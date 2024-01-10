Сяо Хим Фа об отстранении российских фигуристов: «Не могу сказать, что это сильно влияет на результаты»
Адам Сяо Хим Фа оценил конкуренцию в отсутствие российских фигуристов.
– Последние два сезона российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях. Уровень конкуренции среди мужчин изменился?
– Из-за того, что россиян здесь нет, фигуристов стало меньше, это факт. Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результаты. В обсуждении вопроса не так много смысла. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств, – сказал чемпион Европы 2023 года.
На последнем ЧЕ, где наши участвовали, они увезли все 4 золота и несколько серебряных медалей. Так что Адам молодец, конечно, и фигурист прекрасный, но то, что он говорит, не слишком верно.
Ну вообще, как раз таки два) Алиев в 2020 и Марк в 2022)
До них только Плющенко много лет назад)