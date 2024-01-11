«Реал» выиграл 11 из 12 последних матчей. Поражений нет 20 игр – с сентября

«Реал» одержал шестую победу подряд – над «Атлетико» (5:3).

Команда Карло Анчелотти победила в полуфинале Суперкубка Испании. Начиная с 12 декабря мадридцы выиграли все шесть матчей.

Поражений у них нет с сентября – 20 игр. За это время « » одержал 17 побед и трижды сыграли вничью.

14 января в финале Суперкубка Испании он встретится с «Барселоной» или «Осасуной».

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