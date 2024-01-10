Сяо Хим Фа об отстранении российских фигуристов: «Не могу сказать, что это сильно влияет на результаты»

Адам Сяо Хим Фа оценил конкуренцию в отсутствие российских фигуристов.

– Последние два сезона российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях. Уровень конкуренции среди мужчин изменился?

– Из-за того, что россиян здесь нет, фигуристов стало меньше, это факт. Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результаты. В обсуждении вопроса не так много смысла. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств, – сказал чемпион Европы 2023 года.