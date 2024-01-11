«Реал» выиграл 11 из 12 последних матчей. Поражений нет 20 игр – с сентября

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» одержал шестую победу подряд – над «Атлетико» (5:3).

Команда Карло Анчелотти победила в полуфинале Суперкубка Испании. Начиная с 12 декабря мадридцы выиграли все шесть матчей.

Поражений у них нет с сентября – 20 игр. За это время «Реал» одержал 17 побед и трижды сыграли вничью.

14 января в финале Суперкубка Испании он встретится с «Барселоной» или «Осасуной».

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42 комментария
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Судья очень старался вытащить «Атлетико», но «Мадрид» был непреклонен, взял всё в свои руки и вырвал победу!💪
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Хороший урок для Джуда и Гюлера, что такое характер Мадрида. Точно запомнят.
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Лучший клуб. Лучшая команда.
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У Савича иммунитет был на нарушения?
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Ответ Роман
Как и левое судейство 😅
Ну, ноги Джуда ещё с пинками матрасов познакомились. А в ближайшее время ещё дважды с ними играть.
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Ответ Роман
Лучший клуб. Лучшая команда.
Величайший клуб в истории футбола - безальтернативно!👑☝️
Очередной счастливый вечер, подаренный любимым клубом!🤍
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Ответ xDe xDe
Хороший урок для Джуда и Гюлера, что такое характер Мадрида. Точно запомнят.
Как и левое судейство 😅
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Как же радует Браим, в данный момент он заслуживает выходить в старте больше, чем Вини или Родри
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Ответ VuNePonimaete
Как же радует Браим, в данный момент он заслуживает выходить в старте больше, чем Вини или Родри
Уж больше Винисиуса, так точно. Вообще был удивлен, что Карло так долго держал бразильца на поле у которого сегодня абсолютно не шла игра.
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
видели мы барсу, Беллингем в соло
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Только представьте себе сколько слез, страданий и разбитые телевизоры было у каталонцев за это время.
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Ответ войд
Если в финале будет класико,то у Реала станет 12 из 13 побед и 21 матч без поражений,ведь бчк это игрушка Мадрида)
С Осасуной финал будет интереснее.
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Реал - Осасуна финал кубка ждём 😄
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Ответ Scaryc1own.$
по игре Реал на 5мячей не наиграл явно,АТМ явно больше чем на 3 гола наиграл точно.
Для этого есть такой показатель, xG называется))
Реал: 3,46 xG
Атлетико: 0,6 xG
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
А кто хоть слово сказал, что бчк купил судью?🤡🤡🤡
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Ответ Scaryc1own.$
Барса играла ярче и сочнее,у Билнгема залетело то что не должно был залетать,оверперформанс,так как отскок.
Игру с Лас Пальмасом вообще не смотрел? Ты какой-то не смешной, да и не scary ни разу)
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Ответ Гномович!
Только представьте себе сколько слез, страданий и разбитые телевизоры было у каталонцев за это время.
И воды нет
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Хороший урок для Джуда и Гюлера, что такое характер Мадрида. Точно запомнят.
В таких матчах и закаляется настоящий дух Мадрида, молодеже очень полезно, согласен.
+2
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Ответ VuNePonimaete
Как же радует Браим, в данный момент он заслуживает выходить в старте больше, чем Вини или Родри
Как бы именно скорость Вини позволила сравнять счет.
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Реал Мадрид лучше всех Hala Madrid
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Ждем и верим в осасуну. Им будет непросто против судейского проекта
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отличная игра, ждём финала с Осасуной:)
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Короли есть Короли
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
Рычагский пусть сначала Осасуну пройдет
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Очень корежит данный факт критиков Анчи. Изнутри сжигает вся ненависть их
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Ответ Scaryc1own.$
по игре Реал на 5мячей не наиграл явно,АТМ явно больше чем на 3 гола наиграл точно.
кто это сказал ты что ли, глорик местный)
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Карвахаль что за матч выдал…легенда
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Главное терпение. Распределение сил на весь матч и на весь сезон. Чего папа Карло у нас отлично умеет
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Ответ Pelerin
Игру с Лас Пальмасом вообще не смотрел? Ты какой-то не смешной, да и не scary ни разу)
нет не смотрел,но я не удивлен,у Барсы состав слабейший в 21 веке,стабильности не хватает.
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Ответ corazn blanco
Уж больше Винисиуса, так точно. Вообще был удивлен, что Карло так долго держал бразильца на поле у которого сегодня абсолютно не шла игра.
Увы, в Реале больше решает статус, чем текущая форма игрока. Вини конечно печалит в этом сезоне, пока главное разочарование сезона
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