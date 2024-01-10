«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что стремится познавать мир и развиваться.

«На разном этапе моей жизни я бы ответила разными словами. На данном этапе моей жизни это познание мира и развитие. На самом деле, у каждого человека это написано на глазах», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.

В конце января и начале февраля в Китае пройдут ледовые шоу с участием Загитовой и других российских фигуристов.

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73 комментария
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о, новое выражение подъехало
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Если бы Загитовой не было,ее надо было бы придумать 😆😆😆
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Ответ Borsiano
Ну опять накинулись, может она на китайском говорила, не самый простой язык )
Судя по Алине, русский тоже довольно сложный язык
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Написано на лице. Глаза где? Тоже на лице. Значит, написано на глазах говорить можно, нужно, правомерно и безызбежно.

Zagibot mode off
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О каком развитии говорит Алина, или это стандартная мантра всех инстадив?
Алина не добилась успеха ни в одном деле, кроме фигурки. Не развилась ни в одном деятельности, которой пытается заниматься. Все что она делает вызывает либо кринж, либо смех от талантливой бесталанности
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-5
+16
Вот, бывает, видишь цитату и сразу понимаешь, кто автор.

Так и с Алиной.
+22
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Мерч уже ушел в пошив?
+17
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Все познают мир и развиваются в 5 лет, Алина в 20.
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И что мешает ей развиваться? Начать можно с освоения русского языка, чтобы в 21 год изъясняться хотя бы на уровне школьника начальной школы.
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"Безызбежность" на китайских глазах
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да уж.... загитовой еще развиваться и развиваться
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Интересно, как это перевели на китайский...
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Писать на глазах наверно больно...
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Ответ Lana-shu
Кстати, а на какой вопрос был этот ответ? Почему вопрос не принесли?
Такой ответ вопросом только портить.
+7
-2
+5
Алина как всегда мастер красноречия) Алина, у тебя "на глазах написано" стремление к познанию мира и развитию? Спасибо за подсказку, вот не догадался бы)
Ни разу не слышал выражение "на глазах написано". Слышал "на лбу написано". Алина второе выражение наверно тоже слышало, поэтому получилось как с безысходностью и неизбежностью) А вообще правильнее наверно будет "у каждого человека по глазам видно". Или еще "прочитать в глазах".
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Алина в своём репертуаре... безызбежничает!
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Пойду в зеркало посмотрю, почитаю..))
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набор слов
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Познание мира и развитие происходит у детей в раннем возрасте.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Интересно, как это перевели на китайский...
阿丽娜只是哑巴
+3
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Жду большую статью от «специалиста»-филолога с подробным разбором и ссылкой на словари 😎
+3
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+2
Сильно... Сильно сказано. Речь Алины - вещь в себе, как ни крути. На ее фразах можно практику медитации и отрешения от привычных устоев осваивать.
+5
-3
+2
у меня вопрос к спортс ру у вас заказ
+3
-1
+2
На глазах и в ж##е.
+4
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Ответ несахар
Алина как всегда мастер красноречия) Алина, у тебя "на глазах написано" стремление к познанию мира и развитию? Спасибо за подсказку, вот не догадался бы) Ни разу не слышал выражение "на глазах написано". Слышал "на лбу написано". Алина второе выражение наверно тоже слышало, поэтому получилось как с безысходностью и неизбежностью) А вообще правильнее наверно будет "у каждого человека по глазам видно". Или еще "прочитать в глазах".
Во лбу видно,на глазах написано. Пациент стабилен, всё хорошо.
+2
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+2
Ну опять накинулись, может она на китайском говорила, не самый простой язык )
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Ответ Bartez1986
о, новое выражение подъехало
Это, видимо, что-то на журналистском.
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0
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Сейчас поклонники отыщут, что это Алина великого китайского философа процитировала..
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Ответ Игорь Репрев
Жду большую статью от «специалиста»-филолога с подробным разбором и ссылкой на словари 😎
Щас иксперды откопают словарь фразеологизмов 1754 года и найдут там фразу "писать на глазах", погоди чуток
+1
0
+1
Щас китайцы ещё больше окосеют..
+3
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