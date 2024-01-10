Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»

Теги допинг Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная Латвии Политика Денис Васильев Фигурное катание

Латвийский фигурист назвал поспешным решение МОК о допуске россиян.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России смогут выступить на летних Играх-2024 в Париже нейтральном статусе.

«На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение [МОК] поспешное. Боевые действия по-прежнему продолжаются, при этом в российском фигурном катании не закончился допинговый скандал.

Лично я не могу от души сказать, что все хорошо, будем кататься снова вместе, но все же считаю, что это будет необходимо тогда, когда ситуация политически нормализуется. Согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем.

Пока им не обязательно возвращаться, но со временем это придется разрешить», – сказал бронзовый призер чемпионата Европы-2022, латвийский фигурист Денис Васильев в интервью Sporta Avize, которое цитирует Jauns.lv.

Также фигурист считает бессмысленным допуск в нейтральном статусе, так как всем будет известно, что это именно российские спортсмены.

«Нет такой нейтральной страны. Я бы еще понял, если бы эти спортсмены были выгнаны из своей страны или пострадали в ней, но нет, под нейтральным флагом идет только одна страна. Тогда прекратите притворяться и отдайте им их флаг.

Надеюсь, что те спортсмены, которые проявили поддержку государственной политики России, сделали это не потому, что им очень хотелось», – добавил Васильев.

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25 комментариев
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Конечно не обязательно, Вы псевдомедалек еще не получили
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Промытый "прибалт". Наверное ещё и цветочки "героям" сс из латвии возлагает. Просто тошнит от такого мерзавца
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Русофоб. Хотя он сам то русский
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Власовец
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Решала очередной нашёлся, решать, кто там чего достоин, кто чего нет.
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Всё собрал в одну кучу. Только об одном не сказал, что ему самому медальки не светят ни с россиянами, ни без них. Да и с такой говорящей фамилией, лучше бы промолчал!
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Тарасова, мочи его!
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Васильев, сначала в школе хотя бы поучись, а уж потом лезь со своим экспертным мнением
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Почему он еще фамилию не сменил, русская же, а то еще не допустят.
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Это не Васильев...ВасильевС! ((( Болели за него ещё... Тьфу!
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Этот Васильевс показал всю свою сущность! Всё ясно с ним!
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А спортс специально его фамилию написал без С в конце или с намёком на его происхождение?
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конечно, вы этому не рады, Луна ещё не все титулы собрать успела
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Васильевс что с нашими фигуристами, что без наших ничего кроме большого жирного.. Эм, ничего не выиграл.. А остальное вообще не его ума дела..
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Пока не надо, но после того, как завершу карьеру, набрав халявных европейских медалей - можно.
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Васильевс: "Под нейтральным флагом идет только одна страна".
Хм, а белорусы под каким флагом выступают? И выступают ли? Или Васильевс считает Беларусь частью России? За такое его не погладят по голове в родной Латвии)
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Боевые действия идут по всему миру постоянно, годами, но спортсмены стран зачинщиц боевых действий спокойно участвуют во всех соревнованиях. Война это плохо в любом случае, но даже в таком вопросе нет справедливости, одним можно, другим нет.
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Иногда лучше молчать, чем говорить
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Ответ Lale Ganbarova
Васильев, сначала в школе хотя бы поучись, а уж потом лезь со своим экспертным мнением
Почему вы бюджетные русофобы затыкаете русских людей, лучше бы работать научились всем своим джамаатом
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