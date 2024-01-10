Моуринью про 0:1 с «Лацио»: «Рома» проиграла из-за современного пенальти. Судья был в 3 метрах и ничего не дал, но ВАР видит минимальный контакт и шоу от игрока – и дает»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия Кубок Италии судьи Даниэле Орсато Пауло Дибала видеоповторы Валентин Кастельянос Дин Хейсен Футбол

Жозе Моуринью недоволен пенальти, с которого «Лацио» забил «Роме» (1:0).

На 48-й минуте защитник «Ромы» Дин Хейсен снизу ударил по ноге тянущегося к мячу форварда Валентина Кастельяноса. Главный судья Даниэле Орсато, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый.

«Мне казалось, что в первом тайме мы больше проявляли свой характер, были хорошо подготовлены, но все меняется, когда вы теряете Дибалу. Без него нет связи между атакой и защитой, уровень мастерства падает.

Проигрывать дерби всегда больно. У нас серьезные трудности, мы постоянно с ними боремся и при этом в последних матчах очень хорошо сыграли с «Наполи», заслуживали большего с «Ювентусом» и «Аталантой».

Сегодня мы проиграли из-за того, что я назову пенальти, подходящим для современного футбола. Это такой одиннадцатиметровый, который судья, находящийся в трех метрах от эпизода не дает, но дает ВАР. Именно так судьям говорят себя вести. 20-30 лет назад футболисты не стали бы падать так, как делают это сейчас.

Пенальти должен считаться крайней мерой. Судья был прав, решив не назначать его, но он мало что может сделать, когда тот, кто находится у экрана, подзывает его из-за минимального контакта, сопровождающегося шоу в исполнении футболиста.

Я не хочу сказать, что это не пенальти, но ситуация такова.

Исторически сложилось так, что топ-судья анализирует все стороны игры, но матч заканчивается, когда одна из команд открывает счет, потому что Орсато играть не дает.

Мы проиграли дерби, и это ложится на нас и наших потрясающих фанатов тяжким грузом, но надо двигаться вперед. Чудовищная серия матчей завершится в воскресенье встречей с «Миланом», и впервые за долгое время у нас будет целая неделя на восстановление», – сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер «Ромы».

Изображение: кадр из трансляции Arena Sport 2 Premium

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20 комментариев
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Жозе, прийди в себя. Рома проиграла по делу. Весь матч - пасы назад, несуразные передачи и подачи, огромное количество брака в передачах...и полторы опасные атаки за 97 минут. Так матчи, тем более дерби, не выигрывают.
+19
-3
+16
Пенальти 100%
+13
-3
+10
Это уже деменция, Жозе
Ты опять слил дерби, снова и снова
Дай бог тебе контракт на 5 лет в Роме
+13
-5
+8
по мне так именно сегодня Жозе не прав. реально Лацио пеналь был. да без вар может и проехали,но вар уже есть и с этим надо смириться. заметил,что он к вар относится по ситуации.
+3
-1
+2
В первую очередь Рома проиграла из-за того, что не смогла забить.
+2
0
+2
Ответ Ноу криминалити
Это уже деменция, Жозе Ты опять слил дерби, снова и снова Дай бог тебе контракт на 5 лет в Роме
Он всю жизнь подобное говорит. Просто когда он был на коне, его нытье выдавали и спекуляции выдавали за тонкие игры разума. А теперь всё это выглядит просто жалко.
+3
-1
+2
Ответ Bogdan Ermolaev
Я же уточнил, что это - вопрос.
Не увидел, каюсь
Но это пеналь. Что в 2000 году, что в 2024 году. И Жозе бы первый поднял вой, не поставь его сегодня в ворота Его соперника.
+1
0
+1
Ответ Bogdan Ermolaev
В первую очередь Рома проиграла из-за того, что не смогла забить.
Сложилось ощущение, что не до конца после игры с Аталантой восстановились. И скорости не те, и брак в передачах катастрофический
+1
0
+1
Ответ Ноу криминалити
Это уже деменция, Жозе Ты опять слил дерби, снова и снова Дай бог тебе контракт на 5 лет в Роме
Прекращай. Сарри с Лацио добился не особо больше. И нытья от Сарри порой тоже хватает. Не оправдываю Моура, но)
+1
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0
Ответ Bogdan Ermolaev
Прекращай. Сарри с Лацио добился не особо больше. И нытья от Сарри порой тоже хватает. Не оправдываю Моура, но)
Я вообще не фанат Сарри, я за возвращение Эдоардо Рейи
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Ответ Евгений Квасников
по мне так именно сегодня Жозе не прав. реально Лацио пеналь был. да без вар может и проехали,но вар уже есть и с этим надо смириться. заметил,что он к вар относится по ситуации.
Он не сказал, что не было) про вар - да. По ситуации.
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Ответ Ноу криминалити
Если это не пенальти - я Папа Римский А теперь пусть Жозе прокомментирует удаление Педро при неудалении Манчини и Паредеса в одном и том же эпизоде Но зачем, ибо Рома опять и опять без заветной звездочки над эмблемой, ибо сначала ее возьмет Лацио 🥰🥰🥰
Ну, так-то контакт был уже после удара по воротам? Вроде как, это свободный? Без шуток вопрос, т.к. эти правила иногда хрен разберёшь.
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Ответ Ноу криминалити
Хоть один эпизод за последние годы со свободным в похожей ситуации? Я - не вспомнил, если есть такие - приму и покаюсь
Я же уточнил, что это - вопрос.
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Ответ Ноу криминалити
Не увидел, каюсь Но это пеналь. Что в 2000 году, что в 2024 году. И Жозе бы первый поднял вой, не поставь его сегодня в ворота Его соперника.
Это да😄
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Ответ Ноу криминалити
Если это не пенальти - я Папа Римский А теперь пусть Жозе прокомментирует удаление Педро при неудалении Манчини и Паредеса в одном и том же эпизоде Но зачем, ибо Рома опять и опять без заветной звездочки над эмблемой, ибо сначала ее возьмет Лацио 🥰🥰🥰
за щёку возьмёт мерда
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Ответ TiNO
Сложилось ощущение, что не до конца после игры с Аталантой восстановились. И скорости не те, и брак в передачах катастрофический
Кто знает. Посмотрим, что с Миланом будет.
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