Седей (Словения)
Лукас Бричги (Швейцария)
Адам Хагара (Словакия)
Габриэль Фолкессон (Швеция)
Андреас Нордебак (Швеция)
Бурак Демирбога (Турция)
Иван Шмуратко (Украина)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позднее.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин
Удачи Адаму, Кевину, Лукасу и Нике