Кубок мира. Эстафета. Кноттен и Тандревольд побегут за Норвегию, Жанмонно и Симон – за Францию, Брурссон и Эльвира Оберг – за Швецию

10 января в Рупольдинге на Кубке мира по биатлону пройдет женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Эстафета

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sports и Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Марит Скуган, Каролине Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Тандревольд)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг)

3. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюлия Симон)

4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер)

5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Микела Каррара)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Эми Басерга)