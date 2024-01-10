Владимир Путин: «Занимаюсь спортом каждый день минимум по два часа. Каждый человек должен уделить этому время»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту.

«Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа.

Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время.

У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества», – сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.

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