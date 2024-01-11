«Реал» выиграл 11 из 12 последних матчей. Поражений нет 20 игр – с сентября
«Реал» одержал шестую победу подряд – над «Атлетико» (5:3).
Команда Карло Анчелотти победила в полуфинале Суперкубка Испании. Начиная с 12 декабря мадридцы выиграли все шесть матчей.
Поражений у них нет с сентября – 20 игр. За это время «Реал» одержал 17 побед и трижды сыграли вничью.
14 января в финале Суперкубка Испании он встретится с «Барселоной» или «Осасуной».
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Реал: 3,46 xG
Атлетико: 0,6 xG