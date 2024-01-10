Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й гол и обогнав Арагонеса – в игре с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Суперкубок Испании рекорды Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн вышел на чистое первое место по голам за «Атлетико».

До игры с «Реалом» в Суперкубке Испании форвард делил первую строчку с Луисом Арагонесом – у них было по 173 мяча.

На 37-й минуте дерби француз сравнял счет – 2:2. После этого «Атлетико» объявил его лучшим бомбардиром в истории клуба.

Следует отметить, что существуют разногласия насчет того, сколько на самом деле голов как у Гризманна, так и у Арагонеса. Так, Педро Мартин, авторитетный эксперт в области статистики испанского футбола, считает, что Антуан забил 172 мяча. Аналогичные расхождения наблюдались в подсчетах Алексиса Мартина-Тамайо.

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66 комментариев
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Великий футболист, один из лучших нападающих последних 10-ти лет. Красавец. Жаль конечно, что именно в матче с Мадридом, но разобрался в этом моменте очень здорово.
+105
-4
+101
Легенда и один из лучших игроков поколения
+43
-2
+41
Ответ corazn blanco
Великий футболист, один из лучших нападающих последних 10-ти лет. Красавец. Жаль конечно, что именно в матче с Мадридом, но разобрался в этом моменте очень здорово.
Его выступления на Евро в 2016 и на ЧМ 2018 были великолепными)
+42
-1
+41
Гризманчик красавчик. Хоть и за Реал, но очень рад за него. Все сделал идеально. Легенда атлетико Мадрид!
+18
-1
+17
Ответ corazn blanco
Великий футболист, один из лучших нападающих последних 10-ти лет. Красавец. Жаль конечно, что именно в матче с Мадридом, но разобрался в этом моменте очень здорово.
Это уж да..
Он умнее и техничнее многих на поле, Легенда Атлетико
+17
-1
+16
Ответ Funny lepka
Как считаете должен у него быть ЗМ?И в каком году он мог его получить?
18
+16
-1
+15
Легенда. Какой гол красивый положил
+12
-1
+11
За Гризманна реально радостно. Настоящий герой Атлетико.
+10
0
+10
Если бы в футболе был Зал Славы, то Гризман заслужил место там.
+9
0
+9
Лучший игрок Евро 2016, Лучший игрок финала ЧМ, Чемпион Мира. Десятки титулов, 10+ лет играет на стабильном уровне. Один из лучших игроков 21 века. Безусловно на ряду с Томасом Мюллером входят в 10ку лучших игроков!:) Если бы у них была португальская пиар машина, как минимум по 1му золотому мячу они должны были брать:)
+19
-12
+7
Ответ Тухель
Ну да например Мюллер должен был взять ЗМ после победы на ЧМ.
А отдали Рончику за то, что вылетел из группы от США:)) Мюллер еще на этом ЧМ Португалии трешку отгрузил и выиграл 4-0:))
+13
-6
+7
Гол соответсвует досиижению и рекорда
+6
0
+6
Ответ Funny lepka
Его выступления на Евро в 2016 и на ЧМ 2018 были великолепными)
ЧМ 22 тоже был одним из лучших в турнире.
+6
0
+6
Ответ rigobersong
А отдали Рончику за то, что вылетел из группы от США:)) Мюллер еще на этом ЧМ Португалии трешку отгрузил и выиграл 4-0:))
А отдали игроку, который не вышел из группы с Ганой и США.
Ответ тухелю, он поди подзабыл что тот мяч кринж выиграл)
+4
-1
+3
Должен похороную закинуть сегодня Реалу
+3
0
+3
Зря он в Барсу уходил, конечно, не его клуб. Давно бы уже за 200 голов в Атлетико перевалил
+3
0
+3
Ответ zzzeeerrrooo
18
ДА
Спасибо тебе, что ты есть
Я думал, я один так считаю
+2
0
+2
Эффектно сыграл и пробил, ещё и не рабочей ногой. Легенда Примеры
+2
0
+2
Гризи лучший бомбардир первого мадридского клуба в 21 веке,ЗМ 2016 и 2018 его.
+5
-3
+2
👏👏 Давно пора! Не смотрю матч, но очень рад за него. Один из лучших игроков прямо сейчас, недооценен как всегда.
+2
0
+2
Ответ rigobersong
26+14. До сих пор в страшных снах снится?:))
2-8 я бы так сказал )))
+3
-1
+2
Модрич верни Золотой Мяч тому, кто его заслужил!:)) Я такой кражи со времен 2013го не видел:) Человек обыграл и забил в финале против главного конкурента, плюс добавил себе Суперкубок против того же реала, и победный Еврокубок в ранге лучшего футболиста и у него просто и нагло своровали ЗМ!:)))
+8
-6
+2
Игрок выдающийся. Жаль, немного подпортил карьеру вояж в барсу, но даже так след в истории неизгладимый, конечно
+2
-1
+1
Ответ Серега Ракообразное
Легенда и один из лучших игроков поколения
Видел его игру вживую на Донбасс арене в ЛЧ...((( Шахтер - Реал Сосьедад 4-0. Шахта тогда разрывала, Гризман выделялся, но один ничего не смог сделать, попали под каток топовых бразильцев
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Чем подпортил, перешел в великий клуб, поиграл с лучшим игроком мира, выиграл 2 титула, за 103 матча 35 + 17, вот Азар переходом в реал подпортил, а Гризманн как был топом так и остался:))
Были разговоры, что он не вписывается в тактику, хотя очень старался. Статистика мощная, но с его способностями не то чтобы космос. Лигу чемпионов, которая ему так и не покорилась он не взял (зато Азар с банки выиграл, лол), а тезис про "поиграл бок о бок с лучшим в мире" можно оставить нынешним игрокам Интер Майами. Игрокам калибра Гризманна нет никакого смысла этим гордиться. Он был тем, кто на равных всю карьеру бился с этими самыми лучшими
+1
0
+1
Гризманн проводит свой лучший сезон с 2018 как минимум
+1
0
+1
Ответ Aleksey Dolmatov
Игрок выдающийся. Жаль, немного подпортил карьеру вояж в барсу, но даже так след в истории неизгладимый, конечно
Чем подпортил, перешел в великий клуб, поиграл с лучшим игроком мира, выиграл 2 титула, за 103 матча 35 + 17, вот Азар переходом в реал подпортил, а Гризманн как был топом так и остался:))
+3
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Португало-немцу Гризманну непрекращающиеся аплодисменты!
Побить рекорд Арагонеса в неполных 33 года...
Браво,Антуан!
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Ответ corazn blanco
Великий футболист, один из лучших нападающих последних 10-ти лет. Красавец. Жаль конечно, что именно в матче с Мадридом, но разобрался в этом моменте очень здорово.
а то лейтенантами Месси простые люди не становятся)
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Жаль что в чемпионский сезон был в Барсе, ведь титула Ла Лиги у Гризманна нет вообще
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