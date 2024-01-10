Сяо Хим Фа об отстранении российских фигуристов: «Не могу сказать, что это сильно влияет на результаты»

Теги сборная России сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Адам Сяо Хим Фа оценил конкуренцию в отсутствие российских фигуристов.

– Последние два сезона российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях. Уровень конкуренции среди мужчин изменился?

– Из-за того, что россиян здесь нет, фигуристов стало меньше, это факт. Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результаты. В обсуждении вопроса не так много смысла. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств, – сказал чемпион Европы 2023 года.

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48 комментариев
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А вот тут не соглашусь. Относительно МО на ЧМ - да, не влияет. А на ЧЕ очень даже, хотя бы потому, что количество не равно качество. В последние годы наши мальчики не раз и не два брали золото в том числе и в мужском одиночном.

На последнем ЧЕ, где наши участвовали, они увезли все 4 золота и несколько серебряных медалей. Так что Адам молодец, конечно, и фигурист прекрасный, но то, что он говорит, не слишком верно.
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Ну этот хоть корректно выражается в сравнении с прибалтом. А всё-таки, какие иностранные фигуристы глупые, прекрасно знают, что, минимум, половина аудитории ФК - это российские болельщики, которые до недавнего времени уважительно относились к иностранцам и поддерживали их, пока те не начали открывать свой рот.
+16
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+13
Ответ Мороженко
В танцах и мужском, действительно, не сильно бы что поменялось. А вот в парах...
На Европе? Вполне могло поменяться. Мы ж не про ЧМ.
+14
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+12
Западный человек никогда сам себе не признается, что он в чём-то хуже другого, не западного.. даже если это видно невооруженным глазом..
+11
-4
+7
В танцах и мужском, действительно, не сильно бы что поменялось. А вот в парах...
+8
-3
+5
Ответ Anna Morgan
Адама сейчас здесь проклянут
За что?:) Адам не сказал ничего плохого. Максимально корректно озвучил свою позицию. Имеет на неё полное право:) Продолжаю за него болеть:)) Классный мальчик, отличный фигурист)
+6
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+5
Ответ imaxim
Российских фигуристов никто не ждёт и надо это просто признать. Полагаю, у многих такое же мнение как у Васильевса, просто молчат
Ну это нормально, что они в душе не ждут и рады похватать свои медали. Но нужно же голову включать и фильтровать то, что ты говоришь публично.
+6
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+5
Ответ akschweyan
"В последние годы наши мальчика не раз и не два брали золото..." Ну вообще, как раз таки два) Алиев в 2020 и Марк в 2022) До них только Плющенко много лет назад)
Хорошо))) Два подряд ЧЕ (до запрета) наши выиграли (в 2021 его отменили). Саша Самарин серебро брал, Артур Даниелян тоже серебро, Женя Семененко - опять же серебро ЧЕ)) В общем, на пьедестале наши периодически бывали.
+6
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Ответ Hivaga22
Даже если он невооружённым взглядом сам не западный, уж простите за каламбур)) Эти ещё больше хотят выслужиться)
менталитет у него уже западный)
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Ответ Anna Morgan
Адама сейчас здесь проклянут
А что он плохого сказал? Корректно ответил. В обсуждении вопроса действительно смысла нет. С Адамом вряд ли многие наши мальчики могут поконкурировать за золото, если тот не наваляет.
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Ответ missis-Zima
Его спросили про конкуренцию среди мужчин.
Я и ответила про конкуренцию среди мужчин на ЧЕ. Почему вы списываете наших со счетов? Там ни японцев, ни американцев нет, которые как раз таки лидеры мирового МО. А в Европе и наши мальчики вполне котируются.
+5
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+4
Очень обтекаемо. Уклонился
+4
-1
+3
Российских фигуристов никто не ждёт и надо это просто признать. Полагаю, у многих такое же мнение как у Васильевса, просто молчат
+8
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+3
Ответ Oleandra
Западный человек никогда сам себе не признается, что он в чём-то хуже другого, не западного.. даже если это видно невооруженным глазом..
Даже если он невооружённым взглядом сам не западный, уж простите за каламбур)) Эти ещё больше хотят выслужиться)
+4
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+3
Ответ orlitza
А почему Вы думаете, что они особенно дорожат российскими болельщиками? Это как-то влияет на финансовую составляющую оценки их деятельности?
