Латвийский фигурист Васильев: «Пока российским спортсменам не обязательно возвращаться, но со временем придется»

Латвийский фигурист назвал поспешным решение МОК о допуске россиян.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России смогут выступить на летних Играх-2024 в Париже нейтральном статусе.

«На мой взгляд, сейчас неподходящее время, и решение [МОК] поспешное. Боевые действия по-прежнему продолжаются, при этом в российском фигурном катании не закончился допинговый скандал.

Лично я не могу от души сказать, что все хорошо, будем кататься снова вместе, но все же считаю, что это будет необходимо тогда, когда ситуация политически нормализуется. Согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем.

Пока им не обязательно возвращаться, но со временем это придется разрешить», – сказал бронзовый призер чемпионата Европы-2022, латвийский фигурист Денис Васильев в интервью Sporta Avize, которое цитирует Jauns.lv.

Также фигурист считает бессмысленным допуск в нейтральном статусе, так как всем будет известно, что это именно российские спортсмены.

«Нет такой нейтральной страны. Я бы еще понял, если бы эти спортсмены были выгнаны из своей страны или пострадали в ней, но нет, под нейтральным флагом идет только одна страна. Тогда прекратите притворяться и отдайте им их флаг.

Надеюсь, что те спортсмены, которые проявили поддержку государственной политики России, сделали это не потому, что им очень хотелось», – добавил Васильев.