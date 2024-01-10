Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й гол и обогнав Арагонеса – в игре с «Реалом»
Антуан Гризманн вышел на чистое первое место по голам за «Атлетико».
До игры с «Реалом» в Суперкубке Испании форвард делил первую строчку с Луисом Арагонесом – у них было по 173 мяча.
На 37-й минуте дерби француз сравнял счет – 2:2. После этого «Атлетико» объявил его лучшим бомбардиром в истории клуба.
Следует отметить, что существуют разногласия насчет того, сколько на самом деле голов как у Гризманна, так и у Арагонеса. Так, Педро Мартин, авторитетный эксперт в области статистики испанского футбола, считает, что Антуан забил 172 мяча. Аналогичные расхождения наблюдались в подсчетах Алексиса Мартина-Тамайо.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Он умнее и техничнее многих на поле, Легенда Атлетико
Ответ тухелю, он поди подзабыл что тот мяч кринж выиграл)
Спасибо тебе, что ты есть
Я думал, я один так считаю
Побить рекорд Арагонеса в неполных 33 года...
Браво,Антуан!