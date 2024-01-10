Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико», забив 174-й гол и обогнав Арагонеса – в игре с «Реалом»

Антуан Гризманн вышел на чистое первое место по голам за «Атлетико».

До игры с « » в Суперкубке Испании форвард делил первую строчку с – у них было по 173 мяча.

На 37-й минуте дерби француз сравнял счет – 2:2. После этого « » объявил его лучшим бомбардиром в истории клуба.

Следует отметить, что существуют разногласия насчет того, сколько на самом деле голов как у Гризманна, так и у Арагонеса. Так, Педро Мартин, авторитетный эксперт в области статистики испанского футбола, считает, что забил 172 мяча. Аналогичные расхождения наблюдались в подсчетах Алексиса Мартина-Тамайо.

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