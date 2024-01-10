Около 20 арбитров дали показания по делу Негрейры: в ресторане вице-президента CTA в Барселоне для них организовывали ужины, а «блауграна» отправляла за ними люксовые автомобили

Теги Барселона Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Альфонсо Пино Саморано Сантьяго Хайме Латре Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Испанские судьи рассказали о своем взаимодействии с «Барселоной».

Благодаря утечке показаний примерно 20 арбитров, среди которых – Антонио Матеу Лаос, Альфонсо Пино Саморано, Сантьяго Хайме Латре, El Confidencial стало известно, что арбитры четырех высших категорий питались в барселонском ресторане, принадлежащем теперь уже бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его жене. На «Камп Ноу» из отелей арбитров нередко подвозили на люксовых автомобилях.

Утверждается, что «Барселона» рассматривала это как проявление вежливости – и не более того, хотя нормальной практикой это не считалось.

Сантьяго Хайме Латре сообщил, что два-три раза Хавьер Энрике Ромеро, сын Негрейры, сопровождал его до самой раздевалки. При этом экс-рефери отмечает, что целью Хавьера Энрике Ромеро было сближение с судьями, игроками, футбольной элитой не ради влияния на игры, а для продвижения собственных деловых интересов.

Матеу Лаос подтвердил проведение «организованных ужинов» в заведении Негрейры, но отметил, что сам приглашений не принимал.

И Хайме Латре, и Матеу Лаос отрицают, что знали о том, что вице-президент CTA сотрудничает с «Барселоной».

Пино Саморано заявил, что в какой-то момент оказался в караоке-баре с другими судьями и Негрейрой.

