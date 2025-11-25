Тренер «Нефтехимика» о матче с «Ростовом» в 20:30: «Это всерьез огорчает. Люди встают в 5 утра и едут работать на завод. В половине девятого рабочий класс уже спит»

Кирилл Новиков недоволен временем начала матча с «Ростовом».

Главный тренер «Нефтехимика » Кирилл Новиков поделился ожиданиями перед игрой Фонбет Кубка России против клуба РПЛ – «Ростова ».

26 ноября матч начнется в 20:30 по московскому времени.

– В Кубке России вам предстоит домашняя игра против «Ростова». Каковы ваши ожидания?

– Кубковых целей как таковых у нас нет. Единственная цель, которую мы преследуем, – выходить на поле и выигрывать, проходить в следующую стадию. Пока получается.

Касаемо «Ростова» могу сказать, что это классная команда, которая показывает хороший футбол. Мы рады, что наши болельщики увидят представителя РПЛ. Давно в Нижнекамске не было топовых команд из Премьер-лиги.

Но мы расстроены тем, что матч поставили на очень позднее время – 20:30. Все-таки нужно знать специфику города.

Те, кто назначал время игры, видимо, не в курсе, что люди в Нижнекамске встают в 5 утра и едут работать на завод. Нужно понимать, что в половине девятого весь рабочий класс уже спит.

Таким образом, мы теряем большое количество зрителей, тех же родителей, которые могли бы привести детей на футбол. Но им нужно рано вставать и вряд ли они захотят пойти на футбол в столь позднее время.

У нас даже не спросили про время матча, не захотели выслушать пожелания. Такие моменты всерьез огорчают.

Но все равно надеемся, что на игру соберутся зрители, и мы сможем порадовать их классным футболом, – сказал Кирилл Новиков .