Владимир Путин: «Занимаюсь спортом каждый день минимум по два часа. Каждый человек должен уделить этому время»

Теги Владимир Путин Единоборства

Президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту.

«Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа.

Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время.

У нас существуют даже определенные показатели даже, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества», – сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.

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30 комментариев
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Прямо в холодильнике
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На встрече с замерзающими гражданами президент сказал много теплых слов
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Ему, конечно, удобно: один день Удмурт два часа занимается, другой день Банкетный и так далее. У нас таких нет
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Владислава Третьяк: «Занимаюсь спортом каждый день один час пятьдесят девять минут. Равняюсь на Президента, но не получается заниматься чем-то лучше и больше»
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этот, по ходу, просто на генетическом уровне не может не врать.
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вот у кого похоже достаточно свободного времени раз 2 часа в день спорт
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С пельмешками в морозилке неудобно наверное
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на чтение исторических трудов, наверняка, уходит не меньше четырёх часов в день!
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Надо больше историй от бывалого.
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Ответ Vitali Kyncevich
Лучше б в интернете сидел, почитал как тебя "любят".
Спортс - это не весь интернет)
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людям посоветовали спортом заниматься - они и тут недовольны)) Вот бы быть сразу накачанными и спортивными и ничего для этого не делать)
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«Обидно, что часть из этих 2 часов отнимают ответы на письма ветеранов СКА» - добавил Президент
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В литрбол?
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В оставшееся время занимается котельными.
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В бункер и обратно - 2 часа - ага! вот зачем нам важно время подлета
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Лучше б в интернете сидел, почитал как тебя "любят".
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Анжуманя
Прэс качат
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кстати годный материал для журнала "Успехи геронтологии"
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У кого нет двойников-тройников тем конечно сложнее выделить два часа в день на спорт.
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И все на грубость нарываешься,
Все все обидеть норовишь.
Тут за день так накувыркаешься…
Из всех каналов ты глядишь
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2 часа на спорт в нашей жизни...ГДЕ ОНИ?))
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Сомнительнаааа , но окээээй! (с)
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#ялблюпутина
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лучше бы работал
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Ответ Ебздрогыч
Прямо в холодильнике
В креокамере)
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Ответ Oleg Olegov
Владислава Третьяк: «Занимаюсь спортом каждый день один час пятьдесят девять минут. Равняюсь на Президента, но не получается заниматься чем-то лучше и больше»
....и глубже
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