«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ

Алина Загитова рассказала, что стремится познавать мир и развиваться.

«На разном этапе моей жизни я бы ответила разными словами. На данном этапе моей жизни это познание мира и развитие. На самом деле, у каждого человека это написано на глазах», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.

В конце января и начале февраля в Китае пройдут ледовые шоу с участием и других российских фигуристов.