А то. Количество подписчиков влияет на рекламные контракты. Собственно говоря, почти прямо пропорционально.
+3
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+3
Ответ Zhuuuzhik
А вот тут не соглашусь. Относительно МО на ЧМ - да, не влияет. А на ЧЕ очень даже, хотя бы потому, что количество не равно качество. В последние годы наши мальчики не раз и не два брали золото в том числе и в мужском одиночном. На последнем ЧЕ, где наши участвовали, они увезли все 4 золота и несколько серебряных медалей. Так что Адам молодец, конечно, и фигурист прекрасный, но то, что он говорит, не слишком верно.
"В последние годы наши мальчика не раз и не два брали золото..."
Ну вообще, как раз таки два) Алиев в 2020 и Марк в 2022)
До них только Плющенко много лет назад)
+5
-2
+3
Ответ Zhuuuzhik
Хорошо))) Два подряд ЧЕ (до запрета) наши выиграли (в 2021 его отменили). Саша Самарин серебро брал, Артур Даниелян тоже серебро, Женя Семененко - опять же серебро ЧЕ)) В общем, на пьедестале наши периодически бывали.
Семененко? Это когда?
+3
0
+3
Ну все, сейчас французский вьетнамец потеряет поклонников среди нашей аудитории)
+4
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Ответ imaxim
А по моему лучше честно сказать, нежели быть лицемером
Лучше быть мерзавцем, чем лицемером? Ну знаете, вопрос сложный, нетривиальный) но я думаю, что некоторые опрошенные умудряются совмещать)
+3
-1
+2
Адам умело ушел от ответа. И на том спасибо.
+3
-1
+2
Ответ Мороженко
В танцах и мужском, действительно, не сильно бы что поменялось. А вот в парах...
А в женском?
+3
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+2
Ответ imaxim
Лицемерие - это когда говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье. А не та простыня, что у вас написано
Лицемерие - это именно то, что вам выше написали, но понятное дело, что вы не осилили, это слишком сложно по нынешним временам: во-первых, прочитать, во-вторых, как-то напрячь мозг хоть капельку)
+1
0
+1
Ответ orlitza
А почему Вы думаете, что они особенно дорожат российскими болельщиками? Это как-то влияет на финансовую составляющую оценки их деятельности?
Учитывая, что сейчас медийная деятельность имеет огромное значение, то, разумеется, влиеят. Нагонять в инст ботов из условного Пакистана или иметь реальных подписчиков из России - по-моему, очевидно, что лучше второе. Рекламодатели смотрят не на локацию подписчиков, а на количество и их реальность
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Как сказал бы коффун-бариоз, российское прокатство - это вымирающий вид спорта!
+3
-2
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Мне кажется он имел ввиду что ему то все равно приходится пахать и выступать на свой максимум, он же претендует на 1е место. А вот если ты более слабый в целом то конечно конкуренции за 2 или 3 места именно на ЧЕ меньше с отсутствием россиян.
+1
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Ответ Zhuuuzhik
А вот тут не соглашусь. Относительно МО на ЧМ - да, не влияет. А на ЧЕ очень даже, хотя бы потому, что количество не равно качество. В последние годы наши мальчики не раз и не два брали золото в том числе и в мужском одиночном. На последнем ЧЕ, где наши участвовали, они увезли все 4 золота и несколько серебряных медалей. Так что Адам молодец, конечно, и фигурист прекрасный, но то, что он говорит, не слишком верно.
Его спросили про конкуренцию среди мужчин.
+3
-2
+1
Ответ Лека-Лека
А в женском?
Ну на ЧЕ может быть и был бы весь пьедестал, то на ЧМ вряд-ли, у нас сейчас бы поехали - Синицына, Муравьёва, Петросян. Не уверена, что Ксюша бы обошла Каори, Соне надо чисто катать, что бы не дать повода занизить, и с акселями, насчёт Аделии там вопрос какие будут компоненты и тоже надо делать ультра-си. Без ультра-си без проблем запихают и под Каори и под Луну при желании
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Ответ Лека-Лека
Очень обтекаемо. Уклонился
Он не на комсомольском собрании.Нормально ответил.
+2
-2
0
Ответ Zhuuuzhik
Я и ответила про конкуренцию среди мужчин на ЧЕ. Почему вы списываете наших со счетов? Там ни японцев, ни американцев нет, которые как раз таки лидеры мирового МО. А в Европе и наши мальчики вполне котируются.
" увезли все 4 золота и несколько серебряных медалей." Если это вы про мужчин,то очень странно.Зачем все в кашу?? Все и так знают про наших парников и женский вид.
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Ответ Hivaga22
Лучше быть мерзавцем, чем лицемером? Ну знаете, вопрос сложный, нетривиальный) но я думаю, что некоторые опрошенные умудряются совмещать)
А почему мерзавцем? Россияне тоже не ждали норвежцев в лыжах в свое время
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