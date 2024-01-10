«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ
Алина Загитова рассказала, что стремится познавать мир и развиваться.
«На разном этапе моей жизни я бы ответила разными словами. На данном этапе моей жизни это познание мира и развитие. На самом деле, у каждого человека это написано на глазах», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.
В конце января и начале февраля в Китае пройдут ледовые шоу с участием Загитовой и других российских фигуристов.
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Алина не добилась успеха ни в одном деле, кроме фигурки. Не развилась ни в одном деятельности, которой пытается заниматься. Все что она делает вызывает либо кринж, либо смех от талантливой бесталанности
Так и с Алиной.
Ни разу не слышал выражение "на глазах написано". Слышал "на лбу написано". Алина второе выражение наверно тоже слышало, поэтому получилось как с безысходностью и неизбежностью) А вообще правильнее наверно будет "у каждого человека по глазам видно". Или еще "прочитать в глазах".