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112 комментариев
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БЧК - Больше, чем коррупция
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-39
+54
Ответ Lyuda Kurekina
Барселона опозорена на весь мир
Она опозорена минимум с 6 мая 2009 года, самого позорного полуфинала ЛЧ в истории имени Эвребе
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За судьями дорогие машины могут отправлять, а за игроками молодежки даже автобус не могут. Сразу видно на ком создано величие Барсы.
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Что с лицом Риго?
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+36
Очередной рычаг разблокирован
+41
-11
+30
Приезжали на роскошных авто и давали пенальти за фол "газона"на Альбе))
+44
-17
+27
Ответ Люблю Марго Робби
Что с лицом Риго?
у него что-то случилось с face id))
+31
-6
+25
Барселона опозорена на весь мир
+54
-34
+20
Ответ Родя Раскольников
И отменяли чистый чемпионский гол Месси в ворота Атлетико в последнем туре. Видимо тогда все деньги на трансфер Неймара ушли, вот и нечем было судье заплатить.
В сезонах 16/17 и 17/18 вообще не засчитывали голы, когда мяч пересёк линию ворот.
В сезоне 16/17 это стоило титула в итоге.
+22
-6
+16
Даже жаль немного фанатов барсы, вот так все эти года думаешь что болеешь за больше чем клуб с особенной ДНК, а на деле ДНК это подкуп судей, рычаги и нытье про мадриизм)
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+15
И это ещё списках не хватает двух легенд бчк Эвребе и Айтекина,они могут ещё больше рассказать о судействе в ЛЧ
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Зашел сюда почитать, как будут после такого выворачиваться свидетели бчк.
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Давно пора в сегунду этот мошеннический проект
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Ответ #SharkTeam
Дак Реал ничем не лучше, или по-твоему кристально чист? Разве что Перес лучше дела ведет и подчищает)
Ну как бы не пойман, не вор, потому все попытки фанатиков бчк свести все на Переса и Реал выглядият очень жалки
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Больше чем клуб! Клуб-караоке!
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Ответ прощай Роналду
Да, без трусов связанные ждут своей очереди, беги если не хочешь стать одним из них
И давно у тебя такие фантазии?
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Опять эта проклятая неопределенность выходило ли сотрудничество Барсы с Негрейрой за рамки обычных деловых отношений или все так делают.
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Нифига не понятно. Я думал это входит в обязанности любого принимающего клуба.
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Ужинать им запрещено?
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Ответ Люблю Марго Робби
Что с лицом Риго?
У него вместо него попа, так что там изначально всё не так
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Ответ Caterina
Фанам геля даже в суть дела вникать нет сил, главное шоб у Месси отобрали все титулы, и пожалуйста 🙏 золотые мячи тоже 🤡🤡🤡 Хренушки вам! Мечтаете дальше, горемычные😁
потешные ЗМ может себе оставить) не жалко)
+3
-1
+2
Ответ Родя Раскольников
И отменяли чистый чемпионский гол Месси в ворота Атлетико в последнем туре. Видимо тогда все деньги на трансфер Неймара ушли, вот и нечем было судье заплатить.
факты
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А часы и проститутки были? А охота?
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Ответ Caterina
Ах какой позор, на люксовых автомобилях подвозили, а не на уазиках, и кормили в ресторанах а не в столовках! А по 5 сумок подарков кто судьям дарил, или это другое? После матча «Вильярреал» – «Реал Мадрид» (2-3), который обслуживала бригада Хесуса Хиля Мансано, президент «Желтой Субмарины» заявил, что судьи покидали стадион с сумками подарков, полученных от мадридцев. «As» утверждает, что «Реал», «Барселона», «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» традиционно дарят судьям различную клубную символику: значки, флажки, авторучки и тому подобное. К примеру, арбитры, которые обслуживают домашние игры «Сливочных» кроме вышеперечисленного получают клубную футболку со своей фамилией и датой встречи. По данным мадридского издания, каждый из четырех судей получает от «Реала» по 5 сумок, а делегату игры достается одна. Короче говоря, понятно, что расследование не показало пока ничего, кроме стандартной практики гостеприимства по отношению к судьям на домашних матчах. Даже сумки с подарками не откопали))
боюсь, в суде такое ябедничество не прокатит.
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Ради такого шло двухлетнее расследование? 😁
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Не ну это возмутительно! Считаю что необходимо срочно снять очки с Лудогорца и Работничков!
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Ответ #SharkTeam
Дак Реал ничем не лучше, или по-твоему кристально чист? Разве что Перес лучше дела ведет и подчищает)
По моему нужно оценивать по фактам, а не по мнениям.
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Ответ yarmuck
Комментарий скрыт
Между строк😉
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Ответ Cruel Snake
Какие-то отговорки искать... Зачем они платили Негрейре больше 10 лет? Сейчас ещё это. И ещё что-то будет. Это край
Что значит отговорки искать?😂
Я лишь сказал, что делал Реал в контексте заявления того гражданина про "контрольный в голову" Барселоны.

Зачем они платили Негрейре больше 10 лет -- я уже сто раз подробно писал , что думаю по этому поводу. Не вижу смысла каждый раз повторять , тем более на таких бестолковых хейтерских ветках. Где всё ровно всем пофиг на здравый смысл

П.с. А теперь откровение для местных хейтеров никогда не игравших в футбол. Не знаю как сейчас это принято современном футболе в Испании или России, но в тех же нулевых в России было негласное правило, что принимающая команда обеспечивала нужные условия для судей .Зачастую клубы сами размещали , кормили и представляли транспорт для перемещения судей ( или какую-то часть из этих услуг предоставляли)
Так как это делали практически все команды, то это считалось нормой, и поэтому никаких вопросов о предвзятости судей и речи быть не могло.
Кстати, в Греции были такие же порядки.
Это я Вам информацию не из интернета говорю, а в виде первоисточника.
Не знаю, как там в Испании принято, но ничуть не удивлюсь, если там что-то похожее практиковалось.
Но хейтерский трафик себя не наберет, если писать новости с пояснением контекста, видимо
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Ответ Люблю Марго Робби
Что с лицом Риго?
В сгущенке
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