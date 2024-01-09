Кубок мира. Эстафета. Кноттен и Тандревольд побегут за Норвегию, Жанмонно и Симон – за Францию, Брурссон и Эльвира Оберг – за Швецию

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10 января в Рупольдинге на Кубке мира по биатлону пройдет женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Эстафета

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sports и Okko. 

Старт-лист 

1. Норвегия (Марит Скуган, Каролине Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Тандревольд)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг)

3. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюлия Симон)

4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер)

5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Микела Каррара)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Эми Басерга)

Дата проведения
10 января, 16.30
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Эстафета

 

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4 комментария
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о как, нету лидера - Жюстин и Ханны, первая думаю отдыхает от успехов, а вот по второй вопросов больше, совсем тянуть не стала, да и стрельба куда то ушла
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Брунхильды продолжают удивлять свою торсиду. Хотя шансы на подиум у них приличные.
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Ну в общем все та же святая четверка и осторожно запишу в джокеры итальянок.
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Ответ starichok77
о как, нету лидера - Жюстин и Ханны, первая думаю отдыхает от успехов, а вот по второй вопросов больше, совсем тянуть не стала, да и стрельба куда то ушла
У Ганны нет формы скорее всего по причине болезней. Бреза была не очень в прошлой эстафете.
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