Моуринью про 0:1 с «Лацио»: «Рома» проиграла из-за современного пенальти. Судья был в 3 метрах и ничего не дал, но ВАР видит минимальный контакт и шоу от игрока – и дает»

Жозе Моуринью недоволен пенальти, с которого «Лацио» забил «Роме» (1:0).

На 48-й минуте защитник «Ромы» снизу ударил по ноге тянущегося к мячу форварда . Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

«Мне казалось, что в первом тайме мы больше проявляли свой характер, были хорошо подготовлены, но все меняется, когда вы теряете . Без него нет связи между атакой и защитой, уровень мастерства падает.

Проигрывать дерби всегда больно. У нас серьезные трудности, мы постоянно с ними боремся и при этом в последних матчах очень хорошо сыграли с «Наполи», заслуживали большего с «Ювентусом» и «Аталантой».

Сегодня мы проиграли из-за того, что я назову пенальти, подходящим для современного футбола. Это такой одиннадцатиметровый, который судья, находящийся в трех метрах от эпизода не дает, но дает ВАР. Именно так судьям говорят себя вести. 20-30 лет назад футболисты не стали бы падать так, как делают это сейчас.

Пенальти должен считаться крайней мерой. Судья был прав, решив не назначать его, но он мало что может сделать, когда тот, кто находится у экрана, подзывает его из-за минимального контакта, сопровождающегося шоу в исполнении футболиста.

Я не хочу сказать, что это не пенальти, но ситуация такова.

Исторически сложилось так, что топ-судья анализирует все стороны игры, но матч заканчивается, когда одна из команд открывает счет, потому что Орсато играть не дает.

Мы проиграли дерби, и это ложится на нас и наших потрясающих фанатов тяжким грузом, но надо двигаться вперед. Чудовищная серия матчей завершится в воскресенье встречей с «Миланом», и впервые за долгое время у нас будет целая неделя на восстановление», – сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер «Ромы».

Изображение: кадр из трансляции Arena Sport 2 Premium

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