Около 20 арбитров дали показания по делу Негрейры: в ресторане вице-президента CTA в Барселоне для них организовывали ужины, а «блауграна» отправляла за ними люксовые автомобили
Испанские судьи рассказали о своем взаимодействии с «Барселоной».
Благодаря утечке показаний примерно 20 арбитров, среди которых – Антонио Матеу Лаос, Альфонсо Пино Саморано, Сантьяго Хайме Латре, El Confidencial стало известно, что арбитры четырех высших категорий питались в барселонском ресторане, принадлежащем теперь уже бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его жене. На «Камп Ноу» из отелей арбитров нередко подвозили на люксовых автомобилях.
Утверждается, что «Барселона» рассматривала это как проявление вежливости – и не более того, хотя нормальной практикой это не считалось.
Сантьяго Хайме Латре сообщил, что два-три раза Хавьер Энрике Ромеро, сын Негрейры, сопровождал его до самой раздевалки. При этом экс-рефери отмечает, что целью Хавьера Энрике Ромеро было сближение с судьями, игроками, футбольной элитой не ради влияния на игры, а для продвижения собственных деловых интересов.
Матеу Лаос подтвердил проведение «организованных ужинов» в заведении Негрейры, но отметил, что сам приглашений не принимал.
И Хайме Латре, и Матеу Лаос отрицают, что знали о том, что вице-президент CTA сотрудничает с «Барселоной».
Пино Саморано заявил, что в какой-то момент оказался в караоке-баре с другими судьями и Негрейрой.
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В сезоне 16/17 это стоило титула в итоге.
Я лишь сказал, что делал Реал в контексте заявления того гражданина про "контрольный в голову" Барселоны.
Зачем они платили Негрейре больше 10 лет -- я уже сто раз подробно писал , что думаю по этому поводу. Не вижу смысла каждый раз повторять , тем более на таких бестолковых хейтерских ветках. Где всё ровно всем пофиг на здравый смысл
П.с. А теперь откровение для местных хейтеров никогда не игравших в футбол. Не знаю как сейчас это принято современном футболе в Испании или России, но в тех же нулевых в России было негласное правило, что принимающая команда обеспечивала нужные условия для судей .Зачастую клубы сами размещали , кормили и представляли транспорт для перемещения судей ( или какую-то часть из этих услуг предоставляли)
Так как это делали практически все команды, то это считалось нормой, и поэтому никаких вопросов о предвзятости судей и речи быть не могло.
Кстати, в Греции были такие же порядки.
Это я Вам информацию не из интернета говорю, а в виде первоисточника.
Не знаю, как там в Испании принято, но ничуть не удивлюсь, если там что-то похожее практиковалось.
Но хейтерский трафик себя не наберет, если писать новости с пояснением контекста, видимо