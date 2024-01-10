Около 20 арбитров дали показания по делу Негрейры: в ресторане вице-президента CTA в Барселоне для них организовывали ужины, а «блауграна» отправляла за ними люксовые автомобили

Испанские судьи рассказали о своем взаимодействии с «Барселоной».

Благодаря утечке показаний примерно 20 арбитров, среди которых – , Альфонсо Пино Саморано, Сантьяго Хайме Латре, El Confidencial стало известно, что арбитры четырех высших категорий питались в барселонском ресторане, принадлежащем теперь уже бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) и его жене. На «Камп Ноу» из отелей арбитров нередко подвозили на люксовых автомобилях.

Утверждается, что « » рассматривала это как проявление вежливости – и не более того, хотя нормальной практикой это не считалось.

сообщил, что два-три раза Хавьер Энрике Ромеро, сын Негрейры, сопровождал его до самой раздевалки. При этом экс-рефери отмечает, что целью Хавьера Энрике Ромеро было сближение с судьями, игроками, футбольной элитой не ради влияния на игры, а для продвижения собственных деловых интересов.

Матеу Лаос подтвердил проведение «организованных ужинов» в заведении Негрейры, но отметил, что сам приглашений не принимал.

И Хайме Латре, и Матеу Лаос отрицают, что знали о том, что вице-президент CTA сотрудничает с «Барселоной».

Пино Саморано заявил, что в какой-то момент оказался в караоке-баре с другими судьями и Негрейрой.

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